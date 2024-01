Slik fungerer primærvalgene i USA

– Det skjer ikke at Iowa stemmer mot meg, sa tidligere president Donald Trump til et publikum i Sioux City, Iowa i oktober.

Og det skulle vise seg at Trump hadde rett.

Under det såkalte primærvalget i Iowa 15. januar stakk Trump av med seieren med mer enn 50 prosent av stemmene. En så overlegen seier har aldri før skjedd i Iowas historie, skriver blant andre CNN.

Med Iowa-seieren i boks venter primærvalg i New Hampshire 23. januar. Men hva er egentlig primærvalg? Hvor viktige er de, og hvordan fungerer det?

Det er under disse valgene et partis presidentkandidat skal bestemmes. Primærvalgene er en rekke delstatsvalg innad i ett politisk parti. Disse er etterfulgt av et landsmøte, forklarer BBC. Under primærvalgene kjemper kandidatene om partiets delegater. På landsmøtet stemmer delegatene på den presidentkandidaten de representerer.

Trump i føringen

Da Joe Biden allerede er president, ventes det ikke særlig konkurranse i demokratenes primærvalg. Det knyttes derimot noe spenning til de republikanske primærvalgene.

Ekspresident Trump har lenge ligget godt an på målingene. I en undersøkelse utført av YouGov for CBS sier 69 prosent av republikanere at Trump er deres foretrukne kandidat. På andreplass kommer Floridas guvernør Ron DeSantis med 14 prosent, etterfulgt av tidligere guvernør for South Carolina og FN-ambassadør Nikki Haley med 12 prosent.

Om Trump skulle vinne fram i primærvalgene for å så slå Biden, vil han være den første presidenten i Det hvite hus med to usammenhengende presidentperioder siden demokraten Grover Cleveland på slutten av 1800-tallet.

Ulike delstater, ulike valg

Det finnes, i all hovedsak, to typer primærvalg. Det varierer fra delstat til delstat hvilken type valg som finner sted.

Disse er enten åpne eller lukkede. I et åpent primærvalg kan hvem som helst stemme på kandidatene fra hvilket som helst parti de ønsker, gitt at du er stemmeregistrert i delstaten. Dette betyr også at du ikke kan stemme i noe annet partis primærvalg. Kriteriene for å stemme varierer fra stat til stat.

Et lukket primærvalg foregår ved at kun registrerte medlemmer av et parti får lov til å stemme på sin foretrukne kandidat.

I enkelte delstater har man også nominasjonsmøter, kalt et «caucus».

Mens et primærvalg er et formelt valg i regi av delstaten, er et nominasjonsmøte i regi av partiet, forklarer blant andre CBS. Her står partiet mye friere til å selv sette rammene for hvordan valgprosessen foregår. Disse nominasjonsmøtene er med andre ord ikke underlagt de samme kravene til en valgprosess som en delstat vil kreve.

Hvor mange delegater finnes det?

Totalt finnes det 2429 delegater i det republikanske partiet, fordelt på alle delstatene, ifølge CNN. Antall delegater hver delstat kan sende til landsmøtet bestemmes av det republikanske partiet sentralt, forklarte The New York Times i 2014. Disse delegatene består av både frivillige, partimedlemmer og tidligere og nåværende politikere. De blir valgt fra ulike distrikter innad i delstatene. I tillegg til delstatene har også amerikanske territorier og områder som Puerto Rico, District of Columbia og De amerikanske Jomfruøyer delegater det kjempes om.

Det er også ulikt hvor mange delegater en delstat har. Flest har California med 169 delegater, og færrest har De amerikanske Jomfruøyer med 4, ifølge The New York Times.

Neste valg for republikanerne er altså i New Hampshire. Delstaten har totalt 22 delegater.

Hvis en kandidat når 1215 delegater, har de teknisk sett vunnet primærvalgene. Dette fordi de har oppnådd over halvparten av det totale antallet delegater, skriver CNN.

Da Trump først stilte til valg i 2016, vant han 1543 delegater totalt. Det republikanske partiet hadde da 2472 delegater på nasjonal basis, og for å vinne måtte han ha minst 1237 delegater, meldte Bloomberg.

Iowa og New Hampshire er viktige

Men hvis New Hampshire kun har 22 delegater, og Iowa har 40, hvorfor får de da så mye oppmerksomhet?

– Det handler mye om at det er så tidlig i prosessen. Kandidater som markerer seg godt tidlig i primærvalgene får mer tyngde bak valgkampene sine senere. Derfor er disse delstatene viktige, sier Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

– New Hampshire og Iowa er også to veldig forskjellige delstater. Mens Iowa er mer konservativt og religiøst, er New Hampshire en mer sekulær delstat. Trumps kjernevelgere hører i større grad til i Iowa. Derfor har kandidaten Nikki Haley mye bedre sjanser der, sier Bailey.

– Kjernevelgerne til Haley har høyere utdannelse, og er også mer velstående enn Trumps kjernevelgere fra arbeiderklassen, skrev statsviter Are Tågvold Flaten i en kommentar i Dagsavisen.

Han påpeker også at et viktig punkt for Haley er at New Hampshire har et såkalt åpent primærvalg. Det vil si at uavhengige velgere som ikke er medlemmer av det republikanske partiet, men som allikevel ønsker å stemme på henne, kan gjøre dette i New Hampshire.

Spenningen stiger videre utover våren.

Tirsdag 5. mars starter primærvalgene i hele 16 stater. Her kan kandidatene høste massevis av delegater. Store stater som California og Texas har primærvalgene sine denne dagen, også kjent som «Super Tuesday», eller super-tirsdag.

Super-tirsdagens primærvalg kan for en kandidat i beste fall utgjøre over 800 delegater, som kan telle langt på vei mot en seier.

Til tross for at Joe Biden tapte i både Iowa og New Hampshire, vant han i 2020 demokratenes nominasjon med flere delegater enn alle de andre kandidatene sammenlagt. (Scott Eisen/AFP)

Hvor tidlig kan det avgjøres?

Teknisk sett er primærvalget i Georgia 12. mars det tidligste tidspunktet en vinner kan kåres, skriver CNN. Dette fordi man da har avgjort valg som til sammen utgjør mer enn halvparten av delegatene i landet. Om dette lar seg gjøre kommer helt an på hvordan de tidligere valgene i prosessen har utspilt seg.

Antall delegater vunnet fra hver delstat varierer. I enkelte stater vinner man delegater proporsjonalt mot hvor mange stemmer man fikk. Det vil si at hvis en kandidat vinner 10 prosent av stemmene, får de 10 prosent av delegatene. I andre stikker vinneren av med alle delegatene. I enkelte andre delstater finnes det en rekke særkrav, slik som sperregrenser, forklarer kanalen.

Kampen om delegatene pågår fram til sommeren. De siste primærvalgene finner sted 4. juni, og landsmøtet hvor delegatene formelt skal stemme fram vinnerkandidaten begynner den 15. juli.

