Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer

– Det er meldt kjeeempevarmt, sier klimaforsker Erik Kolstad, ved Norce og Bjerknessenteret mens han drar ekstra på e-en.

– Særlig i det østlige Middelhavet.

Har du ennå ikke bestilt sommerferie? Eller helt ikke kommet over forrige sommerferie i Europa da det ble rekordmange dager i Europa med «ekstremt hetestress».

I 2023 var det nemlig rekordmange dager i Europa med «ekstremt hetestress», ifølge rapporten European State of the Climate 2023. «Ekstremt hetestress» defineres som dager med følt temperatur på mer enn 46 grader.

Om du er en av de som synes at det å føle 46 grader på kroppen blir for mye så bør du i hvert fall lese videre om hvor du bør legge sommerplanene til.

Klimaforsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret (Andreas R. Graven / Norce)

– Nå er det såpass høy usikkerhet rundt selve sesongvarselet at det er vanskelig å være bastant, men østlige Middelhavet ser ut til å bli aller varmest. Det betyr varmere enn vanlig de siste ti årene, som vel å merke har vært veldig varme. Hvis varselet slår til blir det aller varmest i land som Hellas og Tyrkia, hvor det nesten alltid er veldig varmt om sommeren, sier Kolstad.

Han forteller videre at Sicilia fikk varmerekorden for Europa med 48,8 grader, i august 2021. I Sør-Spania er Cordoba regnet som den varmeste byen i Europa.

– Jeg har selv vært der i juli, da var det 44 grader. Og da er det ikke mye du får gjort, for du orker ikke. I fjor var jeg sør i Frankrike, med 38–39 grader i juli, og vi ble vel enige om at vi ikke drar dit i juli igjen. Jo lenger sør, desto større sjanse for ubehagelig hete. I og med at varselet er usikkert samt et varsel for hele sommeren sett under ett, er det vanskelig å være geografisk presis.

Kolstad sier at om du ønsker å være sikker på å unngå det verste, vil han anbefale atlanterhavskysten i Frankrike og Tyskland. Men han legger til at det kommer jo an på hva man er ute etter.

– Jeg vil ikke be folk holde seg unna Sør-Europa, men det meste tyder på at det ikke blir noe mindre varmt i år. Det kan være verdt å ta med i vurderingen før du bestiller ferien.

Kolstad sier at han ser en trend de siste årene og det er at flere turister fra Sør-Europa trekker nordover mot Norge. Blant annet er det blitt et marked for å bytte hus, da mange nordmenn fortsatt vil sørover.

– Jeg driver med det selv, og har opplevd ekstrem pågang. Min subjektive erfaring er at det har vært en stor økning de siste årene, i henvendelser fra Frankrike, Spania og Italia. I fjor sommer hadde vi en stund en henvendelse hver dag i snitt fra de landene, før vi valgte å låse annonsen.

Men i år har han bestemt seg for en ting og det er å holde seg unna Sør-Europa i juli og august.

– For der får vi ikke gjort noe. Er du i Roma, kan du glemme Colosseum, og for mange er det kanskje for varmt på stranda også. Personlig synes jeg det er litt for varmt med de hetebølgene som er meldt. Vi blir i Norge i sommer, hvor det ser lovende ut for ønsket om behagelig varme.

Reiselivsekspert og journalist Odd Roar Lange, mannen bak «The Travel Inspector», her på ferie i Albania. (Privat)

Advarer de som har barn og de eldre

Reiselivsekspert og journalist Odd Roar Lange, «The Travel Inspector», sier at også han har lagt sine sommerplaner for å unngå hetebølger.

Det har han gjort de siste årene; lyttet til advarslene og bevisst unngått heten. Lange sier at han har fulgt det på avstand og fått masse henvendelser fra folk som står oppi det, om hva de kan gjøre og om reiseforsikringer – de dekker jo ikke frykt og ubehag, forteller han.

Lange sier at vi som ventet står overfor en varslet hetebølge, som ser ut til å være stigende år for år. Det er all grunn til å advare folk som ikke liker veldig mye varme, og særlig de med barn og godt voksne med seg på ferie.

– Vi er nok ved et veiskille der nordmenns klassiske reisemål om sommeren er i ferd med å fases ut. Det overrasker meg at såkalte Facebook-eksperter, med kompetanse fra det de kaller «livets harde skole», fortsatt prøver å overbevise seg selv og andre om at de sitter på alternative fakta om klimaet. Ikke la deg lure! Fakta har jo ikke noe alternativ. Spør heller de som har vært nede i heten de siste årene, oppfordrer han.

Derfor mener han det er lurt å bestille både fly og hotell som kan avbestilles.

– Men det gjelder jo ikke charterreiser, hvor såkalt avbestillingsforsikring som nevnt ikke dekker at du angrer deg.

I likhet med Kolstad slår også Lange et varmt slag for norgesferie. Og legger til at mange måneder i året er det ikke all verdens stas å bo her, men sommeren er behagelig og kan bli veldig fin.

Om du likevel ønsker å reise anbefaler han land som Albania, Montenegro, Kroatia.

– Og kanskje overraskende for noen – Polen. Der er det veldig fine sandstrender i kystbyer som Gdansk og Sopot. Jeg har selv vært i alle disse landene, som ikke er så ødelagt av turisme, men mer autentiske. De har mye av det greske øyer hadde før, sier Lange.

Han mener at nordmenn før dro til de populære reisemålene fordi de hadde et godt klima, god plass og fordi det var billig. Slik er det ikke lenger. Mange av oss må nok lære oss å endre reisevaner – de fleste mennesker trives ikke i ekstrem hete.

Sjekk værvarsel

Illustrasjonen viser beregnet sannsynlighet for at juni 2024 blir varmere enn den femte varmeste junimåneden i perioden 2015–2023. Sannsynligheten er beregnet ut fra 51 modellsimuleringer med ECMWF sin modell, der målinger fra havet og atmosfæren opp til 1. mai 2024 ble brukt til å initialisere modellen. (Illustrasjon: Erik Kolstad)

Klimaforsker Hans Ola Hygen ved Meteorologisk institutt sier at det er alltid lurt å sjekke varsler om temperaturer.

– Sesongvarsler god tid i forkant er ikke veldig presise, men middelhavsområdet ser som tidligere år ut til å bli veldig varmt. Vi kan trolig forvente hetebølger noe lignende de siste årene. Det er vanskelig å være geografisk presis nå, men tidligere har vi jo sett at norske feriefavoritter som Hellas og Spania samt for eksempel Italia blir veldig varme.

– Bør vi ta høyde for at det blir varmt utenom det vanlige mange steder?

– Ja, det er ventet at det kan bli opp mot ekstreme hetebølger, som vil medføre problemer for folk. I ytterste konsekvens vet vi at folk dør av hetebølger. Vi vet også at det gir betydelig risiko for skogbrann og at det mot slutten av heteperioden er økt risiko for ekstrem nedbør og deretter lokale flommer.

---

Gode råd i varmen

Hold deg i skyggen på de varmeste dagene.

Drikk vann ofte, selv hvis du ikke føler deg tørst.

Pass på de aller yngste, eldre, og kronisk syke familiemedlemmer og naboer – små, syke og gamle kropper tåler høye temperaturer dårligst.

Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting – som hodepine, svimmelhet, forvirring, høy kroppstemperatur og kvalme.

Hjelp andre med symptomer på overoppheting eller dehydrering til å kjøle seg ned, få i seg vann, og søke akutt hjelp hvis de trenger det.

Sjekk værmeldingen før du legger dagsplanen! Hvis du skal jobbe ute, trene mye eller gå i fjellet om sommeren er det viktig at du tar lange pauser når dagen er på sitt varmeste.

Vær forsiktig når du bader – bad ikke alene, og overvurder ikke dine egne svømmeevner.

Hvis du føler deg for varm innendørs, så kan en luftetur i skogen, en tur på biblioteket, eller et besøk på museum eller kjøpesenter være en god måte å kjøle seg ned på.

Hold soverommet så kjølig som mulig, det gir bedre hvile og tåleevne i heten.

Husk også at bruk av solkrem er avgjørende for å beskytte huden mot skadelige UV-stråler. Velg en solkrem med høy solbeskyttelsesfaktor (SPF) og bruk den rikelig på eksponert hud. Husk å påføre solkrem jevnlig, spesielt etter svetting eller bading.

Kilde: Røde Kors

---

