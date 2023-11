Orban-brev med Ukraina-trussel: – Tar det til et nytt nivå

Den omstridte statslederen Viktor Orban har tidligere omtalt EU som et undertrykkende regime, ifølge NTB. Han har høstet stor anerkjennelse fra likesinnede langt ute på høyresiden både i Europa og USA.

Orban har tillegg opprettholdt kontakten med Russland og president Vladimir Putin, tross russernes krig i Ukraina. Krigen har vart i godt over 600 dager.

Politico og Financial Times har nå fått tilgang til et udatert brev sendt fra Orban til EU-president Charles Michel, der den ungarske statsministeren både truer med å legge ned veto mot all EU-støtte til Ukraina og å nekte Ukraina et framtidig medlemskap i unionen, skriver de to avisene.

– EU-rådet må ha en klar og åpen diskusjon rundt hvor gjennomførbare EUs strategiske mål i Ukraina er. Er disse målene fortsatt realistiske? Er de bærekraftige uten USAs støtte, og kan vi ta nettopp USAs støtte for gitt? Vi må se på hvordan sikkerhetspolitikken i Europa vil bli etter krigen, forklarer Orban i brevet, ifølge Politico.

Viktor Orban vinker til sine partifeller i Fidesz på partikongressen forrige uke. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Orban «vil stå imot galskapen»

Statsministeren legger dessuten til sin mening om at Det europeiske råd ikke er i en posisjon til å fatte viktige vedtak rundt verken de foreslåtte sikkerhetsgarantiene eller den økonomiske støtten til Ukraina med mindre konsensus rundt Ukrainas framtid blir fattet i EU.

– Orban forsøker med dette brevet å undergrave samtlige aspekter av EUs Ukraina-politikk, hevder en anonym EU-diplomat til Financial Times.

Daniel Hegedüs, analytiker hos den USA-baserte tankesmia German Marshall Fund, sier til avisen at Orban nå «er klar for å ta konfrontasjonen med EU til neste nivå».

Nylig sa Orban rett ut at Ukraina ikke bør få EU-medlemskap.

– Et spørsmål om ukrainsk EU-medlemskap er ikke godt nok forberedt. Vi vil stå imot all galskap og alle illusjoner rundt krigen i Ukraina, tordnet Ungarns statsminister i partikongressen hos hans parti Fidesz før helgen.

I desember skal de 27 medlemslandene i EU bestemme seg for om Ukraina formelt skal inviteres til samtaler om å tre inn i EU. Men Orban mener altså at EU har gjort helt feil i å åpne for Ukraina som potensielt medlem.

Hestehandel med Putin

Nylig uttalte sikkerhetspolitisk ekspert Patrik Oksanen hos tankesmia Frivärld til svenske Expressen at Viktor Orban «hestehandler» med Russlands president Vladimir Putin og driver dobbeltspill mellom Russland, Nato og EU.

Ungarns statsminister Viktor Orban og Russlands president Vladimir Putin møttes i Beijing i Kina i oktober. (Grigory Sysoyev/AP)

Tobias Schumacher er professor i europastudier ved NTNU og nestleder for REDEMOS, et internasjonalt forskningsprosjekt om EUs demokratistøtte til Øst-Europa. Han er enig i Oksanens synspunkter.

– Men på en måte er det litt gammelt nytt at Orban er til irritasjon. Han har ofte tatt rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer, og slik har det vært en stund, sa Øst-Europa-eksperten til Dagsavisen.

Samtidig har Ungarns statsminister aldri gjort alvor av sin anti-EU-retorikk om unionens sanksjoner mot Russland. Han vet at det vil kunne skade Ungarn på flere måter, poengterte Schumacher.

EU-mareritt

Også utviklingen i Nederland vil bekymre EU. Valgseieren til høyreradikale, innvandringsfiendtlige og EU-skeptiske Geert Wilders kan bli et mareritt for unionen, skriver NTB.

Wilders har nemlig tatt til orde for en «nexit» – at Nederland skal følge etter Storbritannia og melde seg ut av EU.

Foreløpig ser en slik tanke ut til å ha liten oppslutning blant nederlenderne flest, men dersom Wilders får en plass rundt bordet i EU, kan det endre den politiske dynamikken i Europa.

Wilders kan slå seg sammen med andre ledere på ytre høyre-siden, deriblant Ungarns Viktor Orban, noe som kan få følger for blant annet EUs klimapolitikk, EU-reformer og støtten til Ukraina.

Både Orban og den franske ytre høyre-lederen Marine Le Pen sendte torsdag sine lykkønskninger til Wilders.

Gigantsum til Ungarn

Torsdag ettermiddag skrev NTB at EU har godkjent 900 millioner euro i utbetalinger til Orbans Ungarn etter at landets økonomiske gjenreisingsplan er godkjent.

Summen tilsvarer omtrent 10,5 milliarder kroner.

EU bestemte i fjor å fryse overføringer til Ungarn på rundt 22 milliarder euro etter å ha slått fast at den ungarske regjering ikke rettet seg etter EU-regler om menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper.

Fakta om Viktor Orban

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: NTB)

