Salvini angriper Macron: – Du er en krigshisser

Salvini viser til at Macron ikke vil utelukke å sende vestlige bakkestyrker til Ukraina. Kraftsalven mot Macron kom lørdag da Salvini møtte andre høyreorienterte og nasjonalistiske europeiske ledere i Roma for å lade opp til EU-parlamentsvalget i juni.

Den franske presidentens antydning i februar om at vestlige bakkestyrker kan bli sendt til Ukraina er «ekstremt farlig, overdreven og ubalansert», sa Salvini på møtet.

– Jeg mener at president Macron med sine ord utgjør en fare for vårt land og vårt kontinent, sa Salvini i talen på møtet, som ble holdt i regi av gruppen Identitet og Demokrati (ID), den sjette største gruppen i EU-parlamentet.

Frankrikes president Emmanuel Macron. (Christophe Ena/AP)

Frittalende populist

Et hovedtema for talen var konservative familieverdier.

– Problemet er ikke mammaer og pappaer, men krigshissere som Macron som snakker om krig som om det ikke var noe problem nå, sa italieneren.

– Jeg vil ikke etterlate vårt barn et kontinent som er klar for å gå inn i tredje verdenskrig, la han til.

Den frittalende visestatsministeren, som også er transportminister, beskrives som en ytterliggående populist som flere ganger har havnet i hardt vær for sine uttalelser.

Navalnyj og Putin

Tidligere i mars kommenterte han det russiske valgresultatet på følgende vis:

– Når et folk stemmer, har de alltid rett.

Etter at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj døde i fangenskap, sa Salvini at det er «opp til russiske leger og dommere» å fastslå dødsårsaken.

Salvini har tidligere uttrykt beundring for Russlands president Vladimir Putin.

Macron har flere ganger de siste ukene sagt at han ikke utelukker at vestlige bakkestyrker kan utplasseres i Ukraina på et senere tidspunkt. Uttalelsene er avvist av en rekke vestlige land.

