Russland utviser to amerikanske ambassadeansatte i spionsak

Det opplyser det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

De to ambassadeansatte utvises for å ha hatt kontakt med den russiske statsborgeren Robert Sjonov, som er anklaget for spionasje av russiske myndigheter.

Den amerikanske ambassadøren er kalt inn på teppet i Moskva og fått beskjed om at de to ambassadeansatte har sju dager på seg til å forlate landet.

Sjonov jobbet mer enn 25 år ved det amerikanske konsulatet i havnebyen Vladivostok sørøst i Russland. Han er mistenkt for å ha gitt informasjon om krigen i Ukraina til USAs ambassade i Moskva og har sittet fengslet siden mai.

Sjonov videreformidlet også informasjon til ambassaden om hvordan Russlands vernepliktskampanje har ført til politisk misnøye i forkant av neste års presidentvalg i Russland, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

