Støtter Russlands invasjon av Ukraina

Lørdag feiret Raul Castro, Fidel Castros bror og tidligere president på Cuba, 92 år. Han mottok gratulasjoner av blant annet en annen ekspresident: Dmitrij Medvedev.

Russiske medier skriver at Medvedev, som i dag er nestleder i Russlands sikkerhetsråd, ringte Castro på bursdagen og benyttet anledningen til å pleie forholdet med den tidligere statslederen, i landet som var en viktig alliert for Russland under den kalde krigen. I samtalen skal han blant annet ha overbrakt de beste ønsker fra Vladimir Putin.

– I telefonsamtalen sa Medvedev at dynamikken i den russisk-cubanske dialogen gjenspeiler et enormt arbeid, med sikte på å knytte omfattende bånd som vil fortsette å vokse i fremtiden, skriver de statlige russiske nyhetsbyråene TASS og Sputnik.

I krig mot «Nato og Vesten»

Medvedev har tidligere uttalt seg kritisk om måten vestlige land støtter Ukraina i krigen. Dette skal han igjen ha brakt opp i samtalen med Castro.

– Nestlederen i Russlands sikkerhetsråd la til at Moskva setter pris på den støtten som republikkens vennligsinnede folk tilbyr landet vårt i konfrontasjonen med det kollektive Vesten, i kjølvannet av hybridkrigen som USA og NATO har utløst mot Russland, heter det i uttalelsen.

Ifølge de russiske nyhetsbyråene skal Raul Castro, en av nøkkelpersonene under revolusjonen på Cuba på 50-tallet, ha gitt sin fulle støtte til Russlands invasjon, og har tro på at de vil komme seirende ut av krigen.

– Castro takket Medvedev for gratulasjonene og uttrykte full støtte til Russland om situasjonen i Ukraina og tillit til Russlands seier, skriver en representant for Medvedev, ifølge russiske medier.

Dmitrij Medvedev (til høyre) ønsket Raul Castro, tidligere president på Cuba, gratulerer med dagen lørdag. Her fra et besøk i Havanna i 2013. (Ismael Francisco/Ap)

Knytter tettere bånd

Dette er ikke første gang siden Russlands invasjon av Ukraina at høytstående representanter fra de to landene kommer med lovord til hverandre.

– Vi fordømmer og aksepterer ikke utvidelsen av Nato til Russlands grenser, uttalte nåværende president på Cuba, Miguel Díaz-Canel, til RT forrige måned.

Den cubanske presidenten og Medvedev møttes i Russland senest i november for å knytte tettere bånd.

I ettertid har Cuba vært vertskap for blant annet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Nikolaj Patrusjev, som har ledet Russlands sikkerhetsråd i 15 år. Det skal også ha blitt undertegnet en rekke handelsavtaler mellom russiske oligarker og cubanske myndigheter, skriver CBC.

Forrige måned signerte dessuten det cubanske forsvaret en avtale om å trene sine styrker i Belarus, skriver samme nyhetsnettsted.

Cubanske statsborgere har også dukket opp i innlegg i sosiale medier, som angivelig skal vise at de har knyttet seg til det russiske militæret og det private militærselskapet Wagner som frivillige soldater.

