Hun gir Russland klar beskjed: – Vi aksepterer det ikke

Estland har nylig anklaget Russland for å bryte internasjonale reguleringer med GPS-forstyrrelser, i kjølvannet av at Finnair midlertidig har stanset flyginger til og fra Tartu øst i Estland, ifølge NTB.

Nå går også Finland hardt ut mot det de mener er såkalt GPS-jamming fra russerne, som kan skape trøbbel for flytrafikken.

– Omfanget av GPS-forstyrrelser har økt og endret form under Russlands angrepskrig, sier finnenes utenriksminister Elina Valtonen til Yle.

Hun forsikrer dog om at flypassasjerenes sikkerhet i Finland er ivaretatt og ikke noe å uroe seg over per nå.

Finske Finnair kunngjorde nylig at selskapet tar en måneds pause i flygingene til Tartu i Estland. (Tom Little/Reuters)

Jamming er en bevisst utsending av radiostøysignaler, for å forstyrre, stenge eller hindre mottak av signaler fra annen stasjon, og for å påvirke posisjonstjenester (GPS). Jamming er en måte å ødelegge et signal på. Dette gjøres ved å sende ut et signal som overskygger et annet. På denne måten kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut og miste sin funksjon. (Store norske leksikon)

Tydelig beskjed til Putin og Kreml

Den finske kringkasteren Yle skriver at Finland opplevde 600 tilfeller av GPS-forstyrrelser bare i fjor, kontra for eksempel bare noen dusin per år før 2020-tallet.

Valtonen benytter anledningen til å komme med et klart og tydelig budskap til Russland og Kreml om ytterligere GPS-forstyrrelser.

– Vi aksepterer det ikke hvis det skulle påvirke vår handlingsevne på vår side av grensen, sier utenriksministeren.

Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. (VALERY SHARIFULIN/AFP)

Hun legger til at Finland, EU og Nato alle vil gi klart uttrykk for dette overfor Russland.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan har tidligere uttalt til Yle at russerne driver med GPS-jamming «fordi de kan».

– Det kan være så enkelt som å ville demonstrere sin evne til å gjøre dette, altså å kommunisere at man har muligheten til å gjennomføre en slags gråsonekrig eller hybridkrig, uttalte Paasikivi.

Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan følger krigen i Ukraina tett. (Anders G Warne)

Hybridangrep

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, har Finlands utenriksminister Valtonen også uttrykt bekymring over russiske «hybridangrep» ved finskegrensen etter at Finland ble Nato-medlem i fjor.

I november skrev NTB at den finske grensevakten opplevde en kraftig økning i antallet personer som reiser fra Russland uten nødvendige reisedokumenter, for så å søke asyl i Finland. Valtonen hevdet da at Russland ikke bare lot migrantene reise gjennom Russland, «men også mobiliserer disse menneskene».

– Vi har opplevd et hybridangrep fra Russland ved vår grense, sa den finske utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrået.

Elina Valtonen ble Finlands utenriksminister i 2023. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

Hybridkrig kan defineres som en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalte påvirkningsoperasjoner. (Forsvarets forskningsinstitutt / Forskning.no)

– Russland «krenker våre territorier»

Elina Valtonen har i tillegg advart om Vladimir Putins og Russlands planer i fortsettelsen.

– Russlands innstilling til Europa kommer til å bli mer aggressiv de kommende årene. Vi må forberede oss på at Russland utgjør en langsiktig og til og med eksistensiell trussel mot hele Europa, sa Valtonen i mars.

Russlands president Vladimir Putin advarte på sin side Finland etter finnenes inntreden i Nato.

– Da Vesten dro Finland inn i Nato var alle tvister vi hadde med dem for lengst løst. Det var ingen problemer, men det blir det nå, sa Putin i et TV-intervju før nyttår, ifølge NTB.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna. (MICHAL CIZEK/AFP)

BBC har også omtalt GPS-forstyrrelsene fra russisk side. Det russiske forsvarsdepartementet har så langt ikke svart den britiske kringkasteren på spørsmål om temaet.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna sier til BBC at Russland «krenker våre territorier» med GPS-jamming, og at han er overbevist om at det er en bevisst handling fra russisk side.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

