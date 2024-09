Frykter at meningsmålingene bommer. Igjen: – Trump blir tøff å slå

– Meningsmålingene har blitt alvorlig skadet siden 2016. Sannheten er at Trump kommer til å bli tøff å slå i Pennsylvania.

Det sier John Fetterman, den demokratiske senatoren fra vippestaten Pennsylvania til avisen The Hill.

US Israel Netanyahu Demokratisk senator, John Fetterman, tror kampen om Pennsylvania blir tøff for Harris. (Julia Nikhinson/AP)

Flere demokratiske senatorer er nå nervøse for om de går i samme felle som i 2016. Den gangen fanget ikke meningsmålingene opp hvor stor støtten i befolkningen faktisk var til Donald Trump, og overvurderte støtten til Hillary Clinton, slik Dagsavisen tidligere har omtalt.

21 dager før valget i 2016, viste for eksempel en meningsmåling fra The New York Times, at Hillary Clinton hadde 91 prosent sjanse til å vinne valget, mot Trumps 9 prosent sjanse i samme måling.

Nå håper Demokratene at Harris vil gjøre det bedre enn målingene antyder at hun kan gjøre det, og at hun klarer å mobilisere unge, svarte, og latinamerikanske velgere, skriver The Hill.

Hvis Kamala Harris i november presterer slik gjennomsnittet av meningsmålingene nå viser, vil hun bli valgt til president.

Samtidig er Trump er innenfor feilmarginen i de viktigste vippestatene. Han har også tidligere fått høyere faktisk oppslutning enn meningsmålingene forutså. Særlig i Midtvesten, hvor Trumps budskap appellerer til arbeiderklassen.

Da Joe Biden vant valget i 2020, var det med en 4,5 prosentpoeng margin på flertallet av stemmer, noe som til slutt sikret ham flertall i valgmannskollegiet.

En demokratisk senator som har snakket med avisen The Hill anonymt, sier han tror grunnen til at meningsmålingene ikke fanger opp velgere som stemmer på Donald Trump er skam.

– Det eneste jeg kan komme på, er at folk føler seg flaue. Det meste av det Trump forkynner, er det vi har lært barna våre å unngå å gjøre på lekeplassen. Så det er en viss motvilje mot å innrømme at jeg skal stemme på noen hvis oppførsel jeg forteller barna mine er feil, sa senatoren som ikke ønsket å få navnet sitt på trykk.

Election 2024 Trump's Playbook Women Mange trodde Hillary Clinton skulle vinne valget i 2016. Slik ble det ikke. En del av forklaringen var at mediene brukte nasjonale valgmålinger i å spå utfallet. (Rick T. Wilking/AP)

Svært jevnt

Med seks uker igjen før valget, viser meningsmålingene at det er stabilt jevn mellom Donald Trump og Kamala Harris. Gjennomsnittet av de nasjonale målingene utarbeidet av politikknettstedet Fivethirtyeight viser at Harris leder med 2,6 prosentpoeng.

Dagsavisen har tidligere pratet med den ekspert på meningsmålinger, Andy Crosby. Han advarer mot å legge for mye vekt på nasjonale målinger.

– I USA velges ikke presidenter ved hjelp av en nasjonal folkeavstemning. I stedet bruker vi valgmannskollegiet. Derfor bør vi være forsiktige med å se på nasjonale meningsmålinger og unngå å forutsi valget basert på disse. Vi må heller følge nøye med på meningsmålingene i vippestatene, sier Crosby til Dagsavisen.

Presidenten velges ikke direkte av befolkningen i USA, men av 538 valgmenn i de 50 delstatene, og hovedstaden Washington D.C.

Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning i delstaten de tilhører. Antallet valgmenn i hver delstat avhenger av størrelsen på staten. Derfor er noen stater er mer avgjørende for valgresultatet enn andre.

---

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

North Carolina: 16

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

(Kilde: NTB)

---





Pictures of the Week Global Photo Gallery En av dem blir USAs neste president. Løpet er jevnt og tett mellom Kamala Harris og Donald Trump seks uker før valget 5. november. (John Locher/AP)

Enorme summer

Demokratene har brukt omtrent en halv milliard dollar mer på politiske reklamer enn republikanerne siden 1. august, ifølge politikknettstedet Axios.

Til nå har Demokratene brukt 1,8 milliarder dollar på annonser for perioden 1. august til 5. november, sammenlignet med 1,3 milliarder dollar for Republikanerne.

Begge partier bruker mest penger i vippestatene Pennsylvania, Michigan og Arizona.

