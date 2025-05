LO går for økonomisk boikott av Israel

Saken oppdateres.

LO-kongressen stemte fredag for flertallsinnstillingen, der det heter om Israel og palestinaspørsmålet: «Dersom okkupasjonen ikke opphører innen september 2025, som FNs generalforsamling har krevd, vil LO arbeide for at Norge tar initiativ til en internasjonal økonomisk boikott». Forslaget ble vedtatt med 240 mot 69 stemmer.

LO omtaler i vedtaket det som skjer i Gaza som et folkemord.

– Dette er et historisk vedtak, sier en fornøyd forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor Norge til Dagsavisen.

– Her er det veldig mange som har gjort en veldig stor jobb for at vi skal få dette vedtaket. Vi har flyttet kongressen og fått et tydelig vedtak på at det pågår et folkemord i Palestina. Vi sier også at vi vil ha et lovforbud mot investeringer som støtter okkupasjonen, og at vi skal ta initiativ til en internasjonal økonomisk boikott hvis ikke Israel forholder seg til FNs vedtak om slutt på okkupasjonen innen 13. september, sier Beckham til Dagsavisen.

Ledelsen tapte

I vedtaket krever altså LO at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og norske selskaper og finansinstitusjoner må avstå fra handel og investeringer i selskaper som bidrar til opprettholdelse av den israelske okkupasjonen, og at det må komme en lov mot det.

En av Fagforbundets 89 delegater på kongressen, Svend Morten Voldsrud, mener vedtaket kan få stor betydning. Han er av de som står bak forslaget, som vant over LO-sekretariatets opprinnelige forslag, der det blant annet het: «Vi boikotter ikke stater med regjeringer vi misliker, men vi fordømmer folkerettsbruddene de utfører».

Dette betyr at når LO nå i siste instans går for økonomisk boikott av Israel, på tross av at både LO-ledelsen, statsministeren og utenriksministeren har advart mot dette.









