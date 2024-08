Blodrøde børstall verden over

Uroen i markedet er utløst av en frykt for amerikansk resesjon, etter at jobbtall i USA før helgen leverte svakere enn forventet. I tillegg til europeiske børser, har også asiatiske børser falt tungt siste døgn. Den japanske Nikkei-indeksen endte dagen ned 12,40 prosent. Det er den tyngste børsdagen i Tokyo siden 20. oktober 1987.

New York-børsene falt allerede fredag da tall for juli viste et betydelig svakere arbeidsmarked enn ventet. Dow Jones-indeksen var ned 1,5 prosent, mens teknologitunge Nasdaq falt 2,4 prosent. Også europeiske børser falt.

– Det er frykten for resesjon, som startet med noen dårlige nøkkeltall forrige uke. Det utløste også et signal markedet bryr seg om, i forhold til hvor mye arbeidsledigheten ville øke. Markedene har vært styres av frykt og grådighet. Grådighet herjet på forsommeren, nå er det mer frykt som råder tilbake. Man går litt fra grøft til grøft. Jeg ser ikke noe klart signal på resesjon nå, men det er klart at glasset har blitt veldig kjapt halvtomt, etter å ha vært halvfullt lenge.

Leder for allokering og globale renter, Olav Chen, i Storebrand, sier markedets reaksjon bunner ut i et fenomen om at arbeidsledigheten ofte går raskere opp enn ned i amerikansk økonomi.

– Vi ser at nøkkeltall som arbeidsledighet i USA har en tendens til «å ta trappen ned, og heisen opp» derfor er dette et tall som skaper uro i markedet når det ikke utvikler seg som ventet, sier Chen.

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)

Olav Chen i Storebrand tror det vil bli flere utsettelser på Lånekassen-regninger framover. (Lise Eide Risanger / Storebrand)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Sitt stille i båten

Mange nordmenn har spare- og pensjonspenger stående i langsiktige aksjefond. De vil kunne oppleve det som svært dramatisk når sparebeholdningen krymper raskt som følge av børsnedgangen vi er inne i, både internasjonalt og her hjemme.

– Markedet var på mange måter overmodent for en korreksjon, og det er en del frykt som råder i finansmarkedet nå. Vårt råd til småsparere er å sitte stille i båten. Frykten har tatt vel overhånd. Markedet kan samtidig falle mer. Normalen var heller ikke slik den var på forsommeren, der vi snakket om «myk landing». Nå har narrativet skiftet relativt kjapt. Vi står nok ikke rett overfor et stup, samtidig har man hatt tendenser til overoppheting i økonomien, med tegn til lønns-pris-spiral noen steder, sier Chen.

Ikke selg deg ut av fondene dine selv om verdiene stuper som følge av børsfallet, lyder den klare beskjeden fra analytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

– Dette er litt av det som følger med det å være investert i aksjemarkedet. Alle som sparer i fond, må ta risiko som er tilpasset sin egen økonomi, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til NTB.

---

En resesjon er en fase med økonomisk tilbakegang, hvor økonomien minker i stedet for å ekspandere.

Dette kan resultere i økt arbeidsledighet, redusert forbruk og lavere investeringsnivåer.

---

Les også: – Serieflaksen i Norge er brukt opp (+)

Kan gi renteøkning

Sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik, sier en videre svekkelse av kronen kan tvinge fram renteheving.

– Når kapital flykter ut av landet og ikke stimuleres til produktive investeringer i Norge, og når tilliten til norsk politikk er svekket, blir kronen ekstra sårbar i tider med finansuro, slik vi så i mars 2020. Fortsetter børsuroen kan kronen svekkes mye, og Norges Bank må på banen raskere og vi utelukker ikke at de vil heve renten, sier Holvik i en pressemelding.

Sjeføkonomen påpeker at lave renter og høye skatter over tid fører til høy gjeld, lav sparing og feilinvestering, og at dette over tid svekker produktivitetsveksten.

Hærverk Norges Bank Norges bank ligger ikke an til å kutte rentene i Norge med det første. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Mandag formiddag koster en euro over 12 kroner, noe som er det dyreste siden mars 2020. Også en amerikansk dollar koster nå over 11 kroner.

– Vi kan ikke belage oss på at vi skal tilbake til kronekursen i tiåret fram til 2013. Da ble den drevet opp av at Kina hadde enorm etterspørsel av olje under sitt inntog i verdensøkonomien. Den tiden er forbi. Norge har hatt serieflaks i ganske lang tid. Den er nok oppbrukt, og nå må man belage seg på tøffere tider, har Olav Chen tidligere uttalt til Dagsavisen.

I slutten av juni sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at det ikke ligger an til å bli rentekutt i år, og forespeilet at styringsrenta ville bli liggende på 4,5 prosent ut året. Samtidig åpnet hun for at det kunne bli et behov for å sette renten opp, blant annet hvis kronen svekker seg, skriver NTB.

Markedet forventer nå et rentekutt i USA allerede i september, og ytterligere tre rentekutt er priset inn for det amerikanske markedet innen nyttår.

Nordsjøoljen har ikke vært omsatt så lavt siden desember, skriver E24, men i likhet med hovedindeksen på børsen steg oljeprisen noe etter en stund. Det er for tiden mye uro knyttet til situasjonen i Midtøsten, og hvor mye oljeproduksjon man vi se i tiden fremover fra Opec+-land.

Forventer en blytung dag på Wall Street

Ut ifra førhandelen i timene før børsåpning i New York, ser teknologiaksjer i noen av verdens mest verdifulle selskaper ut til å trekke ned børsen kraftig. Teknologigiganten Apple, ligger an til å åpne ned ni prosent, og Nvidia er nesten ti prosent ned i førhandelen. Bilprodusenten Tesla ser foreløpig ut til å falle med sju prosent.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)