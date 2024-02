Ekspert om Trumps Nato-advarsel: – En vekker for Europa

– Donald Trump forteller oss noe her, og vi har sett en rekke eksempler på det før. Tidligere har han riktignok ikke sagt rett ut at Russland kan få gjøre som de vil, men han har konstant påstått at de europeiske Nato-landene har «svindlet» USA ved å ikke bruke nok penger på forsvar, sier Fiona Hill til Dagsavisen.

Britisk-amerikanske Hill anses for å være en av verdens ledende eksperter på sikkerhetspolitikk og Russland. 58-åringen er forskningsleder ved den anerkjente tenketanken Brookings Institution i USA.

Donald Trumps uttalelser for mindre enn en uke siden om at han ikke vil forsvare Nato-allierte dersom de «ikke har betalt regningen», har skapt voldsom furore, både i Nato og EU. Trump, som sikter mot en retur til maktens korridorer i Washington D.C. etter presidentvalget i USA i november, uttalte at han ville oppfordre Russland til å «gjøre hva faen de vil» mot land som ikke betaler nok.

Fiona Hill hadde plass som rådgiver ved Donald Trumps bord i perioden 2017-2019. (Cory Morse/AP)

Biden og Cheney

Både eksperter og politikere, inkludert USAs president Joe Biden, har gått hardt ut mot utspillet. For eksempel har tidligere partifelle og Trump-kritiker Liz Cheney kalt ekspresidentens uttalelser «farlige» og mener de viser «en fullstendig mangel på forståelse for Amerikas rolle i verden», ifølge NTB.

– Da Donald Trump var president, tenkte han konstant på hvor mye penger Tyskland brukte, hvor mye Japan brukte, hvor mye Sør-Korea brukte, og så videre. Så det er ikke bare USAs allierte i Nato det dreier seg om. Han har et veldig forretningsmessig syn på verden. Han ser på en måte på deler av Europa som et sameie – og på seg selv som huseieren der. «Hvis du ikke betaler, får du ikke beskyttelse». Det er akkurat den måten han tenker på, mener Fiona Hill.

– Selv under den kalde krigen kunne du se spenninger rundt hvordan Europa skulle betale for egen sikkerhet i Nato-sammenheng. Så dette har vært et tema i mange tiår, og for en rekke presidenter i USA, sier Fiona Hill videre.

Hun har tidligere vært sikkerhetsrådgiver for både George W. Bush og Barack Obama i Det hvite hus i USA, og i Donald Trumps presidentperiode (2016-2020, red.anm.) var hun Det hvite hus’ Russland-ekspert i presidentens nasjonale sikkerhetsråd i perioden 2017–2019.

Forholdet mellom ekspresidenten og Hill har imidlertid surnet etter at hun forlot Trump-administrasjonen. Hill var den første fra Det hvite hus som vitnet i riksrettsgranskingen mot Trump i Kongressen i USA i 2019, ifølge NTB.

Bildt om Trump og Nato

Nato har som mål at alle medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. 18 av 31 medlemsland oppfyller dette målet i 2024, har Natos generalsekretær Jens Stoltenberg opplyst, ifølge NTB.

Fiona Hill mener personlig at det er på høy tid at Europa tenker – og bruker – mer på egen sikkerhet. Tiden er definitivt inne for mer autonomi i Europa, sier hun og tilføyer:

– Trumps siste uttalelser er nok en vekker.

Tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt. (Virginia Mayo/Ap)

Den meningen deler Carl Bildt, tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige.

– Mange europeiske ledere forsøkte å holde maska da de hørte Trumps uttalelser, men det var ikke så lett for alle. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var klar i sin tale, men i bakgrunnen er det mange som er bekymret nå, sier svensken i et ferskt intervju med CNN.

Natos avskrekkingseffekt

Bildt er nå medformann i tankesmia European Council on Foreign Relations (ECFR), og følger europeisk politikk og krigen i Ukraina svært tett. Han brukes ofte som ekspert i både svenske og utenlandske medier.

– Trumps uttalelser har svekket noe av Natos psykologiske avskrekkingseffekt, for alliansens kredibilitet hviler på personen som sitter i Det ovale kontor i Washington D.C. Så uttalelsene kan bidra til usikkerhet og mangel på stabilitet, mener Bildt, som legger til at europeiske land trolig vil fokusere mer og mer på egen sikkerhet og produksjon av militært utstyr i tiden framover – også grunnet krigen i Ukraina og støtten til ukrainerne.

Donald Trump, som ser ut til å bli Det republikanske partiets kandidat, har blikket mot valgseier i USA 5. november. Da må han slå sittende president Joe Biden. (Paul Sancya/AP)

Den siste tiden har flere toppolitikere i EU tatt til orde for å styrke Europas forsvarsevne, skriver NTB, blant annet gjennom å bygge opp et eget atomforsvar. Men å bygge opp et europeisk atomforsvar parallelt med Natos atomavskrekking, er ikke til hjelp, mener Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Natos avskrekking, med atomvåpen fra USA, Frankrike og Storbritannia, har virket i tiår etter tiår. Systemet fungerer. Å utvikle et parallelt system i Europa er ikke til hjelp, sa han i en debatt på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. (JOHN THYS/AFP)

