Orban: – Ingen hast med å godkjenne Sveriges Nato-søknad

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som ikke har gitt svenskene grønt lys. De siste ukene har ungarske politikere signalisert at de slett ikke har det travelt.

Ved åpningen av høstsesjonen i nasjonalforsamlingen i Budapest mandag sa Viktor Orban at det ikke er noe som truer Sveriges sikkerhet. Derfor mener han det ikke har noen hast å godkjenne Nato-søknaden.

For en uke siden sa nasjonalforsamlingens leder, Laszlo Köver, at han ikke var sikker på om «vi trenger å godkjenne denne søknaden». En av toppene i Orbans parti Fidesz har uttalt at det er lite sannsynlig at søknaden blir behandlet i nasjonalforsamlingen i år.

Samtidig som ratifiseringen er blitt utsatt, har Ungarn uttrykt misnøye med svensk kritikk av tilstanden til det ungarske demokratiet.

Regjeringen i Ungarn har blant annet beklaget innholdet i en video laget i 2019 for svensk skole-TV. Ifølge videoen er demokratiet i Ungarn blitt svekket.

