Spekulasjoner i USA om russiske atomvåpen i verdensrommet

Formannen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Mike Turner, opplyste onsdag at det ifølge amerikansk etterretning foreligger en ikke spesifisert «alvorlig nasjonal sikkerhetstrussel».

– Jeg ber president Biden avgradere all informasjon knyttet til denne trusselen, slik at Kongressen, administrasjonen og våre allierte åpent kan diskutere hva som må gjøres for å svare på den, het det i en kryptisk uttalelse fra Turner.

Atomvåpen

Kilder ABC News har vært i kontakt med sier at etterretningsinformasjonen dreier seg om Russlands ønske om å stasjonere atomvåpen i verdensrommet, angivelig ikke for å angripe mål på jorda, men for å bruke mot satellitter.

– Dette er svært bekymringsfullt og sensitivt, sier en kilde til TV-stasjonen.

Speakeren i Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, avdramatiserer det hele.

– Det er ingen grunn til alarm, sier han.

Undrende til utspill

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan stiller seg også undrende til utspillet fra Turner og viser til at det alt var bestemt at etterretningstjenestene skulle orientere kongresslederne torsdag.

– Jeg er derfor litt overrasket over at Turner gikk offentlig ut i dag, sier han.

Demokratenes leder i etterretningskomiteen i Senatet, Mark Warner, og komiteens nestleder, republikaneren Marco Rubio, bekrefter i en felles kunngjøring at de ble orientert om saken alt for to uker siden.

De to maner samtidig til varsomhet for ikke å avsløre etterretningskilder og metoder.