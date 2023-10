Putin-beundrer, populist og «Robin Hood»: Han vil lede et splittet Slovakia

– Fico er en selverklært tilhenger av dyre klokker og raske biler, men i årevis har han prøvd å framstille seg selv som en slags Robin Hood som vil hjelpe de fattige. På samme tid har han hatt tette bånd til oligarkiske nettverk. Det er også hevdet at han har bånd til mafiaen, sier Tobias Schumacher til Dagsavisen.

Han er professor i europastudier ved NTNU og nestleder for REDEMOS, et internasjonalt forskningsprosjekt om EUs demokratistøtte til Øst-Europa.

NTNU-professor Tobias Schumacher. (NTNU)

Prorussisk populistparti

Det prorussiske populistpartiet Smer-SD ble største parti i valget i Slovakia med nær 23 prosent av stemmene. Partiet ledes av Fico, som nå får i oppdrag av president Zuzana Caputova å danne regjering.

– På samme tid har partiet Progressive Slovakia (PS), som ble nest størst i det lovgivende valget med 18 prosent, erklært at det vil prøve å sondere mulighetene for en PS-ledet regjering med andre partier – men det er usannsynlig at de vil lykkes i dette, forklarer NTNU-professoren.

Ficos parti fikk 42 av de 150 plassene i nasjonalforsamlingen og må finne koalisjonspartnere for å danne en flertallsregjering. En av dem kan være venstrepartiet Hlas-SD som i 2020 ble dannet av utbrytere fra Smer. Hlas fikk 27 plasser i nasjonalforsamlingen, skriver NTB.

59-åringen har lang fartstid i politikken.

– Fico ble født på den fattige landsbygda i det sørvestlige Slovakia. Han har allerede vært statsminister to ganger tidligere, og er en av de mest erfarne politikerne i landet. Han ble valgt inn i parlamentet for første gang allerede i 1992, forklarer Schumacher og fortsetter:

– Han er opprinnelig advokat av yrke. Fico pleide å være medlem av det daværende kommunistpartiet i Tsjekkoslovakia. Etter den såkalte Fløyelsrevolusjonen i Tsjekkoslovakia i 1989, ble han medlem av SDL-partiet som sprang ut av kommunistpartiet. I 1999 forlot han SDL og grunnla partiet Smer, som han har ledet siden.

«Slovakia først»

Øst-Europa-eksperten beskriver 59-åringen som en rutinert, populistisk og pragmatisk politiker som har få problemer med å justere sin retorikk og sine handlinger til et skiftende politisk landskap.

– I så måte er han mye mindre dogmatisk og «anti-EU» enn Ungarns statsminister Viktor Orban.

Schumacher understreker at Fico først og fremst er «Slovakia først».

– Hvis han lykkes i å danne en regjeringskoalisjon og bli statsminister, vil han fokusere på det som gagner hans nøkkelvelgere – for eksempel økonomisk dårlig stilte velgere og velgere fra tradisjonelt konservative områder – i tillegg til sine kriminelle støttespillere. Han vil bry seg mindre om utenrikspolitiske eventyr.

Smer-partiets formann Robert Fico kunne smile etter at valgresultatet i Slovakia var klart. (Darko Bandic/AP)

Fico ses på slovakisk politikks sterke mann, og var statsminister fra 2006 til 2010 og igjen fra 2012 til 2018. I 2018 gikk han av etter store demonstrasjoner i kjølvannet av avsløringer om omfattende korrupsjon høyt oppe i regjeringsapparatet i forbindelse med drapet på gravejournalisten Jan Kuciak, ifølge NTB. Da ble det også avdekket bånd mellom Smer-partiet og italiensk mafia.

– Fico har tette bånd til forretningsmannen Marian Kocner, som i 2019 ble siktet for drapet, kommenterer NTNU-professor Schumacher.

Han kaller 59-åringen et prakteksempel på Slovakias korrupte strukturer.

– I fjor ble Fico tiltalt for maktmisbruk og for å forme en kriminell organisasjon, men takket være en avstemning i det slovakiske parlamentet – som nektet å fjerne Ficos immunitet – så ble han aldri dømt, tilføyer han.

– Robert Fico beundrer Vladimir Putin

Nylig omtalte Dagsavisen at en Fico-valgseier kan være dårlig nytt for Ukraina, Nato og EU, og godt nytt for Russland og president Vladimir Putin. Men hvorfor det?

– Fico har vært en åpenbar Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal, sier Tobias Schumacher.

Russland-president Vladimir Putin. (Sergei Bobylev/AP)

Samtidig er statsministerkandidaten klar over at Slovakia er dypt splittet politisk, i én prorussisk del og én provestlig del.

– Og Slovakia er for eksempel avhengig av amerikansk støtte til forsvaret, av Natos «sikkerhets-paraply» og av å være fullstendig integrert i EUs interne marked. Som den opportunistiske pragmatikeren Fico er, vil han ikke sette noe av dette på spill – til tross for at hans prorussiske og anti-ukrainske retorikk utad skaper et annet inntrykk.

Våpenstøtte til Ukraina?

Fico har gjort det klart at partiet hans ønsker å gi humanitær støtte til Ukraina, men ikke våpen.

– Ukraina er naboland og en viktig handelspartner for Slovakia. I det siste har Fico strakt ut hånden til rutinerte slovakiske diplomater, i et forsøk på å overtale dem til å ta hånd om Slovakias utenrikspolitikk hvis han blir bekreftet som ny statsminister. Det i seg selv kan peke mot en fortsettelse av Slovakias kurs i utenrikspolitikken, heller enn en drastisk endring, mener Schumacher.

– Vi er et fredelig land. Vi vil ikke sende en eneste kule til Ukraina, sa Fico på et valgkampmøte forrige måned, ifølge NTB.

NTNU-professoren sier det gjenstår å se om det løftet vil holdes.

– Ett av partiene som trolig blir med i Fico-koalisjonen, Hlas-partiet, har allerede erklært at det vil være gunstig for slovakisk økonomi å støtte Ukraina med våpen. Et sånt utspill kan legge press på Ficos parti Smer, påpeker han.

Vil Slovakia nekte å gi våpen til naboen Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj? Det gjenstår å se. (Heiko Junge/NTB)

Tror skyhøy inflasjon gjør slovakiske velgere mer føyelige

Og Ficos Putin- og Russland-vennlige holdning til tross – Schumacher tror ikke velgerne protesterer voldsomt hvis retorikken fortsetter i statsministerstolen.

– Velgerne lider nå under den høyeste inflasjonen i hele Eurosonen. De er blitt stadig mer apatiske når det gjelder landets politiske system. Levestandarden har falt. Mange ser på Robert Fico som korrupt, men likevel som Slovakias sterke mann. Man tror han vil kunne håndtere de mange sosioøkonomiske problemene i landet, forklarer Schumacher.

Robert Fico i møte med Slovakias president Zuzana Caputova i presidentboligen i Bratislava mandag. (VLADIMIR SIMICEK/AFP)

Professoren legger til at han tror Fico har et horn i siden til dem som var delaktige i at han måtte gå av i 2018.

– Han vil ha hevn, og i tillegg gjøre alt for å stanse ytterligere etterforskninger. Det gjelder også for hans kriminelle støttespillere. Og hvis dét betyr å knytte et enda tettere bånd til Vladimir Putin, så kan det godt hende han fristes av det, tror Schumacher.

Mener LHBT-rettigheter kan lide under Fico

Ficos triumf er katastrofal for LHBT-rettigheter i Slovakia, sier seniorrådgiver Jean-Christophe Delmas i Helsingforskomiteen til Klassekampen. Som Schumacher viser imidlertid Delmas til at 59-åringen er pragmatisk.

– Det blir et spørsmål om hvordan regjeringen vil bli seende ut. Fico er en opportunist, og erfaring fra tidligere regjeringer viser at han er fleksibel. Hvis han får moderate samarbeidspartnere, kan det være at politikken blir mer moderat, men verstefall-scenarioet skremmer, sier Delmas til avisen.

PS! Den sittende regjeringen i Slovakia har anklaget Russland for innblanding i valget. Det russiske utenriksdepartementet har avvist dette.

