Biden om Trump-seier: – Deg og meg mot de ekstreme MAGA-republikanerne

I dag morges ble det klart: Nominasjonsvalgene før presidentvalget i USA er i gang. Første valg var i Iowa i natt, og vinneren var klokkeklar: Ekspresident Donald Trump knuste all motstand. Florida-guvernør Ron DeSantis vant så vidt andreplassen foran tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Trump vant Iowa-valget med rundt 51 prosent av stemmene.

Sant i går og sant i morgen

– Det ser ut som at Donald Trump akkurat vant Iowa. Han er den klare favoritten på den andre siden, skriver USAs president Joe Biden på Facebook.

Biden, som etter alt å dømme blir demokratenes presidentkandidat også før 2024-valget, benytter anledninga til å be støttespillerne sine om pengestøtte.

– Dette er saken: Dette valget blir deg og meg mot de ekstreme MAGA-republikanerne. Det var sant i går og det var sant i morgen. Så hvis du er med oss, støtt oss nå, skriver presidenten.

Trump på sin side var uvanlig raus i sin tale til fansen etter valgseieren, ifølge CNN. Han brukte ikke engang kallenavn på konkurrentene sine.

– Jeg vil takke Ron og Nikki. Vi har hatt det hyggelig sammen, sa Trump i sin tale.

Han nevnte også motkandidat Vivek Ramaswamy – som han gikk til harde angrep på denne helga – i positive ordelag. Ramaswamy endte med rundt åtte prosent av stemmene i Iowa.

– Jeg vil gratulere Vivek. Han gjorde en helvetes jobb, kom fra null og fikk nesten åtte prosent. Det er utrolig. De er alle veldig smarte og flinke folk, sa Trump i sin tale.

Ramaswamy trakk seg fra nominasjonsprosessen etter nederlaget i Iowa.

Mener det er ferdig alt

– Trumps enkle seier i Iowa mandag bekrefter at det ikke er noen kamp om republikanernes nominasjon i år. Trumps rivaler feilet.

Det skriver kommentatoren Daniel McCarthy i CNN Opinion. Han argumenterer med at Trump ikke bare knuser enkeltpersonene DeSantis og Haley, men også noen av de mektigste kreftene i det republikanske partiet: De styrtrike libertarianerne som støttet Haley og de kristne evangelistene som støttet DeSantis.

Ifølge Politico snakker flere republikanere nå høyt om bare å bli ferdig med det og gi Trump nominasjonen. «Han er kandidaten», skal Newt Gingrich ha uttalt.

Talsmannen for Trumps støttespillere i «Maga Inc.» skriver i en uttalelse at det er på tide for Haley, DeSantis og Ramaswamy å innse realitetene og «slutte å kaste bort tid og ressurser».

– Vell, det gikk fort. Takk Iowa. Nå er det på tide å slutte med dette tullet, og gå etter galskapen som er det demokratiske partiet, skriver Trumps sønn Donald Trump Jr. på X, tidligere Twitter.

Neste stopp: New Hampshire

Neste skritt på veien for republikanerne er nå den lille delstaten New Hampshire, lengst nordøst i USA. Der skal nominasjonsvalget avgjøres tirsdag 23. januar.

Foreløpig leder Trump også der, men de siste ukene har Nikki Haley tatt kraftig innpå ekspresidenten. Ifølge nettstedet 538 har utfordreren nå 30 prosent av velgernes støtte, mens Trump har 43 prosent.

Nasjonalt ligger Trump fortsatt an til å gjøre fullstendig reint bord. Ifølge samme nettsted har han støtte fra 63 prosent av republikanerne, mens Haley og DeSantis konkurrerer om andreplassen med bare oppunder 12 prosent hver.

