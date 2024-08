Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Senator og tidligere presidentkandidat Bernie Sanders er sterk i troen på at visepresident Kamala Harris tar over roret fra Joe Biden etter årets presidentvalg i USA.

– Det blir en tøff kamp mot Donald Trump, men Kamala Harris har en veldig god sjanse til å vinne dette valget, sier Sanders til ABC News.

Visepresident Kamala Harris har flyt på målingene i USA. (Erin Hooley/AP)

Han spår at Harris «helt sikkert» kommer til å få flest stemmer på landsbasis.

– Antakelig flere millioner stemmer mer enn Trump. Og jeg tror hun har en god sjanse til å vinne mange av de viktige vippestatene, hevder Sanders.

Sanders er partiuavhengig, men i Kongressen og politisk har han tette bånd til Demokratene. I 2016 og 2020 forsøkte han å bli partiets presidentkandidat.

Republikanernes Donald Trump har igjen blikket festet mot Det hvite hus i Washington D.C. (Carolyn Kaster)

Vippestatenes rolle i USA

Sittende president Joe Biden fikk over 81,2 millioner stemmer i 2020-valget, mot Republikaneren Donald Trumps drøye 74,2 millioner, ifølge The Cook Political Report og USA Today.

Som vanlig er det vippestatene som kommer til å bli tungen på vektskålen i valgracet. Pennsylvania, Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin og Nevada pekes alle på som vippestater i 2024, det vil si en delstat i USA hvor det er usikkert hvilken kandidat og hvilket politisk parti som vil få flertall.

Joe Biden vant alle de sju nevnte vippestatene i 2020, med unntak av North Carolina som gikk til Trump. Men marginen var svært knapp i flere av statene, noe den også ventes å bli i 2024-valget.

Bernie Sanders peker på stabilitet som en faktor i Kamala Harris’ favør i 2024-valget.

– Jeg tror folk er lei av Donald Trumps lange rekke med utrolige løgner. Uansett hva folk måtte tenke om Kamala Harris, så tror jeg amerikanske velgere har et ønske om stabilitet i Det hvite hus, sier den profilerte senatoren.

Les også: Tror Donald Trump kommer til å angre: – Det er en historisk tabbe (+)

Tror også på Kamala Harris-jubel

Sanders er ikke alene om å spå Harris-seier.

– Personlig virker det på meg som det kan gå hele veien for Kamala Harris. Hun har vind i seilene. Det har ikke Donald Trump i samme grad, sa Kåre R. Aas til Dagsavisen nylig. Han var Norges ambassadør til USA i perioden 2013-2020.

Tidligere USA-ambassadør Kåre R. Aas følger valgkampen mellom Donald Trump og Kamala Harris tett. (Jørn H. Skjærpe)

Han fikk støtte av den amerikanske statsviteren Merrick Tabor.

– Jeg vil si at Kamala Harris og hennes visepresidentkandidat Tim Walz har en liten fordel. Jeg tror personlig at Donald Trump og hans visepresidentkandidat J.D. Vance kommer til å «gjøre seg bort» mer og mer fram mot valget, sa Tabor til Dagsavisen.

Les også: Harris vraket flere stjerneskudd. Det kan ha gitt dem en fordel (+)

Trump eller Harris? USA venter på spåmannen

Demokratenes stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez er også sterk i troen på at Harris slår Trump.

– I november kommer vi til å få USAs første kvinnelige president. Kamala Harris vinner, sier hun selvsikkert i et intervju med talkshow-verten Stephen Colbert.

Kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez er høyt ansett i det Demokratiske partiet i USA. (Jacquelyn Martin/AP)

Professor og historiker Allan Lichtman er en ledende autoritet på amerikanske presidentvalg. Han er sågar kalt presidentvalgets Nostradamus for sin utrolige treffsikkerhet – siden 1984 har han nemlig spådd riktig vinner ved ni av ti presidentvalg gjennom en egenutviklet modell.

– Selv om jeg ikke er i en posisjon til å komme med en endelig valgspådom riktig ennå, er Demokratenes Kamala Harris i en sterk posisjon til å vinne dette valget basert på min modell, sa Lichtman i juli. Hans endelige spådom ventes etter Labor Day i USA, 2. september.

Allan Lichtman har fulgt presidentvalgene i USA over flere tiår. (Pressefoto: American University)

Donald Trump er på sin side trygg på at han kommer til å vinne valget, og langer stadig ut mot sin motkandidat.

– Kamala Harris står for inkompetanse og svakhet. Landet vårt blir ledd av over hele verden, skrev Trump på Truth Social nylig, ifølge NTB. Deretter anklaget han henne for «ikke å ha fått til noe som helst» som visepresident.

Les også: Donald Trump feirer RFK-støtten. Men ekspert tror den kan skade ham (+)

Les også: – Det Trumps velgere har felles, er at de ikke liker muslimer, svarte og innvandrere (+)

Les også: «Mr. Normal» erstatter Jens Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

---

Hvem er Bernie Sanders?

Født 8. september 1941 i Brooklyn i New York av polsk-jødiske innvandrere.

Gift med Jane O’Meara. Fire barn.

Senator fra delstaten Vermont siden 2007, valgt inn som uavhengig.

Stilte som presidentkandidat for Demokratene i 2016 og 2020, men nådde ikke opp i kamp mot Hillary Clinton og Joe Biden.

Sosialdemokrat, ser de skandinaviske landene som et forbilde.

Før Sanders ble senator, satt han 16 år i delstatsforsamlingen i Vermont. På 1980-tallet var han ordfører i byen Burlington i åtte år.

(Kilde: NTB)

Bernie Sanders. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

---