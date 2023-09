Kim Jong-un i Russland for å sikre seg tettere bånd med Putin

Det pansrede toget som søndag forlot Nord-Koreas hovedstad Pyongyang med Kim om bord, krysset tirsdag den russiske grensen.

Med på reisen er også nordkoreanske militærtopper, regjeringsråder og tjenestepersoner innen våpenproduksjon og romteknikk.

Samtidig befinner Putin seg i Vladivostok ved den russiske stillehavskysten, bare 13 mil fra den nordkoreanske grensen, der han tirsdag deltok på et økonomisk forum. Det er imidlertid uklart om det er her de to lederne skal møtes.

Ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo er Kims tog på vei nordover mot Amur-regionen, og det er mulig at møtet mellom de to lederne kommer til å holdes på en russisk rakettoppskytingsbase – Vostotsjnyj kosmodrom. Nyhetsbyrået siterer en ikke navngitt russisk tjenestemann.

Putin varslet tirsdag at han ska besøke kosmodromen i Amur, men uten å si noe om det er her han skal møte Kim.

Tettere etter Ukraina-invasjon

Både Russland og Nord-Korea er isolert av vestlige land, og krigen i Ukraina har brakt de to lederne tettere sammen. Russland har stort behov for militære forsyninger utenfra, mens Kim ønsker seg avansert militær teknologi samt mat og energi fra nabolandet.

Ifølge amerikanske tjenestemenn kommer Kim og Putin trolig til å diskutere hvordan Nord-Korea kan forsyne Russland med våpen og ammunisjon som kan brukes i krigen i Ukraina. Opplysningene er verken bekreftet av Pyongyang eller Moskva.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov bekreftet tirsdag at Kim har ankommet Russland. Han sier det er snakk om et stort møte, og at det også er aktuelt for Putin å møte Kim på tomannshånd.

– Det kommer til å være forhandlinger mellom de to delegasjonene, og etter det, hvis nødvendig, vil lederne fortsette kommunikasjonen på tomannshånd, sier Peskov.

Kan styrke Russland i Ukraina

Ifølge amerikanske kilder vil Putin forsøke å overtale Kim til å sende artillerigranater og panservernraketter til Russland. Til gjengjeld vil Nord-Korea kunne få tilgang til avansert teknologi for satellitter og atomubåter fra Russland.

Slik vil Russland bli i bedre stand til å slå tilbake den ukrainske motoffensiven, samtidig som Putin kan vise at Russland er i stand til å bli stående i en lang utmattelseskrig.

Ifølge analytikere kan Nord-Korea ha titalls millioner artillerigranater og raketter med sovjetisk design, våpen som kan gi Russland et kraftig militært oppsving i Ukraina.

Diskusjonene kommer også til å handle om humanitær hjelp til Nord-Korea, og FN-resolusjoner i Sikkerhetsrådet, ifølge russiske tjenestemenn. Russland har tidligere vært med på å vedta resolusjonene, som har kommet som en reaksjon på Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Presses til forhandlinger?

Hvis Putin får våpenforsyninger fra Nord-Korea, vil det igjen kunne øke presset på USA og europeiske land. Utsiktene til en lang utmattelseskrig kan gjøre at de blir mer villige til å presse Ukraina til forhandlinger med Russland.

– Våpendiskusjoner mellom Russland og DPRK er ventet å fortsette under Kim Jong-uns besøk til Russland, sier Adrienne Watson, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd. DPRK er en forkortelse for Den demokratiske folkerepublikken Korea, som er Nord-Koreas offisielle navn.

– Vi oppfordrer DPRK til å føye seg etter de offisielle løftene som Pyongyang har gitt om ikke å gi eller selge våpen til Russland, føyer hun til.

Det er første gang Kim forlater Nord-Korea siden før koronapandemien, det vil si for fire år siden.

Sjojgu i Pyongyang

Russland og Nord-Korea har i årevis hatt et komplisert forhold. I slutten av juli fikk imidlertid Kim besøk av den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu. Under besøket i Pyongyang fikk han overvære en storstilt militærparade, og han fikk også studere landets nye ballistiske raketter på nært hold.

De kraftige rakettene som kan utstyres med atomstridshoder, er forbudt i flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd som både Russland og Kina stemte for. De har også rekkevidde til å nå det amerikanske fastlandet.

Det var første gang en russisk forsvarsminister besøkte Nord-Korea siden Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991.

