Butikkansatte vil ha sekstimersdag: – Nå er tida inne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De ukene Renée Bergstrøm Delgado har kveldsvakt på Elkjøp Vinterbro, får hun lite våken tid sammen med sønnen på åtte måneder.

Enn så lenge er pappaen hjemme i permisjon, men det blir verre når gutten begynner i barnehagen, frykter hun.

– Jeg får levert i barnehagen, og så ser jeg jo ikke han noe mer før morgenen dagen etter, sier Delgado.

Renée Bergstrøm Delgado ønsker mer tid hjemme mens sønnen er våken. (Jan-Erik Østlie/FriFagbevegelse)

Tynnere bemanning

Tidligere jobbet de ansatte kveldsvakt kun to eller tre dager i strekk. Men fra i fjor høst ble vaktordningen endret, slik at de nå jobber annenhver uke dag og kveld, forteller Handel og Kontors (HK) hovedtillitsvalgt ved butikken, John Opsahl.

– Det kan ofte krasje for de som har familie. Og det skjønner jeg veldig godt, man vil jo se barna sine. Da er det ikke alltid gunstig å jobbe en hel uke kveld i strekk, sier han.

Den siste tiden har de blitt færre ansatte i butikken, ifølge Opsahl. Det gjør arbeidsdagen travlere.

– Før var vi to på hver avdeling. Nå er vi strekt tynnere. Er det mye kunder, føler vi som er på gulvet, at vi må løpe for å klare å strekke til, sier han.

Sånne historier får Atle Fjæreide Steen ofte høre fra HK-medlemmer. Han er konserntillitsvalgt i Elkjøp og sitter i bransjerådet for handel og service i HK.

– Det er en gjenganger at de føler at arbeidsgiver krever mer og mer. Men da må også arbeidsgiver være villige til å tilpasse den belastningen, sier han.

Ønsker sekstimersdag med full lønn

Nå ønsker både Steen og Opsahl seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon for de ansatte. Både for å gjøre balansen mellom arbeid og fritid bedre, men ikke minst for å minske belastningen på de ansatte.

– Nå er tida inne for det. Det har vært mye prat, sier Steen.

Konserntillitsvalgt for HK i Elkjøp, Atle Fjæreide Steen. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

I Norge er vanlig arbeidstid åtte timer, eller sju og en halv time for dem som jobber på en arbeidsplass med tariffavtale. Siste store reform av arbeidstiden kom i 1986. Da ble arbeidstiden redusert til 37,5 timer.

Det betyr at det er nesten 40 år siden arbeidstiden ble redusert for store grupper av arbeidstakere.

I høst uttalte forbundsleder Christopher Beckham at seks timers arbeidsdag bør starte i varehandelen.

– Vi må starte med dem som trenger det mest, med de som har de tyngste jobbene. Vi må starte med kvinnene på betongen, sa Beckham under åpningstalen sin til HKs landsmøte i september i fjor.

Samtidig varslet han at sekstimersdag vil bli ett av HKs krav i lønnsoppgjøret 2026.

Krav på LO-kongressen

5. til 9. mai er representanter fra alle LOs forbund samlet til kongress. Her skal LOs politikk for de neste fire årene vedtas. Handel og Kontor er ett av forbundene som ønsker at LO skal ta tydelig til orde for en arbeidstidsreform.

I LOs handlingsprogram for 2022 til 2025 står det at LO vil «følge opp planen for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner, herunder 6 timers arbeidsdag / 30 timers arbeidsuke».

NTL, EL og IT Forbundet, Fellesorganisasjonen og Norsk Lokomotivførerforbund har alle sendt forslag til LO-kongressen som handler at LO bør gå inn for sekstimersdag eller 30-timersuke med full lønnskompensasjon.

Det samme har flere av LOs regioner. Flere av disse foreslår mer konkrete planer for innføring av arbeidstidsreduksjon enn LOs sekretariat legger opp til.

---

HKs forslag til LO-kongressen

«En arbeidstidsreform for flere folk i arbeid

Vi trenger en arbeidstidsreform i Norge. Målet må være 30 timers arbeidsuke/6 timers arbeidsdag. Det handler om en arbeidstid som tar vare på folk, som får flere folk i arbeid, som beholder folk i arbeid. En arbeidstid som kan bidra til at flere står lenger i jobb, og som sikrer mer heltid og et tydeligere skille mellom arbeid og fritid. Partiene på venstresiden må løfte 6-timersdagen, og fagbevegelsen må jobbe for dette i tariffoppgjørene i neste stortingsperiode.»

---

Vondt i rygg, knær og føtter

Ifølge konserntillitsvalgt Atle Fjæreide Steen har temaet dukket stadig oftere opp på samlinger i HK den siste tiden. Han ser dette i sammenheng med den store debatten om sykefravær som startet i fjor. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansatte i salgs- og serviceyrker et sykefravær på rundt 8 prosent.

– Du løper rundt på et betonggulv i sju og en halv time om dagen. Det er ikke akkurat helsefremmende. Det gir ryggproblemer, kneproblemer og vondt i føtter, påpeker Steen.

Sykefraværet i butikkhandel oppgis å være relatert til jobben i hele to av fem tilfeller, ifølge Stami.

Over halvparten jobber utenom ordinær arbeidstid, det vil si før klokka 6 eller etter klokka 18. Det viser tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra 2022.

Steen tror seks timers arbeidsdag ville hatt mye å si for arbeidshelsen til butikkansatte.

– Jeg tror de hadde merket det på både kropp og sjel. Du minsker belastningen i arbeidshverdagen. Samtidig vil du være mer effektiv de timene du er på jobb. Du vil ha mer overskudd når du ikke er på jobb, og ha mer tid til venner og familie, utdyper han.

SV vil ha sjutimersdag

I Sverige ønsker både den relativt ferske LO-lederen Johan Lindholm og partiet Socialdemokraterna å redusere arbeidstiden. Fra før jobber svenskene i snitt flere timer i uka enn norske arbeidstakere. Socialdemokraterne ønsker å kutte arbeidsuka ned fra 40 til 35 timer.

Her i Norge har SVs landsmøte vedtatt at de vil jobbe for sju timers arbeidsdag.

– Tida er moden

Atle Fjæreide Steen mener det nå er tid for å sette ideen om redusert arbeidstid ut i livet.

– Jeg tror det kan være til stor hjelp for å få folk til å stå lenger i jobb. Hvis ikke folk står lenge nok i jobb, vil det gå ut over velferdsstaten vår, sier han.

– Tida er moden for å teste prosjekter i noen butikker.

– Hvordan ser du for deg at sekstimersdag kan løses i praksis, for eksempel hos dere i Elkjøp?

– Du må se på en ny type vaktplan. Da må folk være villige til å endre vaktene sine. Det handler om kommunikasjon og god planlegging. Jeg tror det finnes veldig mange gode løsninger, sier Steen.

Les også: Derfor bør du ta pauser på jobben

Mer å gi til arbeidsgiver

På Elkjøp Vinterbro merker hovedtillitsvalgt John Opsahl at en tøffere arbeidshverdag fører til mer slitasje på de ansatte, med mer sykefravær.

Da blir det en ond spiral med enda mer belastning på de som er på jobb, og utålmodige kunder som må vente på hjelp. Han tror sekstimersdag ville vært positivt også for arbeidsgiveren.

– De ansatte ville fått mer livsglede og mer eierskap til jobben. Da kan man gi hundre prosent tilbake til arbeidsgiver, mener han.

Hovedtillitsvalgt John Opsahl ved Elkjøp Vinterbro mener tiden er moden for å innføre sekstimersdag for butikkansatte. (Jan-Erik Østlie/FriFagbevegelse)

Frykter hun må slutte

For Renée Bergstrøm Delgado ville seks timers arbeidsdag gjort familiekabalen enklere når sønnen begynner i barnehagen. Sånn vaktordningen er nå, risikerer hun enkelte dager å ikke rekke å hente før barnehagen stenger.

Dersom ikke det blir noen endring i arbeidstiden, er hun redd hun må finne seg en annen jobb.

– Det er jo surt, for jeg trives med kollegaene mine og med de arbeidsoppgavene jeg har. Jeg trives jo med kunder. Så jeg håper det ikke går så langt at jeg må finne meg en ny jobb, sier hun.

Les også: Brenna vil gi jobbmuligheter for flere: – Ingen velger å bli ufør

Les også: Her er SVs plan for å bytte ut vikarer med fast ansatte i helsevesenet

Les også: En fysisk jobb reddet Håkon: – Måten skolen var lagt opp på var ikke noe bra for meg