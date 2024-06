Krystallklar om Putins krig: – Vi har ingen plan B

– Vi har ingen plan B for en russisk seier. Dét ville ha betydd at vi sluttet å fokusere på plan A – som er å hjelpe Ukraina med å drive den russiske invasjonsmakten tilbake, sier Kallas i et intervju med BBC. Også dansk TV 2 har omtalt saken.

Som flere andre europeiske ledere går hun hardt ut mot det hun mener er såkalte hybridangrep fra Vladimir Putin og Russland.

– Russland ønsker slik å så frykt i Estland og Vesten, mener hun.

---

Hybridkrig kan defineres som en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalte påvirkningsoperasjoner. (Forsvarets forskningsinstitutt / Forskning.no)

---

Russland og Vladimir Putin har avvist påstander fra Vesten om russisk hybridkrig. (Alexander Kazakov/AP)

– Putin stopper ikke

Dagsavisen intervjuet nylig Margus Tsahkna, Kallas’ utenriksminister i regjeringen i Estland, om samme tema.

– For meg synes det veldig klart at hvis Ukraina taper denne krigen, så kommer ikke Vladimir Putin til å stoppe, sa Estlands utenriksminister.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna sier det er viktig at Ukraina vinner krigen mot Russland og Putin. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

Også han beskyldte russerne for hybridangrep, på spørsmål om hva som vil skje dersom Putin vinner i Ukraina.

– Selv om Russland ikke vil ha kapasitet til en ny fullskala krig umiddelbart, så har de allerede vist ytterligere aggresjon ved å starte en hybridkrig i Europa – for eksempel mot land som Estland.

Påstander om sabotasje fra Russland

Dagsavisen omtalte nylig også Financial Times’ opplysninger om at Kreml planlegger sabotasje over hele Europa.

– Det har gjennom lang tid vært tydelige tegn til økte såkalte «hybride» aktiviteter fra Russland i Europa, herunder sabotasjeaksjoner. Den russiske eliten oppfatter krigen i Ukraina som en stedfortrederkrig med Vesten, sa Jørgen Meedom Staun ved det danske Forsvarsakademiet til Dagsavisen i den forbindelse.

Estland og Finland har for eksempel begge gått hardt ut med beskyldninger om russiske GPS-forstyrrelser mot estisk og finsk flytrafikk.

– Vi aksepterer det ikke hvis det skulle påvirke vår handlingsevne på vår side av grensen, har Finlands utenriksminister Elina Valtonen uttalt.

Finlands utenriksminister Elina Valtonen. (MICHAL CIZEK/AFP)

Kreml avviser imidlertid beskyldningene om hybridkrig, ifølge NBC News.

– Alle slike utspill fra europeiske hovedsteder og europeiske ledere er totalt grunnløse. Vi tilbakeviser påstandene på det sterkeste, har Kremls og Putins talsmann Dmitrij Peskov uttalt.

Les også: Island-topp til Dagsavisen: – Vi må bekjempe ondskapen fra Russland

Les også: Lavrov til angrep: – De gjennomskuer «russofobien» deres

Les også: Han vil utvide Nato: – Ulven banker på døren vår

---

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til president i 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004.

I 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. I henhold til grunnloven kunne ikke russiske presidenter sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

Putin ble i 2018 gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene.

En grunnlovsendring i 2020 gjorde det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036.

I februar 2022 invaderte Putin Ukraina med store militære styrker.

I mars 2024 ble Putin gjenvalgt som president med minst 87 prosent av stemmene etter at alle reelle opposisjonskandidater var utestengt fra valget.

(Kilder: NTB, AFP, The New York Times)

Vladimir Putin har sittet ved makten i Russland siden år 2000. (Alexander Kazakov/Reuters)

---