Donald Trump feirer RFK-støtten. Men ekspert tror den kan skade ham

– Det er foreløpig for vanskelig å spå hvilken påvirkning Kennedy Jrs avgjørelse vil få, sier Doug Heye, politisk strateg og tidligere kommunikasjonsdirektør for Republikanernes nasjonalkomité (RNC), til CNN.

Fredag kveld lokal tid bekreftet den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) at han har gitt opp håpet om å bli president i USA. I stedet ga han sin støtte til Republikanernes kandidat Donald Trump.

Robert F. Kennedy Jr. og Donald Trump er nå på samme linje i valgkampen i USA. RFK Jr. har lagt sin fulle støtte bak Republikanernes kandidat. (REBECCA NOBLE/AFP)

I en tale fredag sa Kennedy Jr. at Donald Trump vil gjøre slutt på «det neokonservative grepet om amerikansk utenrikspolitikk og på sensur». En fornøyd Trump kalte RFK Jr. og hans støtte for «fenomenal» og «briljant», ifølge BBC. Det står i kontrast til i vår, da Trump kalte Kennedy Jr. for «en radikal venstreliberal som er der for å hjelpe Joe Biden».

Men der Trump nå håper at RFK Jr. skal være tungen på vektskålen for ham i en svært jevn valgkamp mot Demokratenes Kamala Harris, mener andre at den nye støtten tvert imot kan svekke Trump.

Kennedy-effekten var svekket

Professor og historiker Allan Lichtman (77) er en av disse. Han er en ledende autoritet på amerikanske presidentvalg, som Dagsavisen tidligere har omtalt, og er sågar blitt kalt presidentvalgets «Nostradamus» for sin utrolige treffsikkerhet. Siden 1984 har han spådd riktig vinner ved ni av ti presidentvalg, ved hjelp av sine «13 nøkler til Det hvite hus».

I et ferskt intervju med TV-kanalen News Nation, påpeker Lichtman at én av hans 13 nøkler handler om uavhengige tredjekandidater.

– Men Kennedy Jrs betydning var allerede i ferd med å forsvinne i denne valgkampen. Noen hevder at han har opp mot fem prosent oppslutning i enkelte vippestater, men dette er fullstendig misvisende. Når det kommer til faktisk stemmegivning, får tredjekandidater vanligvis halvparten eller mindre av de beste meningsmålingstallene sine, påpeker Lichtman.

Professor og historiker Allan Lichtman har en egen modell som forutser utfallet av amerikanske presidentvalg. (Chris Shinn / American University)

---

Historiker Allan Lichtman utviklet i 1981 en egen modell for å forutse valgutfall i USA. Den bruker historien som retningslinje, ved å besvare 13 spørsmål eller «nøkler» som økonomiske indikasjoner, militære feilsteg og militære suksesser, sosial uro og tredjepartskandidater. Hans modell har gang på gang vist seg å gi korrekt utfall.

Lichtmans 13 nøkler til Det hvite hus består av det han kaller diagnostiske spørsmål. Disse er formulert som påstander som favoriserer gjenvalg av det sittende partiet.

– Når fem eller færre av påstandene er «falske», det vil si vendt mot det sittende partiet i Det hvite hus, vinner dette partiet en ny periode. Mens når seks eller flere enn seks er falske, vinner det utfordrende partiet, sa historikeren til Dagsavisen i juni.

---

Kamala Harris kan bruke støtten mot Donald Trump

Professor Lichtman mener det ikke er gitt at velgere som har støttet RFK Jr., nå automatisk vil gå over til Trump.

– Slik jeg ser det, gir RFK Jr. Demokratene mer ammunisjon til å kalle Republikanernes kampanje «weird». I stedet for to raringer i Trump og visepresidentkandidat J.D. Vance, er det nå tre stykker i stedet, sier han til News Nation.

Demokratenes presidentkandidat, USAs visepresident Kamala Harris, har flyt i valgkampen for tiden. (Jacquelyn Martin/AP)

Han viser til Demokratenes strategi med å kalle Republikanerne for raringer, eller «weird» på originalspråket.

– Jeg mener enhver gevinst Trump får av RFK-støtten vil bli visket bort på grunn av RFK Jrs holdninger, mener Lichtman.

RFK Jr. har bygd seg opp som aktivist, forfatter og en advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann. I nyere tid har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner, ifølge NTB.

USA-ekspert: – Flere faktorer spiller inn

Den norske USA-eksperten Hilmar Mjelde påpeker at uavhengige kandidater kan få betydning i jevne valg.

– Men det kan et stort antall andre enkeltfaktorer også, som entusiasmen for Kamala Harris og en god debattopptreden. Valgkampens hendelser nuller ofte hverandre ut, sier han til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Selv tror ikke Mjelde at RFK Jrs velgere blir avgjørende i kampen mellom Trump og Harris.

– Kennedy Jr. var en ytterliggående kandidat, og støtten hans var i ferd med å kollapse, poengterer USA-eksperten.

Familien hardt ut mot RFK Jrs Trump-støtte

Den politiske strategen Doug Heye kaller RFK Jr. for en underlig kandidat. Han viser til flere bisarre historier, deriblant at RFK Jr. hevder å ha dumpet et bjørnekadaver i Central Park i New York for ti år siden.

– Vi vet at det blir svært jevnt i dette presidentvalget, men ingen av oss er smarte nok til å vite hvor stemmene og støtten til RFK Jr. går, sier Heye til CNN.

Donald Trump har igjen blikket festet mot Det hvite hus i Washington D.C. (Photo by Emily Elconin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

70-årige Robert F. Kennedy Jr. kommer fra USAs mest kjente politiske dynasti. Hans onkel var president John F. Kennedy. Faren Robert var senator og forsøkte å bli nominert til demokratenes presidentkandidat, men som sin bror JFK ble også senatoren skutt og drept.

Store deler av Kennedy-familien gikk tidligere i år ut mot at slektningen RFK Jr. stilte til valg som uavhengig kandidat, og etter at avgjørelsen om å støtte Trump ble kjent fredag, kom fem av dem med en uttalelse der de kalte Trump-støtten «en trist slutt på en trist historie», ifølge NTB.

– Vi tror på Kamala Harris og Tim Walz. Vår bror Bobbys valg om å støtte Trump er et svik mot verdiene som faren vår og familien vår verdsetter mest, skrev RFK Jrs søster Kerry Kennedy i et innlegg på X, tidligere Twitter.

Robert F. Kennedy Sr., også kalt Bobby Kennedy, er RFK Jrs far. Kennedy senior ble skutt og drept i juni 1968 mens han kjempet om Demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år. (AP File Photo/AP)

I en meningsmåling tidligere i august fikk Kennedy en oppslutning på 4 prosent, en markant nedgang fra 10 prosent på samme måling i juli, skriver NTB.

---

Hvem er Robert F. Kennedy Jr.?

Født Robert Francis Kennedy Jr., 17. januar i 1954 i Washington D.C.

Sønn av Robert F. Kennedy, som ble skutt og drept i juni 1968 mens han kjempet om Demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år.

Stilte som uavhengig i 2024-valget, etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene. Trakk seg fra racet for få dager siden, og støtter nå Republikanernes kandidat Donald Trump.

Kennedy Jr. har grunnlagt to stiftelser: Waterkeeper Alliance arbeider for å sikre rent vann, og antivaksinegruppen Children’s Health Defense som vokste raskt under koronapandemien.

RFK Jr. har en lavmælt, men anstrengt stemme som følge av den nevrologiske sykdommen spasmodisk dysfoni.

Framstiller seg selv som en sannhetssøker som kjemper middelklassens sak mot mektige interesser. Som advokat har han vunnet flere saker mot mektige selskaper.

Kennedy Jr. har markert seg som kritiker av amerikansk støtte til Ukraina. Han har også støttet Israels krig mot Hamas i Gaza.

Kennedy går inn for å redusere militærutgiftene og bekjempe eiendomskostnadene slik at unge har en sjanse på boligmarkedet.

(Kilde: NTB / Store norske leksikon)

Robert F. Kennedy Jr. (REBECCA NOBLE/AFP)

---