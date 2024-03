– Ukjente menneske åpnet ild i Crocus City Hall. Evakuering er i gang, skriver nyhetsbyrået Tass, og nyhetsbyrået Ria Novosti melder om sårede som følge av ild fra automatgevær.

Ria skriver at det var en eksplosjon og at det oppsto brann under skytingen i konsertlokalet, og at det er flere sårede. Video i sosiale medier viser en stor røyksky over bygningen.

Opprørspoliti er på plass ved konsertlokalet i den vestlige delen av Moskva, og folk er i ferd med å evakueres, heter det.