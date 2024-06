Zelenskyj ber om milliarder til gjenoppbygging

I en tale til den tyske forbundsdagen manet Zelenskyj både allierte og internasjonale bedrifter til å gi Ukraina tillit og milliarder av dollar, til rekonstruksjon av landet etter den russiske invasjonen.

Ukrainas president ønsker å gå ut fra den tysk-arrangerte konferansen med forsikringer om ukrainsk medlemskap i EU. Han ønsker også penger til et nytt og mer moderne energisystem i Europa.

– Ukraina lider av Russlands syn på energi som et våpen, sa Zelenskyj til forbundsdagen.

Han trakk fram eksempelet om at Russland har ødelagt energiinfrastruktur nok til å forsyne hele Berlin og München til sammen med strøm.

Verdensbanken estimerer at Ukraina kan trenge 500 milliarder dollar bare det neste tiåret. Tysklands statsminister Olaf Scholz sier at bedrifter må ha et insentiv for å investere i Ukraina. Han skrøt av Ukrainas potensial innen sektorer som fornybar energi, IT og legemidler.

Til helgen arrangeres det en fredskonferanse i Sveits. Zelenskyj uttrykket takknemlighet over at konferansen i det hele tatt finner sted, i en tid hvor enkelte trekker støtten til Ukraina i tvil.

Les også: Biden sier unnskyld til Zelenskyj for treg våpenleveranse

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)