Amerikansk kardinal med hjerte for de fattige

Det er klart etter at det litt over klokken 18 torsdag kom hvit røyk fra pipa i Det sixtinske kapell i Vatikanet.

Valget av Robert Francis Prevost ble en drøy time senere kunngjort av den franske kardinalen Dominique Mamberti med de latinske ordene «Habemus Papam» (Vi har en pave), til stor jubel fra de flere titusen av mennesker som var samlet på Petersplassen for å høre nyheten.

Kort tid senere kom Prevost ut på balkongen og hilste de mange som hadde møtt opp for å bevitne begivenheten.

– Leve paven, leve paven, leve paven! ropte folkemengden til den nye paven.

Prevost tar pavenavnet Leo XIV.

Støttespiller av pave Frans

– Fred være med dere, sa den nye paven til folkemengden da han startet sin tale fra balkongen. Han tok også til orde for å bygge broer.

69 år gamle Robert Francis Prevost fra Chicago var i mange år misjonær i Peru, før han ble erkebiskop i Chiclayo i Peru i 2015. Han har også peruansk statsborgerskap. Han ble kardinal i 2023 og har hatt en viktig stilling som rådgiver for pave Frans i utnevnelsen av nye biskoper.

Etter at han ankom Vatikanet, har han holdt en lav profil i offentligheten, men han er godt kjent for kardinalene.

Han ansees som en tydelig støttespiller for pave Frans, og ansees for å ha et særlig stort hjerte for de fattige og sosial rettferdighet.

– Jobben vår er å gjøre teltet større og la alle vite at de er velkomne i kirken, sa han på en pressekonferanse i Vatikanet i 2023.

– Vennlig og varm

Pastor Mark Francis har kjent Prevost siden 1970-tallet.

– Han har alltid vært vennlig og varm, og han forble en stemme for sunn fornuft og praktiske bekymringer for kirkens arbeid for de fattige, sier han til Reuters.

– Han har en underfundig sans for humor, men er ikke en person som har søkt rampelyset, sier pastor Francis.

Jesus Leon Angeles, som er koordinator for en katolsk gruppe i Chiclayo, sier at pave Leo er en person gjør alt for å hjelpe andre.

Han sier også at den nye paven har vist særlig omsorg for venezuelanske migranter i Peru. Over 1,5 millioner venezuelanere har flyttet til Peru de siste årene, delvis for å unnslippe den økonomiske krisen i landet.

Betydningsfullt navn

– Dette er en mann som kjenner verden, som kjenner kirken, sier biskop Fredrik Hansen i Oslo katolske bispedømme til NRK.

Hansen er også var glad for pavevalget av teologiske grunner.

– Kardinalene har valgt en misjonsprest til pave. Prevost er ordensprest, han kommer fra en klosterorden, Augustinerne, som han ledet i flere år. Det betyr at han reiste rundt kontinuerlig i hele verden, sier Hansen.

Navnet den nye paven velger, regnes som et tegn på hvilken retning han vil gå, og har en tydelig symbolsk betydning.

– Han navneforgjenger – pave Leo XIII – regnes som opphavsmann til den katolske sosiallærens moderne sosialtenkning. Så det er et veldig klart signal om at dette også er viktig for Leo XIV i hans pavegjerning, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Caritas Norge til NTB.

Trump: – En stor ære

USAs president Donald Trump er fornøyd med valget av den nye paven.

– Det er en stor ære at han er den første amerikanske pave. Jeg gleder meg til å møte ham, det vil bli et veldig meningsfullt øyeblikk, sier Trump.

Prevost har på sin side tidligere kritisert Trumps visepresident, J.D. Vance.

– J.D. Vance tar feil. Jesus ber oss ikke rangere vår kjærlighet til andre, skrev kardinal Prevost på X i februar i år.

Innlegget var et svar på Vances uttalelser i et intervju med Fox News 29. januar i år, der han sa følgende:

– Det er et konsept i kristendommen at du elsker din familie, og deretter din nabo, og så nærmiljøet ditt, og deretter dine medborgere. Og etter det igjen kan du prioritere resten av verden. Mange fra ytre venstre har snudd helt om på det, sa Vance, som selv er katolikk, da.