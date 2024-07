Joe Biden håvet inn penger til valgkampen før CNN-debatten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det aller meste av juni-pengene ble samlet inn før den mye omtalte CNN-debatten 28. juni. Flere styrtrike givere har i etterkant snurpet igjen pengesekken.

Ifølge to kilder som nyhetsbyrået Reuters ha snakket med, ligger det an til at Bidens valgkamp bare får inn halvparten av juli-målet på 50 millioner dollar.

Juni-beløpet på 64 millioner dollar tilsvarer 700 millioner norske kroner. I samme måned fikk Trump inn 21 millioner i dollar, ifølge innrapporterte tall.

Enda større forskjell var det på utgiftene i juni. Bidens valgkampstab svidde av hele 59 millioner dollar i løpet av måneden. For Trumps vedkommende forsvant 10 millioner dollar ut.

I slutten av juni hadde Biden 95 millioner dollar på bok til valgkampen, mens Trump hadde 128 millioner dollar.

