Hun splitter en hel verden – men hvem er hun?

Israelske Yuval Raphael representerer torsdag landet sitt i siste delfinale av Eurovision Song Contest 2025. Landets deltakelse i konkurransen har vært kontroversiell og gjenstand for boikottkampanjer både i fjor og i år på grunn av den brutale krigføringen mot Gaza.

Men Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) holder fast på israelsk deltakelse, og dermed har israelske Yuval Raphael en reell sjanse til å vinne verdens største musikkonkurranse.

Men hvem er hun?

Den 7. oktober 2023 er Yuval Raphael 22 år gammel og tilskuer på musikkfestivalen Supernova Sukkot Gathering (Nova-festivalen), en utendørs musikkfestival som ble arrangert nær Re’im i Israel nær Gaza-grensen.

Klokka 6.30 om morgenen treffer Hamas-missilene området.

Festivaldeltakerne forsøker å flykte fra området, men nødutgangene er sperret av mindre Hamas-grupper. De skyter alle de ser. Noen forsøker å komme unna ved å klatre opp i trær, men blir skutt ned. Andre forsøker å flykte i bilene sine, men blir sperret inne og enten skutt eller tatt som gisler. Anslagsvis 251 kvinner og menn fanges av terroristene og 1200 personer blir drept, skriver BBC, som gjenforteller historien hennes.

Historien er også fortalt tidligere, på et FN-møte i Zürich, gjengitt i blant annet tyske Blick desember 2023.

Spilte død

Yuval Raphael og vennene hennes klarer å komme seg til et tilfluktsrom langs veien. De er 50 personer stuet sammen der inne, flere oppå hverandre. Det er dette som redder livet til Raphael og ti andre. Resten omkommer, da terroristene tar dem igjen og skyter inn i tilfluktsrommet. De kaster også inn håndgranater.

Raphael ligger under en død kvinne når hun klarer å få opp telefonen og ringer faren sin.

– Pappa, mange mennesker er døde. Send politiet hit. Vær så snill, pappa, send politiet, det haster … de knuser meg, sier hun i et opptak som er publisert i en israelsk dokumentar.

– Vær stille, svarer faren.

– Yuvali, datteren min. Yuvali, pust dypt. Skjul deg. Spill død.

Raphael ligger i skjul i åtte timer. Beinet hennes er skadet av en av granatene som er kastet inn i bunkersen.

Dette var sist gang Raphael var på en musikkfestival. Hun forteller til BBC at hun har jobbet knallhardt med å overkomme frykten og minnene for å klare å stå på scenen under Eurovision Song Contest 2025 i Basel, Sveits.

– Det er en personlig seier, forteller hun.

Israel Palestinians War Crimes Report To kvinner i sorg ved minneplassen for Nova-festivalen i grensebyen Re'im, som ble angrepet av Hamas 7. oktober 2023. (Maya Alleruzzo/AP)

Begynte å synge i ‘23

Selv om Yuvali Raphael alltid har ønsket seg en karriere innen musikk, begynte hun ikke å synge før etter terrorangrepet.

– Jeg ønsker å benytte gaven jeg har fått, som er livet, til å gi meg selv flere opplevelser og være lykkelig, sier hun til BBC.

Ifølge de offisielle Eurovision-nettsidene startet den profesjonelle sangkarrieren hennes i 2024, da hun deltok i TV-talentshowet HaKokhav Haba – et program som fungerte som Israels artistutvelgelse til Eurovision Song Contest 2025.

Under auditionen fremførte hun «Anyone» av amerikanske Demi Lovato og gikk videre til neste runde med en poengsum på 98 prosent, og deretter til finalen hvor hun fremførte «Dancing Queen» av ABBA og «Writing’s on the Wall» av Sam Smith.

Det er sjangrene soul og R & B hun er mest interessert i nå, men som barn hørte hun på klassiske rockeband som Led Zeppelin og Scorpions, samt ikoniske sangere som Beyoncé og Céline Dion, skriver Eurovision.

Torsdag fremfører hun sangen «New Day Will Rise» i delfinale to, og går på scenen med granatsplinter fortsatt i beinet, ifølge BBC.

Sweden Eurovision Song Contest Dress Rehearsal Israelske Eden Golan kom på en femteplass i fjorårets ESC-finale med sangen "Hurricane", til tross for buing i salen og massiv motstand mot landets deltakelse i konkurransen. (Martin Meissner/AP)

– Rørt av publikum

Flere medier har rapportert uttalelsene Raphael har gitt til BBC, om at hun har øvd seg på å bli buet på hvis hun kommer til lørdagens finale, etter at fjorårets israelske deltaker Eden Golan opplevde massiv motstand fra publikum i Malmö, Sverige.

Israels deltakelse i konkurransen er kontroversiell fordi landet driver en brutal gjengjeldelseskrig mot Gaza og Vestbredden, som har pågått siden Hamas-angrepet i 2023. Landet er for tiden under etterforskning etter anklager om krigsforbrytelser og folkemord. Både norske og internasjonale artister har bedt om at landet utestenges fra konkurransen, slik Russland har vært siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022.

Men under generalprøvene tirsdag kveld, var det ifølge henne selv, lite buing.

– Publikum rørte meg på en måte som gjorde at jeg ønsket å gråte, sier Raphael i en video delt av den israelske allmennkringkasteren KAN, skriver Times of Israel.

– Jeg var forberedt på tonnevis med buing, men jeg kunne ikke høre et eneste. Jeg hørte bare støtte, og så israelske flagg.

I år har sveitsiske arrangører lempet på reglene for hvilke flagg man kan ta med til arenaen, og tillater alle flagg som er lovlig i Sveits. Det inkluderer det palestinske flagget.

Raphael selv forsøker å ikke forholde seg til kritikken om at Israel er med.

– Alle har sine meninger. Jeg legger egentlig alt det til side, og konsentrerer meg om det viktigste. Slagordet i år er «forent av musikk», og det er det vi er her for, sier hun til BBC.

Switzerland Eurovison Song Contest Pro-palestinske demonstranter under åpningsseremonien av ESC-finale nummer 69 11. mai 2025, i Basel, Sveits. (Peter Schneider/AP)

Venter 500 000

Dagsavisen gikk i trykken før resultatet av torsdagens semifinale, der Raphael er med, var klart. Men torsdag ettermiddag lå Israels musikalske bidrag på femteplass på oddsen og har en reell sjanse til å vinne musikkonkurransen dersom de kommer til finalen.

Da Dagsavisen snakket med Morten Thomassen, leder for Den norske fanklubben for Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest, tidligere denne uka, sa han at en israelsk seier er det «verst tenkelige» scenarioet.

– Hva skal man skal man gjøre da?, spurte han retorisk.

Leder for artistoppropet mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest, Charlotte Qvale, har stilt spørsmål ved det samme, da Dagsavisen snakket med henne i forrige uke.

– Hvordan stiller NRK seg til om finalen neste år blir i Israel? Har de noen beredskapsplan? spurte Qvale.

Det hadde ikke underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK noe svar på ennå.

– Vi har ikke noe svar på det utover at vi tar den diskusjonen om Israel skulle vinne, svarte Charlo Halvorsen på sms.

Det er ventet en halv million mennesker til Basel i forbindelse med ESC-finalen lørdag 17. mai. 1300 politifolk skal holde vakt, og landets militære forsvar sender i tillegg 40 soldater. Militæret og cybersikkerhetseksperter skal også sikre den internasjonale sangkonkurransen, ifølge Reuters.

