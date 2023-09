Ekspert: Dette er grunnen til at Putin og Kim ønsker å skape tettere bånd

I disse dager er Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, på besøk i Russland.

I løpet av besøket har Kim og Russlands president Vladimir Putin hatt samtaler, både sammen med sine delegasjoner og på tomannshånd, ifølge en rekke medier. Både før og etter Kims ankomst til Russland har det blitt spekulert på hva de to statslederne ville snakke om. Fra offisielt hold har det kommet få detaljer.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), mener et opplagt tema må være krigen i Ukraina.

– For å finne ut av hva de ønsker å snakke om, må man se på hva slags utfordringer disse to statslederne står overfor i dag. Dette er først og fremst en interessebasert relasjon. Nord-Korea har noe som Russland trenger og Russland har noe som Nord-Korea trenger, sier han til Dagsavisen.

[ Putin og Kim ga hverandre gevær som presang ]

Mulig våpenhandel

Ifølge amerikansk etterretning ønsker Russland å kjøpe ammunisjon fra Nord-Korea til bruk i krigføringen i Ukraina. Det skal først og fremst dreie seg om artilleri- og panservernraketter. Samtidig ønsker Nord-Korea å få tilgang til mer avansert teknologi for å utvikle sine egne våpensystemer, mener Godzimirski, som har russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

Forsker Jakub M. Godzimirski mener en av grunnene til at Vladimir Putin har pleier forholdet med Kim Jong-un, er fordi den russiske presidenten ikke ønsker å fremstå som isolert for omverdenen. (NUPI)

– Nord-Korea vil at Russland gir dem teknologi som vil gjøre det mulig for dem å bygge atomdrevne ubåter. De er også på jakt etter teknologi som gjør det mulig å skyte ut satellitter, sier forskeren, som legger til at matforsyning til landet også kan være noe som blir lagt på forhandlingsbordet.

På spørsmål fra russiske medier om leveranser av militært materiell var noe Putin ville diskutere med Kim, sa Russlands president at de to kom til å diskutere «alle spørsmål», skriver NTB.

Uansett hva som er tema under samtalene mellom Kim og Putin, er besøket åpenbart noe som begge statslederne har valgt å prioritere høyt.

– Det må være en viktig grunn til at de begge drar til et fjerntliggende sted. Putin måtte reise fra Moskva til langt øst i Russland og Kim Jong-un måtte ut på en lang reise i sitt pansrede tog. Dette er Kim Jong-uns første utenlandsbesøk på fire år, så det er opplagt av dette er en stor sak for ham, forteller Godzimirski.

Kim har vært i Russland siden tirsdag. Onsdag ble han tatt imot av Putin ved Vostotsjnyj kosmodrom, en russisk oppskytingsbase for satellitter og romfartøyer. Der kom Putin med lovnader om å hjelpe Nord-Korea med å bygge satellitter.

Fredag avla den nordkoreanske statslederen et besøk ved fabrikken som produserer Russlands mest avanserte jagerfly, Su-35 og Su-37. Etter planen skal han reise videre til Vladivostok der han skal se Russlands stillehavsflåte, ifølge NTB.

[ USA bekymret for samarbeid mellom Russland og Nord-Korea ]

---

Fakta om Kim Jong-un

Nord-Koreas øverste leder siden 2011.

Født 8. januar 1983 i Pyongyang.

Tredje og yngste sønn av Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il, og sønnesønn av statens grunnlegger Kim Il-sung, som døde i 1994.

Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk.

Ble først offisielt omtalt i Nord-Korea da han i 2010 ble gitt flere viktige politiske og militære verv.

Etter farens død i desember i 2011 ble han utpekt til landets øverste leder, som leder av det enerådende kommunistpartiet, Koreas Arbeiderparti, samt leder av Den nasjonale forsvarskommisjonen.

I juli 2012 ble det offisielt bekreftet at han har en kone, Ri Sol-ju. Dette blir sett som et brudd med det strenge hemmeligholdet farens privatliv alltid var innhyllet i. De to skal ha en datter.

Kim har stått bak utrenskninger i det nordkoreanske regimet, inkludert av onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet i desember 2013. Han mistenkes også for å ha beordret drapet på halvbroren Kim Jong-nam, som ble forgiftet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar 2017.

Kilde: NTB

---

Russland: Ingen avtaler signert

Dersom noe av hensikten med møtet er å komme nærmere en avtale om salg eller kjøp av våpen, kan det by på problemer. Nord-Korea er nemlig underlagt omfattende sanksjoner, blant annet av FNs sikkerhetsråd – hvor Russland er fast medlem. Russland har altså vært med på å gjøre det vanskeligere for Nord-Korea å handle våpen med andre nasjoner, samtidig som at nå kan være i ferd med å handle våpen med nettopp Nord-Korea.

President Vladimir Putin avviser at Russland bryter sanksjonene mot Nord-Korea.

– Vi bryter aldri noe, og vi kommer ikke til å bryte noe i dette tilfellet heller, sier han ifølge NTB.

– Russland er flinke til å omgå sanksjoner, påpeker Godzimirski.

Ifølge russiske myndigheter ble det verken signert militære avtaler eller andre avtaler under besøket av den nordkoreanske lederen.

Fredag besøkte Kom Jong-un (i midten) og hans delegasjon en russisk jagerflyfabrikk i Khabarovsk kraj-regionen. (Khabarovsky Krai region government via AP / NTB/AP)

[ Krigen i Ukraina er i ferd med å gjenopplive en tidligere allianse fra den kalde krigen ]

Mener Putin brukes på samme måte som Trump

For Kim handler dette møtet om mer enn bare det å skaffe landet fysiske goder, ifølge Nupi-forskeren. Han mener Nord-Koreas leder kan bruke Russland-møtet for å skaffe seg enda høyere status blant befolkningen i hjemlandet.

– For Kim er det viktig å selge dette møtet inn til hjemmepublikummet. Det er en måte for ham å legitimere regimet sitt på. I 2018 og 2019 ble han sett flere ganger i selskap med USAs president Donald Trump. Det ga ham en viktig gevinst. Nå er det Putins tur til å gi ham det, sier forskeren.

Det kan se ut som at det vil bli flere møter mellom Kim og Putin. Torsdag meldte nemlig Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA at Putin har takket ja til en invitasjon fra Kim Jong-un om å besøke Nord-Korea, skriver NTB. I tillegg skal Kim ha uttrykt ønske om et hundreårig samarbeid mellom de to landene.

– Vi vil prioritere forholdet mellom Nord-Korea og Russland og gjøre dette til vår fremste prioritet i utenrikspolitikken heretter, sa Kim Jong-un under møtet med Putin onsdag, ifølge NTB.

[ Russland advarer USA mot å lagre atomvåpen i Storbritannia ]

---

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til vervet i mars 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

I mai 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at presidenter ikke kan sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

18. mars 2018 ble han gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene.

1. juli 2020 ble det holdt en folkeavstemning om endringer i den russiske grunnloven som kan gjøre det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036. Endringene ble stemt fram tross store demonstrasjoner.

Under Putins lederskap har Russland ifølge flere internasjonale organisasjoner opplevd demokratisk tilbakegang.

Kilde: NTB

---

Ikke noe førstevalg

En rekke sikkerhetseksperter har beskrevet Putins invitasjon av Kim til Russland som en desperat handling.

– Dette er to desperate ledere av verdens mest kjente pariastater. Dette møtet vil skape mye oppmerksomhet. Det viser at Putin gjør alt han kan for å få hjelp, sa Mark Hertling, pensjonert general fra den amerikanske hæren, til CNN tidligere denne måneden.

Godzimirski ved Nupi mener invitasjonen av Nord-Koreas leder illustrerer godt hvor få venner Russland har i internasjonal politikk om dagen.

– Putin har ikke så mange statsledere som er villig til å omgås ham. Kim Jong-un var nok ikke nødvendigvis førstevalget på gjestelista hans. Samtidig vil han gjerne vise at han ikke er isolert, sier forskeren.

I forbindelse med et besøk ved Vostotsjnyj kosmodrom, en russisk oppskytingsbase for satellitter og romfartøyer, lovte Vladimir Putin å hjelpe Nord-Korea med å bygge satellitter. (Mikhail Metzel/AP)

[ Kim Jong-un på våpenutstilling med Russlands forsvarsminister ]

– Putin er i en egen liga

Han tror Putin ikke ser opp til Kim, rent personlig.

– Putin er kjent for å være opptatt av å holde seg i god fysisk form. Når han ser på Kim Jong-un tror jeg ikke det er mye begeistring i øynene hans. Kim ser ikke akkurat ut som en toppidrettsutøver. Men Putin har jo en bakgrunn som gjør at han kan omgås forskjellige mennesker uten å vise forakt, sier Godzimirski med henvisning til den russiske presidentens bakgrunn som etterretningsoffiser.

Samtidig mener han det er enkelte likhetstrekk mellom Putin og Kim. De er begge opptatt av makt og autoritet. Likevel er maktforholdet mellom de to svært ubalansert i Godzimirskis øyne.

– Vi snakker om to forskjellige størrelser her. For å ta en sammenligning fra fotballen: Putin er fra Elitedivisjonen, mens Kim Jong-un tilhører tredjedivisjon.

[ Norge regnes nå som Ukrainas største bidragsyter målt mot BNP ]

[ Russland utviser to amerikanske ambassadeansatte i spionsak ]