Medvedevs truende beskjed til Ukraina: – Skynd dere

Dmitrij Medvedev, som var president da Vladimir Putin var statsminister i perioden 2008-2012, er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Russlands president Vladimir Putin sa forrige uke at han vil avslutte krigen i Ukraina om Ukraina overlater fire russisk-okkuperte provinser i Donbas til Russland og trekker tilbake søknaden om Nato-medlemskap.

– Nå har ukrainerne muligheten til å vurdere Vladimir Putins fredsforslag, sier Medvedev, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Dmitrij Medvedev (t.v.) og Vladimir Putin avbildet under et møte i Dubna, Russland, forrige uke. (Alexey Maishev/AP)

Sier nei til Putin

Russland vil garantere for sikker tilbaketrekking av ukrainske styrker dersom de forlater fire ukrainske regioner som Moskva gjør krav på, uttalte Putin, ifølge NTB.

Medvedev mener Ukraina bør si ja til forslaget så fort som mulig, og antyder at betingelsene som foreslås bare vil bli dårligere og dårligere for ukrainerne jo mer tid som går. Sier de nei, vil den russiske offensiven bare fortsette.

– Så Ukraina må skynde seg (å akseptere betingelsene, journ.anm.) mens de fortsatt kan, sier Medvedev.

Som ventet har utspillet fra Putin blitt sablet ned fra Ukraina og Vesten.

– President Putins nye fredsforslag er et ultimatum som ikke er til å stole på, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til den italienske TV-kanalen SkyTG24.

Zelenskyj la til at han ikke tror Russland vil stanse sin offensiv selv om kravene blir imøtekommet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har avfeid forslaget fra Kreml. (URS FLUEELER/AFP)

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg avviste forslaget.

– Dette er ikke et fredsforslag, men et forslag som vil føre til enda mer okkupasjon av ukrainsk jord. Dette demonstrerer at Russlands mål er å kontrollere Ukraina, sa Stoltenberg, ifølge NTB.

«En fornærmelse mot sunn fornuft», sa Mykhajlo Podoljak, en av Volodymyr Zelenskyjs spesialrådgivere. Han mener at forslaget innebærer at Ukraina erkjenner nederlag og oppgir suverenitet, skriver Reuters.

Fyrer løs fra Russland

Russlands ekspresident Dmitrij Medvedev fyrer stadig løs mot Ukraina og Vesten i statlige medier og i egne sosiale kanaler.

Men ukrainske myndigheter og Vesten bruker neppe særlig med energi på utspillene. I høst forklarte sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at det er all grunn til å ta Medvedevs stadige verbale og skriftlige angrep med en stor klype salt.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa Bukkvoll til Dagsavisen.

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la han til.

Tor Bukkvoll, sjeffforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), følger Russlands krig i Ukraina tett. (Ole Berg-Rusten/NTB)

I et intervju med russiske medier har Medvedev selv forklart hva som ligger bak hans mange utblåsninger mot Vesten.

– Vurderingene av Vesten har endret seg av én enkel grunn. Den er at vi, Den russiske føderasjonen, er blitt urettferdig behandlet. Så derfor har vurderingene blitt skarpere, sa Medvedev, ifølge Tass.

Nylig raste Medvedev mot USAs avgjørelse om å la Ukraina bruke vestlige våpen mot mål inne i Russland. Også Vladimir Putin har advart mot konsekvensene av dette.

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg.

Utdannet jurist.

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev. (Ekaterina Shtukina/AP)

---