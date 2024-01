New Hampshire er Trump-rivalenes siste håp

Concord, New Hampshire (Dagsavisen): Tidligere president Donald Trump (77) har ledet i det som er av meningsmålinger både nasjonalt og på delstatsnivå helt siden de første 2024-målingene ble publisert. Nå som nominasjonskampen offisielt er i gang, er det nærmest opplest og vedtatt at han vil ha sikret seg presidentnominasjonen i starten av mars. For at det ikke skal bli tilfellet, må han svekkes der han er svakest. Kampen om Det republikanske partiets fremtid står i New Hampshire den 23. januar.

Donald Trump leder på meningsmålingene også i «granittstaten», men avstanden ned til Nikki Haley (51) har krympet de siste ukene. Den tidligere South Carolina-guvernøren, som også var Trumps første FN-ambassadør, må overgå forventningene med stor margin for å bringe spenning inn i nominasjonskampen.

Som jeg tar for meg i den nyeste episoden av podkasten «Valgkampsirkuset», er det flere momenter ved New Hampshire som gjør delstaten spesielt egnet for et Trump-alternativ som Haley. Den kanskje viktigste årsaken, er at uavhengige velgere kan stemme i det republikanske primærvalget. De kan være «republikanere for en dag». Det skiller New Hampshire fra mange andre delstater, og det finnes flere tidligere eksempler på hvor utslagsgivende det kan bli.

I 2000, da John McCain vant primærvalget mot forhåndsfavoritten George W. Bush, slo han Bush med kun ett prosentpoeng blant de republikanske velgerne. Seiersmarginen ble imidlertid på hele 17 prosentpoeng, takket være de uavhengige velgerne i New Hampshire.

McCain-seieren er også et eksempel på noe annet New Hampshire er kjent for, nemlig politiske comebacks. I seierstalen i 2000 refererte McCain til en av New Hampshires mest kjente innen sjangeren, nemlig Bill Clintons i 1992. Clinton tok riktignok kun andreplassen det året, men han overgikk forventningene og omtalte seg selv som «the Comeback Kid» i det som hørtes ut som en seierstale.

Vel vitende om at alle kjente til denne talen, sa McCain følgende på valgvaken åtte år senere: «Jeg er for gammel til å påberope meg substantivet «kid», uavhengig av hvilket adjektiv det følger etter. Men i kveld viste vi de virkelig hvordan et comeback ser ut». Det var også her Hillary Clinton slo tilbake mot Barack Obama etter nederlaget i Iowa i 2008, og det var her Donald Trump kom inn på vinnersporet etter Iowa-tapet mot Ted Cruz i 2016.

Nikki Haleys taleskrivere har med andre ord nok av comeback-referanser å velge mellom dersom det går deres vei i New Hampshire neste uke. Haley har investert mer tid og har arrangert flere folkemøter i delstaten enn noen av de andre kandidatene. Hun har også kommet med en ny variant av det gamle ordtaket om at mens «Iowa plukker mais», så «plukker New Hampshire presidenter» (noe som stemmer bedre på republikansk enn på demokratisk side de siste tiårene).

«Dere vet at Iowa starter det, og dere vet at dere korrigerer det,» sa Haley.

Haleys utfordring er at New Hampshire skiller seg såpass fra delstatene som følger på valgkalenderen, at et godt resultat der kan fremstå som et falskt håp. Det henger til dels sammen med velgerkoalisjonen hennes. Kjernevelgerne til Haley har høyere utdannelse, og er også mer velstående enn Trumps kjernevelgere fra arbeiderklassen. Selv om New Hampshire i så måte passer Haley godt, en delstat som også har færre religiøse velgere, så innebærer den demografiske sammensetningen i delstatene som følger, at det kan bli vanskelig for Haley. Hun må med andre ord overraske positivt i New Hampshire, for deretter å samle kreftene som ikke allerede støtter Trump.

Haley må gå fra å være favoritten til partieliten og etablissementet, til å favne mye bredere. Det innebærer at hun etter hvert må ta noen sjanser, dersom hun faktisk mener det når hun gjengir standardsvaret sitt om at hun «ikke kjemper om andreplassen.»

Tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, som kastet inn håndkleet i forrige uke, har ikke helt troen på Haley: «Haley kommer til å bli gruset», sa han, med mikrofonen på, før strømmingen av avskjedstalen hans startet. Han har foreløpig ikke kommet med noen støtteerklæring, ettersom han ikke ønsker at den han støtter senere ender opp som Trumps visepresidentkandidat. Haley har ikke ønsket å svare kategorisk på om hun ville takket ja til jobben. Christies exit var uansett de beste nyhetene Haley har fått så langt i denne valgkampen, ettersom de fleste av hans velgere nok foretrekker henne som et Trump-alternativ. Men hun er avhengig av et nytt historisk New Hampshire comeback, dersom det ikke skal ende med et nederlag i nominasjonskampen.

