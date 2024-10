Mykner opp om abort: – Kan ha spent bein på seg selv

– Jeg kjente mange unge kvinner som fikk uplanlagte graviditeter og bestemte seg for å avslutte dem, fordi de følte at de ikke hadde noen andre alternativer. En av dem står meg faktisk veldig nær. Hun fortalte meg for et par år siden at hun følte at hvis hun ikke hadde tatt abort, ville det ha ødelagt livet hennes fordi hun var i et voldelig forhold.

Det sa Donald Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance da tema i debatten mot hans demokratiske utfordrer Tim Walz, handlet om abort. Visepresidentkandidat J.D. Vance uttalte i 2022 at han «absolutt ønsket at abort skal være ulovlig nasjonalt».

Flere republikanere, inkludert den tidligere presidenten, endrer nå retorikken i abortspørsmålet.

Senator republikanske visepresidentkandidat J.D. Vance overrasket da han snakket personlig og mer moderat enn tidligere om abortbestemmelser i USA under visepresidentdebatten mot Tim Walz. (ANGELA WEISS/AFP)

– Har gått for langt

– Dette er egentlig en ganske forståelig mekanisme. Ser man på politisk innhold og bort fra personligheten til presidentkandidatene, ligger Republikanerne godt an på økonomi og grensekontroll, men dårlig på abort. Et flertall i USA er for selvbestemt abort i en eller annen form, og mot et forbud.

Det sier historiker og forfatter Hans Olav Lahlum til Dagsavisen om de nye tonene fra Republikanerne i abortsaken.

Lahlum tror republikanske politikere nå kommer med en erkjennelse av at de gikk for langt i støtten etter Høyesteretts beslutning om å fjerne den grunnlovsfestede retten til abort i 2022.

TV 2s dekning av presidentvalget i USA 2020 Hans Olav Lahlum er historiker og forfatter. Han har skrevet flere bøker om både norsk og amerikansk politikk, og følger valget i USA tett. Bildet er tatt under TV 2s dekning av presidentvalget i USA 2020. (Robert Reinlund/TV 2/TV 2)

– Republikanske politikere ser nå at det de så på som en seier da beslutningen kom, kan være med på å spenne bein på dem nå. Dette er en erkjennelse av å være ute av takt med velgerne og at man har gått for langt. Det er tydelig at denne saken er problematisk for republikanerne, og at det er noe Trump sannsynligvis har vært i tvil om. Trump liker å fremstå som en konsistent person, men i denne saken har han vinglet mye fram og tilbake, sier Lahlum.

I tillegg til at Donald Trump ikke har ligget på en tydelig linje i abortspørsmålet, tror Lahlum at den tidligere presidentens innblanding i nominasjonsprosessen av lokale kandidater til Kongressen kan få betydning for hvor om republikanerne klarer å gjøre retorikken mer moderat.

– De lokale kandidatene kan også vingle når Trump gjør det. Mange av dem er aktivt nominert og støttet av Donald Trump. Han er opptatt av personvalg og har blandet seg inn i nominasjoner til Kongressen i en skala som ingen andre har gjort tidligere. Trump har vært veldig aktivt på hvilke kandidater Republikanerne skal stille.

Abortion-Iowa Protester for og mot abort har blitt et vanlig syn i USA etter at høyesterett fjernet den grunnlovfestede retten til inngrepet i 2022. (NICK ROHLMAN/AP)

– Med tanke på vippestatene, og at det er der dette valget avgjøres, kan abort være en svært viktig mobiliseringssak for Demokratene. Det gjør at republikanske kandidater nå må moderere seg. Det finnes republikanske velgere som er veldig opptatt av å begrense abort mest mulig, men de bor i liten grad i de statene som er spennende i dette valget, sier Lahlum.

Vil legge ned veto mot forbud

Trump gikk denne uken ut på den sosiale plattformen Truth Social, hvor han tok sterkt avstand fra at han noen gang ville innføre et nasjonalt forbud mot abort, og ville bruke vetoretten til å stanse dette. Det til tross for at han har vært en forkjemper for å fjerne rettigheten fra USAs grunnlov.

Samtidig gjentar han løgnen om at Demokrater vil tillate å henrette fødte barn, noe han også gjorde under debatten mot Kamala Harris.

Donald Trump (Skjermbilde: TruthSocial)

Donald Trump har tidligere skrytt av å ha utnevnt høyesterettsdommerne som opphevet den grunnlovfestede retten til abort. Etter å ha unngått spørsmål om når i svangerskapet han mener prosedyren bør begrenses, kunngjorde Trump i vår at avgjørelser om tilgang og frister bør overlates til delstatene.

Trump har også uttalt til Time Magazine at han mener det bør være opp til statene å avgjøre om de vil straffeforfølge kvinner for aborter eller overvåke graviditeten deres.

Støtter retten til abort i ny bok

Donald Trumps ektefelle Melania Trump kommer med selvbiografi neste uke. Der kommer det blant annet fram at hun sterkt støtter kvinners rettighet til å ta abort. Det standpunktet overrasker begge sider av amerikansk politikk.

– Å begrense en kvinnes rett til å velge om hun vil avslutte en uønsket graviditet, er det samme som å nekte henne kontroll over sin egen kropp. Hvorfor skulle noen som helst andre enn kvinnen selv ha makten til å bestemme over hva hun skal gjøre med kroppen sin?, skriver Melania Trump i selvbiografien, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Har blitt en stor belastning

– Republikanerne er som den bjeffende hunden som endelig tok igjen bilen. De kjempet i flere tiår for å reversere «Roe v. Wade» (grunnlovfestet rett til abort), men ble rådville da de endelig klarte det og saken slo tilbake på dem, skriver professor og ekspert på amerikansk politikk, Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

---

Dette er Roe v. Wade

I 1973 vant «Jane Roe» fram i denne saken. Høyesterett fastslo i «Roe mot Wade» at retten til privatliv gir enhver kvinne rett til selv å ta beslutningen om å avbryte eller fortsette en graviditet fram til fosteret er levedyktig.

Denne høyesterettsdommen la grunnlaget for retten til trygg og lovlig abort i USA i nærmere femti år.

24. juni 2022 mente høyesterettsdommerne at grunnloven var tolket feil. Dermed ble det opp til den enkelte delstat å gi kvinnene valget eller ikke.

---





Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Mjelde tror likevel ikke at abortsaken mobiliserer så mange velgere som andre politiske spørsmål før valget.

– Presidentvalg bringer på banen andre og flere typer velgere enn folkeavstemninger om abort. Da skal velgerne veie abort opp mot andre toppsaker som økonomien når de stemmer. Meningsmålinger viser at økonomien og innvandring er de to store toppsakene for velgerne. Jeg tror ikke abortsaken vil mobilisere like mye i presidentvalget, fordi den nok ikke oppleves så aktuell for velgere som ikke berøres av den, skriver Mjelde.

