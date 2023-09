Putin: Russland skal hjelpe Nord-Korea med å bygge satellitter

Da Putin ble spurt om han og Kim-Jong un skal diskutere våpenleveranser, svarte presidenten at de kommer til å diskutere alle saker, melder statlige russiske medier.

Putin tok onsdag imot Nord-Koreas leder Kim-Jong-un med et håndtrykk ved Vostotsjnyj kosmodrom helt øst i Russland.

Putin sa til Kim at han er «veldig glad for å se» ham. Kims tolk takket Putin for den varme velkomsten «på tross av at han er så travel».

De to lederne skal sammen inspisere den russiske oppskytingsbasen for satellitter og romfartøyer. Deretter skal de sette seg ned for å snakke sammen, ifølge statlige russiske medier.

