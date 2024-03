Eks-general advarer: – Ukraina taper denne krigen

– Ukraina taper denne krigen. Situasjonen ved fronten er veldig, veldig dramatisk, sier Andrzejczak i et intervju med den polske TV-kanalen Polsat. Det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har også omtalt saken.

Andrzejczak sa opp sin stilling i det polske militæret i fjor. Ifølge NTB skyldtes avgangen en konflikt med forsvarsministeren i landet. Til Polsat forklarer den tidligere generalen nå hvorfor han ser så dystert på situasjonen i Ukraina.

– Det er ingen mirakler i krig. President Volodymyr Zelenskyj har byttet ut landets øverstkommanderende, men general og forsvarssjef Oleksandr Syrskyj har de samme dilemmaene som sin forgjenger Valerij Zaluzjnyj. Også Syrskyj må trekke tropper tilbake og rydde opp i frontlinjen. De samme problemene gjenstår, sier Andrzejczak.

Rajmund Andrzejczak (t.h.) avbildet under en Nato-øvelse i Sverige i mai i fjor. Den polske eks-generalen uroer seg for det som venter Ukraina og ukrainernes president Volodymyr Zelenskyj. (Johan Nilsson/AP)

Slår Nato-alarm om Russlands planer

Onsdag advarte Polens president Andrzej Duda om at Russland og Vladimir Putin kan angripe et Nato-land allerede i 2026 i et intervju med CNBC. Andrzejczak tror presidenten kan ha rett i sin antakelse, og mener Polen og Nato «må gjøre seg klare».

– Alarmklokkene ringer, sier Duda, som mener Nato-landene må øke målet om å bruke 2 prosent av Bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar til minst 3 prosent.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har sett utspillene fra Polen.

– Det er vanskelig å si at den ene eller andre taper, for det avhenger av hva man mener med det, sier Friis til Dagsavisen om påstanden fra Andrzejczak om at Ukraina kommer til å tape krigen.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) følger krigen i Ukraina tett. (Christopher Olssøn)

Russisk okkupasjon av hele Ukraina er fortsatt lite sannsynlig, mener Friis.

– Men at Vladimir Putin nå kan øke intensiteten inkludert mer mobilisering, er sannsynlig. De ønsker vel å utnytte Ukrainas nåværende svakheter når det gjelder ammunisjon og personell. Det er derfor det haster sånn med nye våpenleveranser fra Vesten til Ukraina, påpeker forskeren.

Ekspert: – Russland og Putin forsøker å «blø» Vesten

Den anerkjente Russland-eksperten Mark Galeotti delte nylig sin egen spådom om krigen for 2024.

– I 2024 har vi et år der Russland har en fordel på slagmarken. De har mer ammunisjon, og har i tillegg klart å tilpasse seg ukrainske strategier. Likevel ser ingen av sidene ut til å kunne gjøre noe stort på slagmarken med det første. Jeg tror ting vil se ganske likt ut resten av året, sa Galeotti til Dagsavisen.

– Russland forsøker i tillegg å «blø» Vesten for politisk vilje og enhet i forbindelse med støtten til Ukraina, la han til.

Mark Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Briten regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt. (Privat)

Galeotti frykter, i likhet med flere andre eksperter, konsekvensene hvis USA dropper sin militære og økonomiske støtte til Ukraina.

– Hvis USA plutselig trekker all støtte, så er det over. «That’s it». Da må Ukraina gå med på en eller annen «stygg» type fredsavtale med Russland. For Europa kan ikke matche det USA bringer til bordet av militært utstyr. Pengestøtte er én ting, men forsvarsmateriell kan du ikke bestille fra Amazon, påpekte Galeotti.

Rajmund Andrzejczak, her avbildet med tidligere CIA-sjef David Petraeus (t.v.), mener Polen og Nato må forberede seg på ytterligere aggresjon fra Vladimir Putin og Russland. (Michal Dyjuk/AP)

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, FN)

Vladimir Putins fullskala invasjon av Ukraina har vart i over 750 dager. (Mikhail Klimentyev/AP)

