Månelanderen Odysseus har veltet

Odysseus er det første private fartøyet som noensinne har landet på månens overflate, og det første månelandingsfartøyet fra USA siden 1972.

Det Houston-baserte selskapet Intuitive Machines, som har laget månelanderen, opplyser i en oppdatering dagen etter landingen at Odysseus trolig har truffet en stein under landing.

Ett av de seks beina på fartøyet støtte bort i steinen og dermed veltet den på siden. Hvor alvorlig velten er, er ikke avklart.

Men Odysseus «er stabil nær det påtenkte landingsstedet», ved krateret Malapert A i nærheten av månens sørpol, forteller selskapets administrerende direktør Stephen Altemus.

Intuitive Machines medgrunnlegger og administrerende direktør Steve Altemus beskriver hvordan man mener Odysseus landet på månen. (NASA/AP/NTB)

– Vi har kommunikasjon med landingsfartøyet og sender kommandoer til det, sier Altemus.

Det jobbes nå med å innhente de første bildene fra månens overflate fra landingsstedet, legger han til.

Falt på børsen

Uttalelsene kom natt til lørdag norsk tid da det var gått om lag ett døgn siden landingen.

Like etter landingen natt til fredag norsk tid opplyste Intuitive Machines at radiosignaler fra Odysseus tydet på at landingen hadde skjedd i stående posisjon. Men Altemus sier nå at dette var en feil basert på feiltolkning av telemetridata før landingen.

Opplysningene om at Odysseus hadde veltet, førte til at glansbildet rundt det som omtales som en historisk bragd, falmet. Aksjekursen i Intuitive Machines falt 27 prosent i etterhandelen etter de amerikanske børsenes stengetid fredag, etter først å ha steget 21 prosent tidligere på dagen.

Odysseus foretok resten av ferden mot månen på egen hånd etter å ha blitt skutt opp i verdensrommet av en Falcon 9-rakett fra SpaceX. Bildet er tatt like etter at de to skilte lag. I bakgrunnen kan man se vår runde planet. (Intuitive Machines/AP/NTB)

Selskapets leder for oppdraget, Tim Crain, sier at turen til månen forløp perfekt. For første gang i verdensrommet ble det brukt drivstoff som besto av flytende metan og flytende oksygen, forteller Crain.

Altemus opplyser at Odysseus nå har fulladet batteriene med solenergi. Men landingsfasen gikk ikke etter boken.

Måtte improvisere

Den seksbeinte ubemannede månelanderens nedstigning til månens overflate var en nervepirrende affære der ingeniører i kontrollrommet i USA måtte ta i bruk en uprøvd omvei i siste liten på grunn av et problem med navigasjonssystemet.

På kort tid måtte de improvisere og skrive en programvareoppdatering slik at man kunne gå over til Nasas eksperimentelle laserbaserte navigasjonssystem i stedet – et system som til nå ikke har vært tatt i bruk i reelle landingsforsøk.

Bekreftelsen på landingen skulle ha kommet bare noen sekunder etter at landingen var et faktum, men det tok i stedet rundt 15 minutter.

Da kunne Crain slå fast at Odysseus hadde landet nær sørpolen klokken 00.23 natt til fredag norsk tid og at Odysseus sendte ut signaler, til applaus fra kontrollrommet.

De ansatte i kontrollrommet pustet lettet ut da landingen ble bekreftet. (Intuitive Machines /AP/NTB)

Å lande fartøy nær sørpolen på månen er ingen enkel sak og det er ingen garantier for at det går bra. Altemus hadde tidligere anslått sjansen til suksess for 80 prosent.

– Jeg vet at dette var neglebiting, men vi er nå på overflaten og vi mottar signaler. Velkommen til månen, sa Altemus da han bekreftet landingen natt til fredag.

Telefonkiosk

Et annet forsøk på å gjennomføre en månelanding i privat regi tidligere i år slo feil på grunn av en drivstofflekkasje. Det skjedde da romsonden Peregrine, produsert av det private selskapet Astrobotic Technology, ble skutt opp med en Vulcan-rakett fra United Launch Alliance.

Odysseus er en ubemannet månelander av typen Nova-C. Intuitive Machines har selve beskrevet den som omtrent på størrelse med en britisk telefonkiosk, noe som med litt fantasi kan sende tankene i retning av romfartøyet Tardis, den ikoniske politiboksen fra TV-serien «Doctor Who». Medregnet de seks beina er fartøyet riktignok høyere, ifølge Nasa rundt 4 meter høyt og om lag 1,6 meter bredt. Vekten oppgis til 675 kilo.

Odysseus ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida med en Falcon 9-rakett fra SpaceX 15. februar. Fartøyet er det første som amerikanerne har landet på månen siden Apollo 17 i desember 1972.

Eksperimenter og kamera

Odysseus skal gjennomføre en rekke vitenskapelige eksperimenter for Nasa og flere kommersielle aktører i løpet av de sju dagene man regner med at sonden vil kunne holde seg gående med solenergi. Etter sju dager forsvinner solen fra landingsområdet ved månens sørpol.

Oppskytingen med en Falcon 9-rakett fra SpaceX forløp problemfritt fra Kennedy Space Center 15. februar. (John Raoux/AP)

Altemus sa natt til lørdag norsk tid at Nasas eksperimenter trolig fortsatt kan gjennomføres, selv om Odysseus veltet.

Men landingsproblemene gjorde at man besluttet å ikke aktivere et eksternt kamera på en arm som skulle filme landingen idet den skjedde. Det opplyser Embry-Riddle Aeronautical University, som har bygget kameramodulen EagleCam.

Kameraarmen skal imidlertid, nå som fartøyet står på bakken, forsøke å ta bilde av Odysseus fra et tredjepersonsperspektiv.

Ny måneferd neste måned

Det Houston-baserte selskapet samarbeider tett med Nasa. Men selv om Nasa er med på å sponse Odysseus-månelanderen, er mesteparten av prosjektet ledet av Intuitive Machines.

Bare fem land – USA, Russland, Kina, India og Japan – har klart å lande mykt på månen. Kina har vært på månen tre ganger siden 2013, India i 2023 og sist måned var det Japans tur.

Intuitive Machines IM-1 Nova-C-månelander avbildet i Houston i oktober i fjor. (Intuitive Machines /AP/NTB)

Neste måned planlegger Intuitive Machines å sende opp en ny månelander som skal bore etter ressurser rundt månens sørpol.

Nasa håper at dette er startskuddet for det som kan bli en langvarig base på månen, der amerikanerne håper å samle inn is ved sørpolsområdet til drikkevann og rakettdrivstoff under det nye Artemis-programmet, til mulige framtidige reiser videre til Mars.

Den første bemannede månelandingen under Artemis-programmet er planlagt til tidligst 2026. Kina har varslet planer om å sende astronauter til månen i 2030.

