Diddy må betale giganterstatning i overgrepssak

Kjennelsen til fordel for 51 år gamle Derrick Lee Smith, som for tiden sitter i fengsel, kom i et digitalt rettsmøte mandag, der Combs ikke møtte. En av advokatene til den kjente rapperen og musikkprodusenten sier Combs vil forsøke å få satt kjennelsen til side.

I en uttalelse trekker advokat Marc Agnifilo fram at saksøkeren er en forbryter som er «dømt for 14 tilfeller av seksuelt overgrep og bortføring de siste 26 årene».

– Nå inkluderer CV-en hans også bedrageri mot en domstol begått fra fengselet, ettersom Combs aldri har møtt mannen eller mottatt noen stevning. Combs ser fram til å få kjennelsen raskt satt til side, sier Agnifilo.

Smith, som er dømt til 75 års fengsel, kom med anklagene mot Combs i juni og august i fjor. Han fikk ilagt besøksforbud mot Combs, som er siktet i flere overgrepssaker.

Combs, som var med på å starte plateselskapet Bad Boy Records, er en av de mest innflytelsesrike produsentene og sjefene innen hiphop, i tillegg til å ha gjort stor suksess som rapper og ha et eget klesmerke.

