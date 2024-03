Ekspert: Kjedeligste supertirsdag noensinne

Goldford viser til at utfordreren Nikki Haley bare vant i én av de 15 delstatene – Vermont – der republikanske velgere stemte på hvilken av de to kandidatene de ønsker som partiets presidentkandidat til høsten.

– Hun driver valgkamp som om hun gjorde det for et Ronald Reagan-republikansk parti, men virkeligheten ser ikke slik ut lenger. Det er, på godt og vondt, et Donald Trump-republikansk parti, sier Goldford til det svenske nyhetsbyrået TT onsdag morgen.

Han ser likevel for seg at Haley kan komme til å fortsette valgkampen, til tross for nedslående resultater.

– Kampanjer er som biler. De kan ikke ta seg fram noe sted uten drivstoff, og for en kampanje er det penger som gjelder. Hvis giverne som støtter henne, fortsetter å bidra, kan det godt være at hun fortsetter, sier professoren.

Han viser til at Trump er involvert i flere parallelle rettsprosesser. Hvis Trump skulle bli dømt, kan det bli Haleys sjanse, mener Goldford.

– Hvis det på noe vis skulle gå galt for ham, så må det være noen andre som kan overta partiets nominasjon i stedet. Det er mulig det er slik hun tenker, sier Goldford, som samtidig understreker at mulighetene hennes er «svært små».

