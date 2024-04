Slik blir festivalsommeren i Norge i 2024

Sommeren 2024 gir oss alt fra blodferske band rett fra øvingsgarasjen, til noen av verdens største artister som spiller for titusenvis av fans. Her er Dagsavisens guide til noen av Norges mest ettertraktede festivaler, og til noen du kanskje ikke engang visste at eksisterer. Fra Tons of Rock til Øyafestivalen. Fra Træna til Slottsfjell. Fra Trondheim Punkfestival til Palmesus.

Blant de største internasjonale artistene på norske festivalscener i sommer finner vi Ed Sheeran, Metallica, Bryan Adams og Doja Cat. Solide liveartister som Kaizers Orchestra, Astrid S, Matoma, Dumdum Boys, Emma Steinbakken og Gabrielle er blant de norske som regnes som store trekkplastre. Det arrangeres langt over hundre festivaler i Norge i løpet av sommerhalvåret. Vi gir deg over 75 festivaltips fra både Oslo og hele resten av landet, fra Kristiansand i sør til Lakselv i nord. Flere kommer etter hvert som sommeren drar seg til.





En typisk Oslo-festival: Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

FESTIVALER I OSLO

Det florerer av musikkfestivaler i Oslo i sommerhalvåret, og noen av dem er blant landets største og mest attraktive. For festivaler i landet for øvrig, bla nedover.

Only Connect Oslo

25.-27. april

NyMusikk arrangerer årlig den eksperimentelle lyd- og musikkfestivalen Only Connect, med nedslag i ulike byer. Nå har turen kommet til Oslo igjen, og det blir samtidsmusikk, eksperimentell musikk og lydkunst på arenaer som Kulturkirken Jakob, Blå, Vega Scene, NRKs Store Studio, Litteraturhuset med mer.

Artister: Cikada, Jessica Ekomane, Alpaca Ensemble, Lene Grenager, KORK med Ilan Volkov + ABYSS kontrabasskvartett, Thomas Meadowcroft, Mariam Gviniashvili, Jules Reidy og The Pitch, med flere

Desertfest Oslo

10. - 11. mai

Det ligger vel i navnet at konseptet Desertfest omsider har kommet til Norge og Oslo. Desertfest er et festivalprosjekt for den tyngste musikken, for undergrunnsmusikken og for rocken slik den fostres på sitt mørkeste, mest doom-aktige og malende groovy og blytunge. Den første festivalen under Desertfest-vignetten i Oslo går av stabelen på Rockefeller/John Dee og et par omkringliggende klubber, og føyern seg inn i rekken av arrangementer i mai måned fordelt på London (der alt startet i 2012), Berlin, Antwerpen og New York. Noen av de samme internasjonale bandene turnerer i flere av festivalbyene under festivalen, som her hjemme ikke minst har en knallhard bukett norske band som gjør sjangeren til sin egen.

Artister: Wolves In The Throne Room, Crippled Black Phoenx, Brant Bjork Trio, Acid King, Slomosa, Håndgemeng, Kadavar, Monolord, Agabas, The Devil and The Almighty Blues, Eyehategod med flere





Camp Øya

30. mai

Øyafestivalen pakker ut et knippe ganske ferske artister som de har tro på under en årlig endagsfestival. I år arrangeres den på Salt med et godt spekter artister fra hele landet og innen de fleste sjangre, fra Stavanger-punk med Deponi via Anna Lilles lovende popmisk til den eksperimentelle joikeren Lavré. De topper plakaten med blytunge Heave Blood & Die fra Tromsø, som for lengst har gått inn i de etablertes rekker.

Artister: Heave Blood & Die, Anna Lille, Saksa, Deponi, Gabriela Garrubo, Kasha Kawasaki, Metropolen, Kojo, Lavré.





Brenneriveien tente discokula når kvelden kom under Musikkfest Oslo i 2023. I år arrangeres festen 1. juni. (Mode Steinkjer)

Musikkfest Oslo

1. juni

Årviss endagsfeiring av det store musikkmangfoldet, med gratiskonserter spredt over hele byen og med absolutt alle sjangere representert. Over 50 scener og 500 artister ble fasit i 2023, og også i år skal du måtte lete lenge for å finne en park eller en bar uten livemusikk. Her er alt fra rock, pop, punk og metal, til salsa, hip hop og egne scener for kor, bare for å nevne noe. For ikke glemme at det er en stor dag for alle DJs. En unik sjanse for hundrevis av grasrotband og en god del litt mer etablerte til å vise seg fram. Programmet ennå ikke klart.

Artister: Programmet kommer





FOMA – Fornebu Music And Arts Festival

Fornebu 6. – 7. juni

Festivalen i det nye bolig- og friluftsområdet ved enden av Oslos omstridte T-baneprosjekt på Fornebu går inn i sin tredje årgang med konserter, kunst og mat. Legger seg tidsmessig en uke tidligere i år, og slipper dermed kollisjonen med de store festivalene i Oslo sentrum.

Artister: Lukas Graham, Chris Holsten, John Newman, Sondre Justad, Aden Foyer, Makosir, Julie Bergan med flere





Miniøya

8. – 9. juni

Barne- og familiefestival i Tøyenparken, der store norske artister gjør barnevennlig repertoar under Øya-banneret. Har blitt et årvisst høydepunkt for barnefamilier, med konserter, flere aktivitetstelt, teaterforestillinger, kunstpark med mer. Men om du higer etter å se Kvelertak spille for barn, så husk at festivalen har 16 års øvre aldersgrense, som betyr at alle besøkende over 16 år må komme i følge med barn.

Artister: Kvelertak, Sløtface, Embla And The Karidotters, Thea & The Wild, Ingrid Jasmin, Makosir, Katarina Barruk, Bare Egils Spellemannslag,





Metteson kommer til Piknik i Parken. Her fra Kongsberg Jazzfestival i 2023. (Mode Steinkjer)

Piknik i Parken

13. – 15. juni

Etter at Piknik i Parken, eller PipFest, flyttet fra Vigelandsparken til Sofienbergparken er den blitt en av Oslos største, men også den reneste nabolagsfesten med skyhøy Løkka-faktor. Eneste festival i Oslo hvor folk går hjem og spiser middag og legger barn mellom konsertene. Løs og bred profil med pop, rock, rap og RnB fra både inn og utland, med noen svære navn på toppen.

Artister: Stormzy, Massive Attack, Metteson, Highasakite, Ane Brun, Frida Ånnevik, Mari Boine, No. 4, Arif, Hillari, m.fl.





Kaizers Orchestra skal på sommerturné, blant annet til OverOslo. (Mode Steinkjer)

OverOslo

19. - 22. juni

Voksenfestivalen med stort og trofast publikum, og i år igjen med et godt innslag av internasjonale artister etter et par årganger hvor det meste har vært norsk. Svært mange navn på Grefsenkollen i år med en viss mimrefaktor side om side med de største norske navnene og tilløp til innovativt og ungt bakover i rekkene.

Artister: Kaizers Orchestra, Dumdum Boys, Åge Aleksandersen og Sambandet, Chaka Kahn, Melanie C, Jungle, Dagny, Sondre Lerche, Carola, Bel Canto, Briskeby, Kakkmaddafakka, Bjørn Eidsvåg, Beharie, Emilie Nicolas, Han Herman, Billy Ocean, Timbuktu, Dance With A Stranger, Valkyrien Allstars, m.fl.

OverOslo på Grefsenkollen. (Mode Steinkjer)





Oslo Pride

19.- 29. juni

Sommerens mest fargerike eventyr for mangfold og glede er kanskje mest kjent for den store paraden, som i fjor var tilbake etter det grusomme terrorangrepet i 2022. Men Oslo Pride er også en rekke andre arrangementer og ikke minst konserter gjennom hele den ovale Pride-uka. Etableringen av selve hovedarenaen, den såkalte Pride Park i 2023 på Kontraskjæret, var en velkommen oppgradering. På grunn av fotball-EM-visningene som finner sted akkurat der flytter årets Pride Park midlertidig til Grünerløkka og Sofienbergparken, hvor det er klart at Tora Daa, eller bare Tora som hun har kalt seg til nå, åpner scenen 26. juni. Hit går også årets parade på Oslo Prides siste dag. Men fra 2025 har Oslo Pride fått en femårskontrakt med Oslo Kommune om bruk av Kontraskjæret.

Artister: Tora Daa med flere





Tons of Rock ønsker oss velkommen tilbake, og tar farvel med pyro som er en metalfestival verdig. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock

26. - 29. juni

For fjerde gang skal Norges største festival uavhengig av sjanger sette fyr på Ekebergsletta. Egentlig feirer de 10-årsjubileum etter starten i Halden. Derfor slår de på den aller største tromma på åpningsdagen, med selveste Metallica og det som blir en eksklusiv konsert i Norge med bandet som ellers er ute på en turné hvor de kjører doble sett med konserter i hver by. Etterlengtet er også et band som Tool. Festivalen mikser ellers nye og fremadstormende metal- og hardrockband med legender innen sjangeren, i år Judas Priest og ZZ Top, samt norske band som Seigmen, Motorpsycho, Abbath og Go Go Gorilla.

Artister: Metallica, Tool, Judas Priest, Greta Van Fleet, ZZ Top, Satyricon, Mr. Bungle, Opeth, Turnstile, Abbath, Heart, Europe, Extreme, Doro, Katatonia, Valentourettes feirer Jokke 60 år, Go Go Gorilla, Oslo Ess, Tsjuder, med flere





PJ Harvey på Sentrum Scene i fjor høst. Nå kommer hun til Øya. (Mode Steinkjer)

Øyafestivalen

6. – 9. august

Øyafestivalen er en av Norges største festivaler for alt mellom himmel, jord, pop, RnB og rock. Fra fire scener i Tøyenparken tar de vare på både små og store norske artister og noen krembookinger fra det internasjonale sjiktet. I år med blant annet to britiske legender på åpningsdagen, PJ Harvey og Pulp.

Artister: Queens Of The Stone Age, Pulp, PJ Harvey, Astrid S, Gabrielle, Janelle Monae, The Smile, Raye, Sivert Høyem, Ella Marie, Delara, Euroboys, Cezinando, Fay Wildhagen, Ides, Nia Archives med flere





Oslo Kammermusikkfestival

7. – 14. august

Oslos tradisjonsrike kammermusikkfestival har gjennomgått en rekke endringer og prøvelser opp gjennom årene. I år er det den 36. festivalen siden den ble arrangert for første gang med Arve Tellefsen som primus motor. Nå for andre år under kunstnerisk ledelse av Marianne Beate Kielland, og hun har satt sammen et tema som gir stor spennvidde i programmet med konserter og evenementer viet «Det evig kvinnelige – kvinner i kunsten og mennene rundt dem». Norske og internasjonale stjernemusikere løfter fram dels glemte komponister som Lily Boulanger, Clara Schumann, Agathe Backer-Grøndahl og Alma Mahler. Det blir 23 konserter på i alt 15 ulike arenaer.

Artister: Quatour Ébène, Eldbjørg Hemsing, Oslo Strykekvartett, Truls Mørk og Håvard Gimse, Henning Kraggerud, Stockholm Chamber Brass med flere





Oslo Jazzfestival

11. – 17. august

Oslos tradisjonelle jazzfestival er blitt mindre trad med tiden, og byr nå på det ypperste av norsk jazz side om side med internasjonale artister med et spenn over flere generasjoner. Oslojazz har hatt noen solide åpningskonserter, og heller ikke i år skuffer festivalen når legendariske Masqualero gjenforenes over 30 år etter sin siste ordinære konsert. Vi snakker altså om bandet som ble dannet i 1982 og som i sin fulle bredde skulle bestå av bassist Arild Andersen, trompetist Nils Petter Molvær, pianist Jon Balke, saksofonist Tore Brunborg og trommeslager Jon Christensen. Alle senere legender innen norsk jazz. Jon Christensen døde i 2020, og på Oslo Jazz-konserten på Operaen får de med en verdig innstepper, Gard Nilssen.

Ellers er det et bredt norsk og internasjonalt program på klubber som blant annet Victoria Nasjonal Jazzscene, Blå, Sentralen, Herr Nilsen, Cosmopolite og Munch.

Artister: Masqualero, Maria Kannegaard Trio, André Roligheten 5, Supersilent, Arooj Aftab, Cyrille Aimée, Hedvig Mollestad Trio, Mira Thiruchelvam & Vestnorsk Jazzensemble, Emmet Cohen Trio,Ola Kvernberg med Kristiansand Symfoniorkester, Viex Farka Touré m.fl.





Findings

16. - 17. august

EDM-slaget på bykjernens idrettsarena vender tilbake med solid partyfaktor, garantert høy stemning, trafikkaos og flammende pyro. Kun Swedish House Mafia på plass i skrivende stund, men programmet slippes fortløpende.

Artister: Swedish House Mafia med flere





Oslo Mela Festival på Rådhusplassen i 2023, her danses det blidt til kurdiske Aynur. Også i år skal Oslos mangfoldige kultur feires. (Mode Steinkjer)

Oslo Mela Festival

16. - 18. august

Melafestivalen, eller Oslo Mela Festival som den nå kaller seg, er byens store gratisfestival med musikk, mat og multikultur på Rådhusplassen, inspirert av de mange og rike kulturuttrykkene som migrasjonen bringer med seg. Har ofte store globale navn på plakaten, som Angelique Kidjo og Manu Chao i tidligere år, Ana Tijou og BCUC i fjor. Programmet annonseres med det første.

Artister: kommer





Langs Akerselva

Nydalen, 18. -19. august

Langs Akerselva arrangeres er en av høstens fineste og mest intime musikkeventyr, med base i Nydalen og omliggende områder langs elva. Bred sjangervariasjon med norsk, nordisk, britisk og amerikansk pop, rock og singer & songwritere, mange morgendagens stjerner. Ligger i et av byens mest idylliske festivalområder, med en kapasitet på 1500 per dag. Her kan det bli rift om billettene men aldri trangt om plassen ved hovedscenen under Ring 3-brua ved Gjerdrums vei.

Artister: José Gonzalés, Aktiv Dödshjelp, Ty Segall (solo), Death By Unga Bunga, Les Big Byrd, Paris Paloma, Blanco White, Los Bitchos, Glasser med flere

Publikum går en svett festivalsommer i møte! Her koker det under fjorårets Slottsfjell i Tønsberg. (Mode Steinkjer)

FESTIVALER RUNDT OM I NORGE

Vi har nye festivaler i mange av Norges største byer, mens andre har forsvunnet siden sist. Kadetten i Sandvika i Bærum måtte nå i 2024 avlyse for andre året på rad, så får vi se om flere trekker i bremsen før sommeren kommer. Men her er noen av landets viktigste festivaler som skal sette farge på sommeren.

Karmøygeddon

Karmøy, Kopervik 2. – 4. mai

Kom mai du skjønne milde må vente litt i år også. Først kommer Karmøygeddon. I år er det 20 år siden denne festivalen startet i det små, og etter både flyttinger og andre endringer er den nå fast vårlig innslag i Kopervik, hvor metalfolket samles til en intim festival med noen av sjangerens gjeveste band.

Artister: Amorphis, Kampfar, Tsjuder, Slomosa, Any Given Day, TNT, Samael, Stratovarius med flere





Kristopher Schau i The Dogs menger seg med publikum. Snart står Mjøndalen for tur. (Mode Steinkjer)

Eiker Rock

Mjøndalen 3. - 4. mai

Tradisjonsrik og i hovedsak lokal rockefestival med todagers arrangement i Mjøndalen. De har inkludert Eiker Rock Ung, en konsertaktør i Drammens-området med samarbeidspartnere som Down Under i Mjøndalen og G60 i Drammen gir ferske band spilletid også på denne «hovedfestivalen».

Artister: The Dogs, Staut, Steff Nevers, Kjöter, Jørgen & Jørgensen, Power Trippin samt minst ett Eiker Rock UNG-band hver av dagene.





Pøbelrock

Trondheim, UFFA 16. - 18. mai

Et sikkert vårtegn i Trondheim, Pøbelrock på UFFA-huset med fire tiår med tradisjoner. Punk, rock og pøbelaktiviteter med 16. mai som en slags hovedkveld før det roes betraktelig ned på nasjonaldagen. Tredagers festival pleier det likevel å bli.

Artister: Mío, Run Dry, Gnasher, Bombfors, Guff, Avgrundsljud med flere





Jærnåttå

Sandnes 24. – 25. mai

En typisk sentrumsfestival med handel på dagen og fest på kvelden. Torget i Bryne blir festivalområde på kvelden med kapasitet for flere tusen gjester. Bredt festivalprogram med noen av landets største festivalartister på plass. Ungdomsarrangementet Litla Jærnåttå kvelden før som ble opprettet i år, fortsetter også i år.

Artister: Åge Aleksandersen og Sambandet, Ingenting, Span, Synne Vo, Postgirobygget, Kapteinen med flere





We Låve Rock

Asker 24. – 25. mai

En real ildsjel-festival som til og med i fjor ble arrangert i Sætre (Hurum), nærmere bestemt på Grønsand Gjestegård, dedikert til klassisk progrock og hardrock. Tross utsolgte hus butta det økonomisk i 2023, og festivalen flytter derfor til mer praktiske forhold i Asker kulturhus. Åtte band på plakaten, billettene er rødglødende om man får tak i noen i det hele tatt. Årets spesial: En tre timer lang konsert med The Chronicles Of Father Robin-prosjektet, som ble gitt ut av et band bestående av medlemmer fra Wobbler, Tusmørke, Jordsjø etc.

Artister: Moon Safari, The Chronicles Of Father Robin, Von Hertzen Brothers, Beardfish, Lumsk, A.C.T., Seven Impale, Anders Buaas





Trondheim Punkfestival

Trondheim 24.-25. mai

Klassisk punkfestival i Trondheim med scene på Lager11 på Sluppen. Samler grasrotpunk fra fortrinnsvis Norge, men gjerne med noen svenske innslag. I år tar selveste Björnarna turen med sin høypotente «trallpunk» som de har spredd over seks kjappe album siden starten for drøyt 14 år siden. Norsk «headliner» er alltid solide Blood Command, mens det bør bli bra med liv rundt lokalheltene Brækkækkel og Riot Grrl-inspirerte Pay to Breathe med vokalist Camilla Pedersen i spissen. Nedover i rekkene på denne lavterskelfestivalen finnes både nykomlinger og veteraner fra punkens undergrunnsscene. Lørdagen på dagtid får dessuten lokale unge band muligheten til å prøve seg med proff scenehjelp. Sjekk hjemmesiden for info.

Artister: Blood Command, Björnarna, Brækkækkel, Pay To Breathe, Naga Siren, Slug Boys, Taking Names, Klepto





Nattjazz

Bergen 24. mai - 1. juni

En av Norges største og mest tradisjonsrike jazzfestivaler, arrangert første gang i 1972. Også i år et imponerende program med USF Verftet som base for festivalen som løper parallelt med Festspillene i Bergen og sørger for ekstra liv både i gatene og på klubbene. Nils Petter Molværs Khmer er det nok mange som ser fram til.

Artister: Nils Petter Molvær Khmer, Bill Frisell Trio, Dina Ögon, Arcanum, Andreas Røysum Ensemble, Gammalgrass, Jacob Young Trio, Mira Thiruchelvam med Vestnorsk Jazzensemble, Valkyrien Allstars, Florence Adooni, Sara Fjeldvær, Vepsestikk med flere.





Namsosfestivalen

Namsos 31. mai – 1. juni

Ingen overraskelse kanskje at Åge Aleksandersen tar med seg Sambandet til hjembyen på sin siste sveip før avslutningskonsertene på Lerkendal neste år. Namsosfestivalen er en tradisjonell festival med voksen og folkelig profil. Tynn kaffe trolig en bestselger under folkefesten på Festplassen, som samler mellom tre og fire tusen hver av dagene.

Artister: Åge & Sambandet, Di Derre, Rotlaus, Julie Bergan, Dance With a Stranger, Stage Dolls, Marion Ravn med flere





Vokalist Ivan L. Moody i Five Finger Death Punch kan ikle seg norske landslagsfarger igjen (eller velger han Rosenborg?) når Five Finger Death Punch topper Trondheim Rocks i juni. (Mode Steinkjer)

Trondheim Rocks

Trondheim 6. juni

Endagsfestivalen skreddersydd for rock og metal på EC Dahls Arena har en imponerende tett artistliste, med Five Finger Death Punch og legenden Alice Cooper på toppen av plakaten. Trondheimsfestivalen fyller så på med harrytassene Steel Panther, The Darkness, og Rival Sons, for å nevne noen. Stage Dolls er lokalt alibi i år.

Artister: Five Finger Death Punch, Alice Cooper, Steel Panther, The Darkness, Rival Sons, Amarathe, Hammerfall, Stage Dolls.





Vaulen

Stavanger 7. – 8. juni

Nykommeren rett utenfor Stavanger sentrum i fjor speiler til dels festivalen Neon i Trondheim. Mange av de samme trekkplastrene spiller på begge festivalene den samme helga, rett og slett et «vaktskifte» mellom dagene. Blant dem Jason Derulo, som fylte Oslo Spektrum til randen tidligere i år. Vaulen får riktignok Kaizers på hjemmebane da.

Artister: Jason Derulo, Kaizers Orchestra, Astrid S, Emma Steinbakken, Benjamin Ingrosso, Keane, Tom Odell, Kamelen med flere.

Jason Derulo i Oslo Spektrum under sin «Nu King Tour», oppkalt etter hans siste album «Nu King». I sommer skal ha få opp temperaturen på festivalene Vaulen i Stavanger og Neon i Trondheim. (Mode Steinkjer)

Neon

Trondheim 7. – 8. juni

Neon har på tre år blitt Trondheims største festival. På E.C. Dahls arena åpner denne mastodonten trøndersommeren med artister fra øverste hylle, men også ungt og innovativt. Speiler en annen fersk festival, Vaulen i Stavanger som har mange av de samme artistene samme helgen (se over).

Artister: Jason Derulo, Kaizers Orchestra, Astrid S, Emma Steinbakken, Benson Boone, Matoma, Cezinando, Tom Odell, Loreen med flere





Lyse Netter

Moss 9. – 11. juni

Arrangert første gang i 2018, har vokst raskt som en tverrkunstnerisk festival med internasjonal profil. Arrangeres i år for andre gang på rad i det idylliske og urbane området rundt Møllebyen i Moss Sentrum. Musikk og kunst. Ennå ikke offentliggjort programmet for 2024, men noen navn har dryppet ut.

Artister: Mozart Estate, Daisy Rickman Group, Fay Widhagen,, Bare Egil Spellemannslag, Hunt Sales med flere





Bergenfest

12. - 15. juni

En av Norges største festivaler, på festningsområdet ved Bergen sentrum, arrangeres av Bergen Live. Store internasjonale navn side om side med kremen av norske artister og lokale innslag. Kan blant annet by på PJ Harvey i år før Øya-konserten senere på sommeren, mens flere av de andre artistene er å finne på andre norske festivaler som arrangeres i samme periode som Bergenfest.

Artister: PJ Harvey, Kaizers Orchestra, Stormzy, Fontaines D.C., The Darkness, Gabrielle, Jungle, Susanne Sundfør, Sivert Høyem, Tom Odell, James Arthur, Bo Milli, Motorpsycho, Kara Jackson, Metteson, Hannah Storm, Honningbarna, Jan Eggum, Brennen Leigh, Fjorden baby, Skaar med flere





Sommerbris

Kristiansand 14. – 15. juni

Mens Palmesus frir til russegenerasjonen, er Sommerbris den «største for de over 20 år». Med det utgangspunktet får man helt utenkelige kombinasjoner som Broiler og Bjørn Eidsvåg på samme plakaten. Den som står bak ideen, er nettopp Palmesus-gründer Heine Strømme. Lagt til en helg da lokalbefolkningen fortsatt er i byen. Inntar Odderøya og amfiscenen der rett utenfor bykjernen, samt i Bendiksbukta. Variert line-up med høy «guilty pleasure»-faktor som sprer seg også aldersmessig. Tydelig folkelig appell.

Artister: Broiler, Dumdum Boys, Staysman, Lukas Graham, Bjørn Eidsvåg, Vamp, Bo Kaspers Orkester, Emelie Hollow, Staysman, Odin med flere





20 år gamle Emma Steinbakken fylte Oslo Spektrum til trengsel. Til sommeren er hun landet rundt på festivaler. (Mode Steinkjer)

Vervenfestivalen

Horten 14. – 15. juni

Profilerer seg som «Norges hyggeligste festival», på Hortens gamle verftsområde. Hyggelig artistliste også i år, i hovedsak norske navn hvorav en god del retter seg mot et yngre publikum.

Artister: Emma Steinbakken, Kamelen, Metteson, Bjørn Eidsvåg, Marstein, Motorpsycho, Vinni, Kurt Nilsen, larsiveli, The Dogs med flere





Mablis

Stavanger 14. – 15. juni

Mablis holder stand selv om større og mer kommersielle festivaler dundrer inn over Stavanger-regionen. Denne er en fin rusletur opp fra sentrum til Vålandsskogen, og programmet inneholder både variasjon og kjente artister. Deler hvert år ut Mablis-stipendet som gir unge Rogaland-talenter muligheten til profilering og spillejobb under festivalen.

Artister: Susanne Sundfør, Kvelertak, Fieh, Sløtface, Brenn., Tøfl, Anna Lille med flere





Working Class Hero

Drammen, 15.-16. juni

Startet som en endagsfestival av frivillige rundt Union Scene i Drammen, og arrangeres årlig på Tangenkaia i juni. Rock, pop og lokale artister pleier å stå på programmet, som pleier å bli annonsert seint. I år arrangeres i utgangspunktet WCH-festivalen over to dager.

Artister: kommer





Steinkjerfestivalen

Steinkjer 20. -22. juni

En av Trøndelags største festivaler drevet av festivalveteran Svein Bjørge har eksistert siden 2006, og samler i hovedsak noen av Norges største artister sammen med lokale krefter og en og annen internasjonal artist. Arrangeres på klubber og på området rundt den store utescenen ved Rismelen.

Artister: Lukas Graham, Chris Holsten, D.D.E, Sondre Justad, Emma Steinbakken, Ida Maria, Jonas Beyoub, Emelie Hollow, Ledfoot, Andrew Strong Band med flere





Arif blir et hett navn på en rekke konserter denne sommeren. Idyll i Fredrikstad er en av dem. (Mode Steinkjer)

Idyll

Fredrikstad 21. – 22. juni

Østfolds største festival, startet i 2016. Festivalområde med kapasitet til 15.000 på Isegran, en kort ferjetur eller gåtur fra sentrum. Kjennetegn er store norske artister.

Artister: Kygo, Benjamin Ingrosso, Bjørn Eidsvåg, Astrid S, Arif, Emma Steinbakken, Mods, Sondre Justad, Jonas Benyoub med flere





Drøbakfestivalen

Drøbak 21. - 22. juni

Lokal festival med nasjonalt sus over artistrekka. Arrangeres nå årlig i Badeparken i Drøbak etter den litt mer perifere begynnelsen på Oscarsborg. Store norske artister spredt over to dager.

Artister: Matoma, Eva Weel Skram, Timbuktu, Arif, Ramón, Kjartan Lauritzen, Onkl P, Margaret Berger med flere





Motvind-festivalen

Middelalderskogen, Rollaug 21. – 24. juni

Motvind-festivalen ble opprettet som et alternativ til festivaler med steril programmering, høye priser og store kommersielle og etisk diskutable sponsorer. Har pleid å være todelt, men nå etablert til skogs i Numedal. Rettere sagt i Middelalderskogen i Rollaug. Her kan man sove under åpen himmel, på festivalcamp eller på Numedal Folkehøgskole. Kunstnerisk bredt sjangerprogram med jazz, folkemusikk og alternativ rock.

Artister: kommer





Grammywatch-Bryan Adams Bryan Adams kommer til Sandefjord for sin andre norgeskonsert i år. Den første er i Oslo Spektrum. (Chris Young/AP)

By The Pond

Sandefjord 26. - 27. juni

To nye musikkfestivaler utmerker seg i år med samme profil og drivkraft i to ulike byer, Halden og Sandefjord. By The Pond heter musikkfestivalen som etableres i Sandefjord i Bugårdsparken, ved dammen som navnet By The Pond antyder. To større internasjonale artister, Bryan Adams og Lenny Kravitz, topper plakaten sammen med norske navn som Sivert Høyem og Susanne Sundfør. I likhet med By The Border i Halden vil arrangøren også i Sandefjord «appellere til voksne festivalgjengere», med en aldersgrense på 20 år.

Artister: Bryan Adams, Lenny Kravitz, Sivert Høyem, Susanne Sundfør, Bigbang, Briskeby, Roisin Murphy, The Kooks, Fay Wildhagen med flere





Countryfestivalen Skjåk

Sjåk 27. - 30. juni

Countryfestivalen i Skjåk er en institusjon som ble arrangert første gang for 40 år siden. Mye øl og blandevann har rent ned i Gudbrandsdalslågen opp gjennom årene, og sørlig i starten ble det også en del spaltemetere i avisene om alt som ikke hadde med musikken å gjøre. Men de senere årene er dette blitt en tradisjonell festival for countryfolket med rotekte artister fra USA og Norge, med gratis linedance-kurs og korrekte antrekk. Beyonce kommer neppe til Skjåk i år, men country er hetere enn noensinne og programmet er fortsatt under utforming.

Artister: Cody Wickline, Tim Culpepper, Von, Geth Rythm, Byting med flere





Gåte på Rockefeller i Oslo. (Mode Steinkjer)

By The Border

3. – 4. juli

Noen satser stort på nye musikkfestivaler tross usikre tider. I Halden arrangeres By The Border for første gang, en festival som finner sted på Fredriksten Festning, hvor blant andre Tons of Rock tildligere hadde tilhold. Satser på brede og solide kvalitetsnavn innen pop og rock, og legger da heller ikke skjul på at de sikter seg inn mot et voksent publikum når de på hjemmesiden skriver at de vil «appellere til voksne festivalgjengere» med en aldersgrense på 20 år. Publikumskapasiteten rundt 7.000 hver dag. Har sikret seg Toto som toppnavn, som har mange fans i Norge, samt Dropkick Murphy og store norske navn som Gåte, Hellbillies og Åge med Sambandet. Det lukter fullt hus og allsang ved grensen.

Artister: Toto, Dropkick Murphy, Gåte, Åge Aleksandersen og Sambandet, Fay Wildhagen, Metteson, Bigbang, Sivert Høyem, Valentourettes med flere





Kongsberg Jazzfestival trekker folkemassene med store navn på Kirkeplassen. Her Aurora i fjor. (Mode Steinkjer)

Kongsberg Jazzfestival

Kongsberg 3. – 6. juli

60 år med jazz kan feires på Kongsberg i år, den andre store jazzfestivalen i Norge ved siden av Moldejazz. De kniver både om posisjon, publikum og penger, men Kongsberg har de siste årene funnet en fin balanse mellom klubbkonserter med imponerende jazzbooking, og store folkekonserter enten med jazz og populærmusikk.

Artister: Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa, Cécile McLorin Salvant, Hellbillies, Dumdum Boys, John Scofield & Dave Holland Duo, Cezinando, Elephant 9, Gard Nilssen Acoustic Unity, Emmeluth & Møster, Synne Vo





Veronica Maggio på Piknik i Parken 2023. (Mode Steinkjer)

Stavernfestivalen

Larvik Golf Arena 3. – 6. juli

Gigantfestivalen på solkysten blir enda større og utvider med en dag. Har sikret seg to av verdens trolig mest ettertraktede artister i massesegmentet akkurat nå, selveste Ed Sheeran og Sam Smith. Arrangeres på Larviks golfområde hvor det samles rundt 75.000 årlig. Ung profil, stadig høyere festfaktor men imponerende internasjonal booking.

Artister: Ed Sheeran, Sam Smith, Burna Boy, Sigrid, Veronica Maggio, Undergrunn, DJ Snake, Bausa, Broiler, Calum Scott, Kamelen, m.fl.





Country Music Festival Vinstra

Vinstra 3. - 7. juli

Countrybølgen er over oss, og det nyter kanskje Countryfestivalen på Vinstra også godt av. De har rundet 30 år etter både turbulens og en stadig stigende publikumstilstrømning som gjør at Vinstra mangedobles i folketall denne ovale helga i juli. Store camping- og bobilmuligheter med ulike soner, blant annet for amcar-folket og for linedance-folket, gjør dette til en døgnvill opplevelse for både festivalpublikummet og de fastboende. Musikalsk er imidlertid programmet mer festmusikk-orientert enn rent countrydyrkende, med noen av de mest populære artistene innen norsk festmusikk og bygderock på plass.

Artister: Hagle, Vassendgutane, Carina Dahl, Bråtabrann, Rotlaus, Staysman, Sie Gubba, Hillbabies med flere





Bergtattfestivalen

Luster 4.- 6. juli

Bergtattfestivalen føyer seg inn i den eksklusive gruppen festivaler som byr på litt mer enn det lille ekstra av ramme rundt. Beskrives av arrangørene som en musikk-, natur- og kulturfestival i bygda Luster i Vestland som arrangeres av en vennegjeng den første helgen i juli hvert år. Et tusentalls publikummere får oppleve et særdeles fint knippe artister, noen mer etablerte enn andre, på scener som Bergtattfestivalen trolig er alene om. Stikkor er et gammelt kufjøs eller en molo ut mot Sognefjorden. Mye natur, tur, mat og kulturlandskap på kjøpet.

Artister: Emilie Nicolas, Ary, Ea Othilde, Moyka, Aktiv Dödshjelp, JJ Paolo, Nelly Moar, Hubbabubbaklubb med flere





Sørafrikanske Tyla kommer til Palmesus. (JOHN LAMPARSKI/AFP)

Palmesus

Kristiansand 5. – 6. juli

Skandinavias største strandfest kaller de seg, og det tror vi på med 60.000 på bystranda i Kristiansand. Det blir både strandparty og «afterbeach» denne helgen med EBM-relaterte artister samt noe hip hop og r&b fra alle kanter og til alle tider. Kuppet vårens heteste navn Tyla, som måtte avlyse konserten i Oslo. Tjuvstarter for øvrig 4. juli med Palmesus Junior. Da spiller Ballinciaga, Emma og Tix for kommende Palmesus-kull.

Artister: Tyla, Bebe Rexha, The Chainsmokers, Marshmello, Fisher, Steve Aoki, Ballinciaga, Gabrielle, Benjamin Ingrosso, Sondre Justad med flere





Førdefestivalen

Førde 5.-9. juli

Norges største folkemusikkfestival og den eneste vi vet om med egen vott. Samler folkemusikere og relaterte artister fra hele 28 land dette året, med stort seminarprogram og urpremierer av blant annet Tuva Ferdens bestillingsverk «Greiner» på kjøpet. En legende på topp, Boubacar Traore, som bringer med seg det beste fra den vestafrikanske musikkarven. Og videre blir det både klubb, leik og et konsertprogram det lyser av, blant annet med den portugisiske fado-kometen Lina.

Artister: Boubacar Traore, Lina, Julie Fowlis, Aziza Brahim, Marjan Vahdat med Tord Gustavsen, Jena Jonsson Trio, Tuva Ferden, Erlend Apneseth og Karin Nakagawa, Puuluup, Naaljos Ljom, m.fl.





Jørn Hilme-stemnet

Fagernes, Valdres 7. - 14. juli

Norges eldste folkemusikkfestival har Fagernes som midtpunkt, men skor seg på folkemusikktradisjoner og kulturuttrykk fra hele Valdres og bortenfor. De senere årene med utvidete musikalske sjangre, men med folkemusikken som utgangspunkt. Her er det konserter, teater, spel, kappleik, dans, utstillinger og seminarer, og arrangementene er spredt utover med Fagernes som selve festivalområdet. Den idylliske fjellkonserten i år inne ved stølene i Jaslangen er det Hekla Stålstrenga som står for.

Artister: Hekla Stålstrenga, Gjermund Larsen Trio, Morgonrode, Camilla Gralien band, Sver, Per Anders Buen arnås og Anders Røine med flere





Flo Milli er en av de store kommende rapperne i USA. Nå står hun på Slottsfjell sammen ble Doja Cat med flere. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell

Tønsberg 10. – 11. juni

På god vei tilbake til posisjonen som en av Norges mest framoverlente festivaler etter kollapsen i 2018. Har kommet tilbake og arrangeres nå for tredje gang på det splitter nye området på Kaldnes på Nøtterøysiden av byfjorden. Dro til med Lil’ Nas X i fjor, og har et nytt scoop i sommer med Doja Cat på toppen av et program med store norske og internasjonale artister for et ungdommelig feriepublikum, samt stor mathall og et klubb- og partykonsept på nattestid.

Artister: Doja Cat, Kaizers Orchestra, Zara Larsson, Arif og Stig, Flo Milli, Aurora, Isah, Astrid S, Cezinando, Matoma, Emma Steinbakken med flere





Ella Marie går solo. Her fra siste sommers konsert med ISÁK på Midgardsblot. (Mode Steinkjer)

Riddu Riddu

10. – 13. juli

En av Nordens mest unike festivaler, en internasjonal urfolksfestival med utspring i det samiske som samler artister, kunstnere og ildsjeler fra hele nordkalotten, men også relevante artister fra andre steder i verden. At Ella Marie spiller sin første hele konsert som soloartist her i sommer, er mer enn naturlig. Programmet oppdateres jevnlig.

Artister: Ella Marie, Mari Boine, Emil Karlsen, The Trade-Offs, Jeremy Dutcher med flere





Trænafestivalen

Træna, 10. – 13. juli

Trænafestivalen langt til havs arrangeres både mellom og faktisk i fjellene 33 nautiske mil fra Helgelandskysten. Et myteomspunnet og elsket valfartssted for eventyrlystne festival-loffere som bryr seg om musikk og annen bærekraftig kultur. Den beste festivalen du trolig aldri har hørt om, som avisen The Guardian skrev. Fin booking løfter helhetsinntrykket.

Artister: Gåte, Beharie, Veslemøy Narvesen, Storm, Ingrid Jasmin, Ravi med flere





Aslag Haugen, Hellbillies. OverOslo 2021 (Mode Steinkjer)

Tysnesfest

Tysnes, 11. – 14. juli

Svær vestlandsfestival med hovedscene på Gjerstad Arena, har på det meste samlet nærmere 40.000. Store norske og aktuelle navn side om side med godt etablerte artister i spekteret rock og pop til electronica og rap. En av festivalene som denne sommeren kan skryte av å ha gjenforente Mods med Morten Abel på plakaten.

Artister: Mods, Åge Aleksandersen og Sambandet, Hellbillies, Matoma, Carola, Fay Wildhagen, Michelle Ullestad, Lille venn med flere





Hellacopters' Nicke Anersson inntar Odderøya og Måkeskrik. (Mode Steinkjer)

Måkeskrik

Kristiansand 12. - 13. juli

Nok en Kristiansand-festival dette, en veletablert idyllisk og knallhard sak som arrangeres på Odderøya et halv pils utenfor Kristiansand sentrum. Måkeskrik har vært en nonprofitt-festival drevet av ildsjeler siden starten på begynnelsen av 2010-tallet, og samler i hovedsak rock, punk og beslektede sjangre til et todagers haraball i det grønne. Svenske Hellacopters topper plakaten sammen med gjenforente Euroboys og livefavorittene Spidergawd.

Artister: Hellacopter, Spidergawd, Euroboys, Slomosa, Bokassa, Brenn., Hammok, Ea Othilde, Black Debbath med flere





Midnattsrocken

12. - 13. juli

Midnattsrocken kaller seg selv en Fugl Fønix, og det har ikke manglet på verken konkurser og kaldstarter i løpet av festivalens levetid, som kan deles inn i flere tidsperioder siden starten i Lakselv samfunnshus på 1980-tallet. Den flyttet ut i friluft til Brennelvneset innerst i Porsangerfjorden med midnattssola som kulisse, gikk dunken, startet opp igjen på 2000-tallet, og etter noen turbulente år også her er Lakselv-festivalen nå blant landsdelens største. Hvis ikke Kvelertak river den ned igjen vil det sikkert forbli sånn.

Artister: Kvelertak, CC Cowboys, Ramon, Marstein, Ida Maria, Rolffa med flere

Susanne Sundfør, Øyafestivalen 2023. (Mode Steinkjer)

Moldejazz

Molde 15. – 20. juli

Moldejazz trenger ingen nærmere introduksjon. Det største innen jazzen kombinert med store folkelige utekonserter på festivalen som ble grunnlagt så tidlig som i 1961. Mye er ikke lenger jazz på denne festivalen heller, men de kombinerer fint grunnfjellet med nødvendige trekkplastre for flere enn jazzpublikummet. I år finner vi blant andre Susanne Sundfør, Hellbillies og Julie Bergan på programmet på utekonserten på Romsdalsmuseet. I andre enden legenden Bill Frisell som «artist in residence», i flere konserter og samspill med blant andre Arild Andersen og Trondheim jazzorkester.

Artister: Bill Frisell, Jacob Collier, Susanne Sundfør, Motorpsycho, Bobo Svensson Trio, Nubya Garcia, Christian McBride Quintet, Arild Andersen, Stig Brenner, Daniel Herskedal med flere





Ravnedalen Live

Kristiansand 17. - 19. juli

Kristiansand må være den byen utenfor Oslo med størst festivaltettet. Denne arrangeres rett utenfor bykjernen, i parken Ravnedalen og av de svært aktive kulturarbeiderne i Dirty Old Town. I år tilbake til treagersfestival med litt ulik profil på programmet de enkelte dagene, men stikkord er bredt, populært og dels ungt.

Artister: Aurora, Katie Melua, Cezinando, Kvelertak, Marstein, Seigmen, Admiral P, Valentourettes feirer Jokke 60 år, Fay Wildhagen, Erlend Ropstad med flere





Kvelertakspiller på mange festivaler til sommeren. Blant dem Vinjerock. (Mode Steinkjer)

Vinjerock

Eidsbugarden 18. – 21. juli

Friskusfestivalen framfor noen i Norges vakreste Jotunheim, ved Bygdin i Vang i Valdres. Toppturer på dagtid og fest på knærne på kvelden til noen av Norges beste band. Telt og friluftsliv med fokus på bærekraft og kos, inspirert av Aasmund Olavsson Vinje, den første hipsteren i fjellheimen. Skal bli rystet godt i år med Kvelertak på Eidsbugarden.

Artister: Kvelertak, Arif, Fay Wildhagen, Michelle Ullestad, 9 grader nord, Ævestaden med flere





Bukta – Tromsø Open Air Festival

Tromsø 19. – 20. juli

Festivalen i Telegrafbukta i Tromsø feirer sine første 20 år. Store norske artister på topp, mye rock pluss comeback-konsert fra bysbarna Bel Canto og et par svenske legender.

Artister: The War On Drugs, Kvelertak, Bel Canto, The Soundtrack Of Our Lives, The Cardigans, Motorspycho, No. 4, Heave Blood And Die, Hammok. Flere annonseres fortløpende

The War On Drugs er klar for både Bukta i Tromsø og Malakoff i Nordfjoreid. (Mode Steinkjer)

Malakoff

Nordfjordeid, 19.- 20. juli

Malakoff Rockfestival ble arrangert første gang i 2003, og fortsatt er det rock som er drivkraften for den kanskje viktigste festivalen i fjordlandet med camp og høy bevissthet rundt bærekraft og drift. Bookingen er de siste årene beriket med både hip hop og kvalitetspop, men fortsatt ruver rocken. I år blant annet med klubbkonsert med Witch Club Satan i «Gymmen»?

Artister: Kaizers Orchestra, The War On Drugs, Aurora, Motorpsycho, Cezinando, Span, Brenn., Euroboys, Bjørn Eidsvåg, Aden Foyer, Witch Club Satan med flere





Utkant

Skjerjehamn i Gulen, 25. - 27. juli

Utkant-festivalen så dagens lys i 2007, da i forbindelse med avdukingen av Knut Steens kontroversielle statue av kong Olav V. Nå årviss mellomstor festival under Olavs blikk i Skjerjehamn med bredt program, fra folkelig festmusikk til mye pop og rock norsk hip hops nye og gamle stjerner.

Artister: Bigbang, Lars Vaular, Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga, CC Cowboys, Madcon, Fay Wildhagen, Jonas Benyoub, Delara med flere





Høllafæst og Kubafestivalen

Svolvær, Lofoten 25.-26. juli og 27. juli

Svolvær svirre rundt i festivalfeber siste uka i juli, med Høllafæst og Kubafestivalen butt i butt med samme arrangør. Førstnevnte på Svinøya rett utenfor Svolvær satser ungt, framoverlent og i hovedsak nasjonalt innen klubb, hip hop, festmusikk og r’n’b. En todagersfest med flere konsertscener, aktiviteter og klubbscene. Kuba har tatt navnet etter havnebassenget og arrangeres der med naturen som idyllisk ramme og med voksnere profil på selveste lørdagskvelden.

Artister Høllafæst: Dagny, Arif, BBNO$, Tøfl, Hillari, Bausa med flere

Artister Kuba: Sivert Høyem, Lars Vaular, Emelie Hollow, Di Derre





Trollrock

Beitostølen 25.- 27. juli

Fjellheimens svar på OverOslo, minus de internasjonale innslagene. Tradisjonsrik festival som samler et voksent lag norske artister for hyttefolket og tilreisende, med en og annen gullkantet booking for de yngre.

Artister: Kaizers Orchestra, Dumdum Boys, Sondre Justad, Valkyrien Allstars, Tøfl, Backstreet Girls, Marion Ravn, CC Cowboys, Tidstyv, Pikekyss, Erik & Kriss. Flere kommer.





The Soundtrack Of Our Lives på Øyafestivalen i 2023. Nå står Månefestivalen i Fredrikstad for tur. (Mode Steinkjer)

Månefestivalen

Fredrikstad, Gamlebyen 25.- 27. juli

Tradisjonsrik festival i Gamlebyen med ofte sterk lokal artistprofil, matchet med store nasjonale headlinere. I år med svenske legender på topp.

Artister: The Soundtrack Of Our Lives, Motorpsycho, Bob Geldof, Stig Brenner, Seigmen, Delara, Storm, Emelie Hollow, Bo Milli, Oslo Ess, No. 4, Humle med flere





Trevarefest

Henningsvær 29. - 31. juli

Badetøy og shetlandsgensere samtidig kjennetegner de som søker seg til Lofotens hippeste se og bli sett-fest i Henningsvær tilknyttet den gamle og nå nedlagte Trevarefabrikken. Dampen av tran og snekkerier er bytta ut med kulturelle treffpunkt, hotell, barer, restaurant, toppturer, badstue, yoga og en årviss venneskapt festival hvor alt dette kombineres med artister som alt etter trivsel- og dansepotensiale passer inn i Trevarens kuperte amfi.

Artister: Tigerstate, Michelle Ullestad, Cami laye Okun, Anna Of The North, Prins Thomas, Pikekyss, Bjørn Torske, Hubbabubbaklubb, Kristian Kristensen med flere





Enslaved spiller på metalfestivalen Beyond The Gates i Bergen. (Mode Steinkjer)

Beyond The Gates

Bergen 31. juli. - 3. august

Bergen har lange røtter når det gjelder svartmetall. Og hardt og ondt blir det når den årvisse Beyond The Gates-festivalen innleder sensommeren med fire dager med metal fra scener som Verftet, Grieghallen og Kulturhuset. Årets program er knallsterkt, med to Satyricon-konserter i Grieghallen som den berømte rosinen, kalt Satyricon – «Horns & Diadems pt. 1» og Satyricon – «Horns & Diadems pt. 2» med forskjellige sett hver av kveldene. 40-årsjubileumskonsert med Mayhem blir det også.

Artister: Mayhem, Enslaved, Satyricon, Behemoth, Venom, Watain, Trelldom, Black Anvil, Djevel, Dødheimsgard, Aura Noir, Vreid, Vemod med flere





Deep Purple spilte på Tons of Rock i 2022. Til sommeren spiller legendene både på Notodden Bluesfestival, og i Bergen på Bergenshus Festning. (Mode Steinkjer)

Notodden Blues Festival

Notodden 1. – 4. august

En av landets mest tradisjonsrike festivaler, etter hvert verdenskjent for sin dedikasjon til bluesmusikken. Med amerikansk og norsk blues og roots, og etter hvert en del rock – i år med legendene Deep Purple som representant for sistnevnte.

Artister: Deep Purple, Rag ‘N’ Bone Man, Vanessa Collier, The Fabulous Thunderbirds, TNT, Ana Popovic, Blood Brothers med flere





Deep Purple på Bergenshus festning

Bergen 3. august

Ikke så mye en festival som et endagsarrangement, hvor man får mye nostalgisk puddelrock på kjøpet hvis man skal se legendene i Deep Purple, et av de viktigste bandene i historien for utviklingen av tungrocken. Purples konsert i Oslo under Tons of Rock for to år siden, viste et band som fortsatt leverer varene fra scenen selv om vokalist Ian Gillan ikke når helt opp til de høyeste skrikene lenger. Da hadde Simon McBride nettopp kommet inn som gitarvikar, og han er fortsatt inne. Med Don Airey på keyboard, Roger Glover på bass og bandets eneste gjenværende originalmedlem fra starten i 1968, Ian Paice, blir det garantert «Smoke On The Water» i Bergen også.

Artister: Deep Purple, Europe, TNT, Howlin’ Sun





Det går på nestenlivet løs under vikingkampene i Valhall mellom konsertslagene på dagtid under Midgardsblot. (Mode Steinkjer)

Midgardsblot

Borre 14. 17. august

Vikinger, metal, folkrock, blot og holmgang. Området rundt Borre og Midgard Vikingsenter i Horten er åstedet for Norges største musikkfestival viet metal, norrøn kultur og vikinghistorie, med et vell av artister fra norsk og internasjonalt metalmiljø med særlig slagside mot folk og såkalt «pagan metal», musikk inspirert av norrøn mytologi og middelalderkultur. I år er både Gåte og Seigmen på plass, blant langt tyngre saker som Emperor og Testament. Programmet ennå ikke ferdig.

Artister: Emperor, Amon Amarth, Seigmen, Gåte, Testament, Grand Magus med flere





Jugendfest

Ålesund, Color Line Stadion, 16. – 17. august

Byfestival i Ålesund som med rette kan kalle seg en av de største i landet med ung profil. Skilter i år med Zara Larsson og et sommerens mest populære norske festivalartister.

Artister: Zara Larsson, Broiler, Dagny, Gabrielle, CC Cowboys, Emma Steinbakken, Kjartan Lauritzen, Mods, Roc Boyz med flere





Sigrid Raabe tar en festivalrunde denne sommeren også. (Mode Steinkjer)

Bakgården

Harstad 15. – 17. august

Det blir storslått takk og farvel til sommeren i Nord-Norges største bakgård, på og i rundt torget i Harstad når Bakgården går av stabelen med konserter i tre dager, marked med utstillere, barneprogram med blant andre Emma i Bakgården junior og mye annet. Stor og folkelig byfestival for hele landsdelen med bredt program.

Artister: Sigrid, Åge Aleksandersen og Sambandet, Sondre Justad, Ruben, Funhouse, Icona Pop, Kristian Kristensen, Staysman, Oslo S med flere

Matoma presenterer bok Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matomaer land og strand rundt denne sommeren. Ypsilon og Hvalstrandfestivalen blant annet. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ypsilon

Drammen 23. – 24.august

Elvefestivalen i Drammen skiftet navn før fjorårets festival, og har nå tatt navn etter den berømmelige brua over Drammenselva. Festmusikk, pop og EDM.

Artister: Matoma, Ballinciaga, Delara, Billy Trumpetm Sondre Justad, Tyr, Chris Abolade, Victora Nadine, Chris Holsten med flere





Hvalstrandfestivalen

Hvalstrand, Asker 23. – 24. August

Lokal festival med nasjonal drahjelp og populære artister på idylliske Hvalstrand Bad utenfor Asker.

Artister: Susanne Sundfør, Matoma, The Cardigans, Emma Steinbakken, Bo Kaspers Orkester med flere





Pstereo

Trondheim 18—19. august

Solid festival timet til skole- og studentstart, men som også sveiper med seg livets evige studenter for den saks skyld. Sistnevnte kommer i hopetall i år for legendene Pixies. Ellers artister for den som mener rocken og kvalitetspopen fortsatt har noe å gi.

Artister: Pixies, Keane, Kvelertak, Veronica Maggio, Susanne Sundfør, Fay Wildhagen, Honningbarna, The Impossible Green, Hannah Storm, Lille Venn, Anne Lille med flere

Pixies kommer tilbake til Norge for to festivaler denne sommeren. Her vokalist og gitarist Black Francis. (Mode Steinkjer/Dagsavisen)

Parkenfestivalen

Bodø 18.-19. august

Svær nordlandsfestival som arrangeres i Rensåsparken i Bodø. Kjent for et bredt og skarpt program med kvalitet og variasjon, i år blant annet med Pixies øverst på en som alltid imponerende plakat. Blir naturlig nok ofte kjapt utsolgt.

Artister: Kaizers Orchestra, Pixies, Keane, Susanne Sundfør, The Cardigans, Bernhoft, Emma Steinbakken, Motorpsycho, Honningbarna med flere





Rakettnatt

Tromsø 22. – 24. August

Nord-Norges største musikkfestival arrangeres på Rotneset midt i Tromsø sentrum. Studentene er tilbake og her ryker både stipend og lån.

Artister: Tïesto, Zara Larsson, Synne Vo, Veronica Maggio, Dagny, Undergrunn, Mods, Gabrielle, Delara, Emelie Hollow med flere





Utopia

Stavanger, 25. – 26. august

Opprinnelig en EDM-orientert festival som har satset stort på å favne både det yngste partypublikummet og de som er ute etter det litt mer folkelige. Nå har de åpenbart funnet suksessoppskriften mellom bredt og dansbart, bobler og øl. Og driver opp snittalderen noe med verdens største band fra Stavanger (før Kaizers), det gjenforente Mods.

Artister: Kygo, Mods, Sigrid, Gabrielle, Bjørn Eidsvåg, Cezinando, Tix, Ramón, Skaar med flere





Haikjeften

Narvik 23. – 24. august

Byfestival på ettersommeren midt i Narvik, i Bromsgårdparken. Arrangert første gang i 2019. God blanding begge kveldene av kjært og voksent, og yngre festjagere. På dagen lørdag 24. august er det eget alkoholfritt familiearrangement i parken - Haitanna - med blant andre Victoria Nadine.

Artister: Highasakite, Dumdum Boys, Arif, Chris Holsten, Miss Li, Ramón, Victoria Nadine, CC Cowboys med flere





Villahagefesten

Bergen 30. - 31. august

Splitter ny festival i en av Bergens bortgjemte hager. Her bak det særegne hotellet Terminus har det blitt arrangert enkeltkonserter de siste par årene, men nå blir det en egen festival med kapasitet på rundt 1500 publikummere. Intimt med andre ord, og intime kan vel også artistene kalles. Med med sterk Loddefjord-representasjon i hagen gjennom John Olav Nilsen og hip hop-duoen Dårlig Vane, raseres kanskje den mest ihuga kosen.

Artister: No. 4, Tøfl, John Olav Nilsen og Nordsjøen, Dårlig Vane, The Real Jobs med flere.