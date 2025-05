Bordet fanger, Trygve

Ap-regjeringens forslag til revisjon av årets statsbudsjett inneholder grovt sett ingen nye satsinger, og det er heller ikke kutt som bør overraske. Det er fint lite nyheter utover det som allerede er vedtatt av Stortinget eller varslet fra regjeringen.

Slik sett er det justerte budsjettet en blåkopi av det den daværende Ap/Sp-regjeringen ble enig med SV om før jul. Det er bare to viktige unntak. For det første: 50 milliarder kroner ekstra til å hjelpe Ukraina, i tråd med det Stortinget enstemmig vedtok for kort tid siden. For det andre: Fastpris på 40 øre for strøm, som signalisert fra statsminister Jonas Gahr Støre i februar.

Nå gjelder det, ifølge finansminister Jens Stoltenberg, å gjennomføre det vedtatte budsjettet. Med de to nevnte oppjusteringene. Men så enkelt er det ikke, for både Sp og SV varsler kamp. Ap-regjeringen trenger støtte fra disse partiene for å få flertall for et justert budsjett.

Det er intet nytt under solen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gjort det klart at han ikke vil ha med SV rundt forhandlingsbordet. Arbeiderpartiets finanspolitikere må derfor forhandle parallelt, og hver for seg, med disse to partiene. «Jeg tror disse forhandlingene blir mer krevende enn de vi har hatt fram til nå», sa Vedum nylig til Klassekampen.

Det er grunn til å minne om at Trygve Slagsvold Vedum har vært finansminister i over tre år. Og det var han som i fjor høst la fram statsbudsjettet som nå skal justeres. Bordet burde derfor fange. For det er i realiteten intet nytt under solen.

Hadde det derimot dreid seg om store forandringer fra regjeringens side eller et nytt statsbudsjett, så kunne jeg ha forstått at Vedum gjør seg høy og mørk. Men det er altså ikke tilfelle. Det er bare snakk om småplukk i dokumentet som torsdag formiddag ble lagt fram av Vedums etterfølger.

Jens Stoltenberg velger å illustrere situasjonen med å vise til tidligere statsminister Trygve Bratteli som ofte sa at revidert budsjett ikke er noe nytt statsbudsjett, men en «gjennomføringsmelding». Tar du hintet, Trygve Slagsvold Vedum?

Regjeringen legger nå opp til å bruke 542 oljemilliarder i år. Dette er en svimlende sum, men ikke mer enn det som ligger inne i det allerede vedtatte budsjettet – når vi trekker fra de 50 ekstramilliardene som går til Ukraina. Det er viktig å poengtere at disse Ukraina-milliardene ikke vil påvirke presset i norsk økonomi.

SV-leder Kirsti Bergstø er skuffet. Hun hevder at regjeringen mangler vilje til å styrke velferden og folks økonomiske trygghet. Hun etterlyser også vilje til et rettferdig grønt skifte. Dette vitner om at SV vil ta omkamp mot det partiet ble enig med Ap og Senterpartiet om før jul.

SV-ledelsen bør man ta inn over seg at partiet fikk betydelig gjennomslag i det vedtatte budsjettet. Positive satsinger, men disse ble dessverre i stor grad finansiert på den lettvinte måten ved å bruke enda flere oljemilliarder. Strikken ble dermed strukket i lengste laget.

Mange vil sikkert undre seg over at den rene Ap-regjeringen ikke ha lagt inn noen godsaker i det reviderte budsjettet som kan brukes til å lokke velgere. Slike valgkampsaker, i den grad det er noen, var å finne i det opprinnelige 2025-budsjettet.

Ap-regjeringen satser i tillegg på å vise stø økonomisk kurs i en tid med uro, krig og usikkerhet rundt oss. Og å vinne gunst med sakene i det nye partiprogrammet.

Kritikken fra SV og den spesielle Sp-strategen vitner om at revisjonen av budsjettet skal brukes aktivt i et høyt spill. Det er tross alt stortingsvalg til høsten. Men det visste nok Vedum og Bergstø også før jul.

Det vil være uansvarlig av disse to partiene å ta omkamper som fører til ytterligere økt oljepengebruk. Da vil vi garantert måtte vente enda lenger på Norges Banks signaliserte rentenedgang. Det er viktigere enn noen gang å holde seg under krittstreken som Jens Stoltenberg tegnet.





