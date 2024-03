Dette vet vi om IS-gruppa som har påtatt seg skylda for terrorangrepet i Moskva

Fredag kveld ble minst 115 mennesker skutt og drept av terrorister i konsertarenaen Crocus City Hall utenfor Moskva. Ifølge russiske myndigheter er 11 personer arrestert i kjølvannet av terrorangrepet. Fire av disse skal ha vært delaktige i angrepet.

Sent fredag kveld tok terrorgruppen IS på seg ansvaret for angrepet. Ifølge amerikanske myndigheter er det den sentralasiatiske grenen IS-Khorsan som står bak.

– IS-Khorsan er en av et 20-talls grener innen IS som appellerer til individer fra Sentral-Asia, som usbekere, tadsjiker, turkmenere eller til og med en håndfull uigurer, som er veldig opptatt av ulike staters overgrep mot muslimer. De retter hatet sitt mot for eksempel Russland, Afghanistan og Tyrkia, men også mot vesten, som USA, Storbritannia og Sverige, sier den svenske terrorekspert Magnus Ranstorp til Göteborgs-Posten. Han er forskningsleder ved den svenske Försvars­högskolan.

Hva skjedde?

Ifølge Ranstorp har IS-K lenge snakket om nettopp den type terrorangrep som ble gjennomført fredag kveld i Russland, altså angrep mot store kulturarrangement. Han sier også at IS-Ks propaganda ofte er svært voldsforherligende.

– IS-Khorasan er langt mer ekstreme enn Taliban, som de mener er altfor forsiktige. I sin propaganda skriver de ofte at de skal drepe talibanere. Og det var IS-K som lagde mest bråk rundt koranbrenningene i Sverige, og som oppfordret til å drepe svensker, sier Ranstorp.

Han viser til at IS-Ks hat mot Russland og russere blant annet handler om Russlands behandling av muslimer i Afghanistan, Syria og Tsjetsjenia. Dessuten har mange medlemmer i IS-K bakgrunn som fremmedarbeidere i Russland. Dårlig behandling av fremmedarbeidere fra land som Usbekistan og Tadsjikistan i Russland kan også ha virket radikaliserende, mener Ranstorp.

Magnus Ranstorp. (Berit Roald/NTB)

Han viser også til at man aldri kan stole på informasjon som kommer fra totalitære stater som Russland, så akkurat hva som faktisk skjedde på fredag kveld i Crocus City Hall er fortsatt usikkert.

– Men vi vet at IS-K har forsøkt å utføre angrep i Russland før, sier han.

Falskt flagg

Også hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole Tom Røseth påpeker overfor NRK at det fortsatt er mye usikkert rundt hva som faktisk har skjedd, og hvem som eventuelt har gjennomført angrepet. Selv om IS-terrorister så langt er de mest plausible gjerningsmennene minner han om den gamle historien om at Russland utfører egne terrorangrep på egen jord for å samle befolkningen

– Gitt grusomhetene de utfører i Ukraina kan ikke det utelukkes, men nå er det mest sannsynlig at IS står bak. Det blir interessant å se hvordan de spinner dette videre, sier Røseth til NRK.

Russiske myndigheter har så langt forsøkt å spre et narrativ om at gjerningspersonene kan knyttes til Ukraina. Russiske sikkerhetsmyndigheter hevder, blant annet ifølge den uavhengige avisa Meduza, at flere terrorister var på flukt i retning Ukraina da de ble arrestert.

Dette er ikke bekreftet av andre kilder, og Ukrainas regjering avviser at de har noe med angrepet å gjøre.

