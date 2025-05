LO-forbund: Boikott av Israel er uaktuelt for landslaget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

11. oktober spiller fotball-landslaget VM-kvalifiseringskamp mot Israel på Ullevaal stadion.

Da landslaget spilte sin bortekamp i VM-kvaliken mot Israel på nøytral bane, omtalte landslagssjef Ståle Solbakken Israels massive bombing av Gazastripen som katastrofal» men ga likevel uttrykk for at det er riktig at Norge møter landet i VM-kvalifiseringen.

– Boikott fra kun Norge vil etter min og fotballforbundets mening ikke være noe som hjelper noen. Den debatten er parkert, uttalte Solbakken.

Les også: LO-krav om boikott av Israel: – Nå må verden våkne

Er LO-medlemmer

Mange spillere på det norske fotball-landslaget er medlem av LO-forbundet Niso (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon).

Forbundsleder Kristoffer P. Vatshaug mener utfordringen med et boikott-vedtak foreløpig ikke har noen forankring i idrettens egne rammeverk, verken hos LO selv eller i norsk idrett.

NISO-leder Kristoffer P. Vatshaug mener idrettsutøvere på jobb ikke kan påtvinges en boikott. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Vedtaket innebærer blant annet «en bred kultur-, sports- og akademisk boikott av israelske institusjoner».

– Basert på erfaringene vi gjorde oss i forkant av VM i Qatar, har vi vært tydelige på at utøverne ikke skal brukes for å markere, demonstrere eller ta stilling i slike saker på jobb, sier Vatshaug til FriFagbevegelse.

– Det er fint og helt åpent å ha meninger om boikott, men landslaget kan ikke pålegges en boikott. Men ansvaret for å markere i dette geopolitiske landskapet må legges på ledelsen, myndighetene og politikerne, mener han.

Niso-lederen påpeker at eventuelle tiltak bør være forankret i LO sitt handlingsprogram og støttet opp av idrettens egne virkemidler og prosesser.

Les også: Palestinsk aktivist: Ber LO vedta boikott av Israel

Egen strategi

Norges Fotballforbund har jobbet mye med internasjonale spørsmål, hvor også NISO er invitert inn og utfordret i arbeidet. Det er blant annet utarbeidet en egen strategi for internasjonale relasjoner.

Her heter det blant annet at NFF skal ta en aktiv rolle som endringsagent i internasjonal fotballpolitikk, være tydelige i verdidebatter og jobbe for å ta vare på interessene til norsk fotball.

Vatshaug minner også om at idretten opererer i store internasjonale strukturer som IOC, FIFA, UEFA og så videre, som må påvirkes dersom man ønsker en reell endring.

– Idretten har også evnet å markere tydelig, blant annet på FIFA-kongressen, nevner han.

– Derfor er det viktig at eventuelle tiltak skjer i dialog og samarbeid med disse organisasjonene. Og med respekt for idrettens selvstendige rammeverk og prinsipper, mener han.

Les også: LO kan vedta forslag om økonomisk boikott av Israel – regjeringen uenig





Fotballdemokrati

Han synes talen til fotballpresident Lise Klaveness på FIFA-kongressen var et resultat av demokratiet i Norsk fotball.

– Det var fotballtinget som besluttet at fotballen skulle markere, og det er nettopp her LO også må søke å finne samhandlingsrommet sammen med idretten, mener Vatshaug.

Derfor er han opptatt av at idretten er helt glemt i LOs handlingsprogram.

NISO mener idretten må løftes som en naturlig del av LO sitt samfunnsengasjement. Og bli en tydeligere stemme for å hegne om den norske idrettsmodellen.

– Da trengs det en idrettspolitisk uttalelse i løpet av neste kongressperiode, mener Kristoffer P. Vatshaug.

Les også: LO må ikke svikte nå