Børsuro som tegn i tiden

Fredag kom det offisielle tall fra USA som viste at veksttakten i amerikansk økonomi er på vei ned. Lavere antall nye skapte jobber enn forventet i juli, var overraskende for Wall Streets analytikere. Og frykten for amerikansk resesjon og en krympende økonomi sender nå sjokkbølger ut over kloden.

Da børsene åpnet mandag, ga markedene over hele verden derfor klar tilbakemelding og fortsatte nedturen som begynte fredag. Det var bred nedgang over hele Europa. Hovedindeksen på Oslo Børs falt kraftig mandag morgen. Den norske krona svekkes igjen.

Det siste verden trenger nå er en global finanskrise

Særlig de asiatiske markedene reagerte voldsomt. Den japanske børsen ble hardt rammet av de negative nyhetene fra USA. Og ved handelsslutt mandag var fallet på 12 prosent. Det største fallet siden «svarte mandag»-sjokket i 1987.

Gjennom mandagen stabiliserte børsene seg, og norske analytikere jobbet i herdig for å roe gemyttene. Nedturen ble kalt en korreksjon og en overreaksjon på de amerikanske jobbtallene. Uroen og verdifallene var uansett et innblikk i den psykologien mange frykter.

Kanskje kan man igjen puste lettet ut nå. Tilløp til panikk, endte heldigvis bare med tilløp. Men verden har ikke vært mer urolig på tiår og det er ingen tvil om at det er en nervøs stemning. Samtidig har børsene etter koronapandemien opplevd svært gode år. Mange har mye å tape.

Hva skjer hvis mange begynner å selge unna for å unngå å være med på nedturen? Man kan mene mye om børs og kapitalismens logikk, men det siste verden trenger nå er en global finanskrise. For det vi vet, er at det alltid rammer de svakeste og gir grunnlag for radikalisering.

De siste dagenes nedtur er også en påminnelse om USAs helt avgjørende rolle i verdensøkonomien. Uroen på verdens børser understreker viktigheten av et økonomisk og politisk stabilt USA. Alles øyne er nå på Washington. Utfallet av den amerikanske presidentvalgkampen er helt prekært. Tonen den føres i, er dessverre dømt til å fordype motsetningene og øke faren for et ustabilt Amerika.

Økonomien har vært president Joe Biden og Demokratenes ess i ermet. Det kan svært fort snus til Trumps fordel.

