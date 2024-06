Biden sier unnskyld til Zelenskyj for treg våpenleveranse

De to presidentene møttes i Paris fredag der de fortsatte 80-årsmarkeringen av D-dagen. For første gang ba Biden offentlig om unnskyldning overfor Zelenskyj og det ukrainske folket for at de i flere uker måtte vente i uvisse på om det ville komme mer hjelp fra USA.

Biden viser til at det tok flere måneder å få Kongressen til å vedta en militær hjelpepakke verdt 61 milliarder dollar. Han forsikret samtidig sin ukrainske kollega om at USA står fast ved støtten til Ukraina på lang sikt.

– Vi er fortsatt der. Fullstendig. Grundig, sier Biden.

Han benyttet også anledningen til å love 225 millioner dollar i ny bistand til Ukraina.

USA er det landet som leverer suverent mest hjelp til landets kamp mot den russiske invasjonen. For tiden pågår det en intensiv offensiv i Øst-Ukraina, der russerne forsøker å utnytte forsvarernes mangel på ammunisjon. Underskudd på våpen har vært et problem mens den nye hjelpepakken fra USA sto i stampe i Kongressen.

