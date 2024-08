Protester mot rasisme i mange britiske byer

Demonstrantene bar plakater med tekster som «Nei til rasisme» og «Flyktninger velkommen. Stans ytre høyre». Protester ble arrangert i London, Glasgow, Belfast, Manchester og en rekke andre små og store byer.

Voldelige protester oppsto i en rekke britiske byer etter at tre små jenter ble drept i Southport utenfor Liverpool for snart to uker siden. Falske rykter om at gjerningsmannen var muslim eller båtflyktning fyrte opp under opptøyene.

De innvandringsfiendtlige demonstrantene angrep moskeer og hoteller som huset asylsøkere, og gikk også løs på politiet, biler og butikker.

Det var frykt for sammenstøt mellom ytre høyre og antirasister, men de siste dagene har de innvandringsfiendtlige demonstrasjonene avtatt. Myndighetene tror det er fordi 700 mennesker er pågrepet og flere dømt til lange fengselsstraffer.

I Belfast i Nord-Irland gransker imidlertid politiet en hendelse der en bensinbombe ble kastet mot en moske natt til lørdag. Hendelsen etterforskes som rasistisk motivert hatkriminalitet.

