WHO håper å gjenoppta poliovaksinering i Gaza i oktober

Organisasjonen er i samtaler med Israel om vaksineringen, opplyser WHO.

– Vi har bedt om å få begynne på dose to av vaksinen 14. oktober, og vi forventer å være ferdige innen 29. oktober, sier WHOs representant for palestinsk Ayadil Saparbekov.

I august ble det første poliotilfellet i Gaza på 25 år bekreftet. Et spedbarn på ti måneder var smittet. For å forhindre en epidemi begynte WHO massevaksinering 1. september. Målet var å vaksinere over 640.000 barn under ti år.

To vaksinedoser må gis med fire ukers mellomrom for å hindre spredning.

