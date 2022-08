Kansas setter abort på stemmeseddelen som første delstat i USA

Abortretten i USA var ikke nedfelt i lovverket, men kom fra den kjente høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade fra 1973. For en måned siden valgte høyesterett å sette kjennelsen til side og dermed gjøre slutt på nesten 50 år med føderal abortrett i USA.

I den velstående Kansas-byen Leawood er «Ja» og «Nei»-skiltene spredt langs gatene dagen før innbyggere skal avgjøre om den tradisjonelt konservative delstaten skal endre ordlyden som garanterer retten til abort. I dag er abort lovlig i opptil 22 uker i Kansas, en rett som stammer fra en avgjørelse fra delstatens høyesterett i 2019.

Ja-velgerne mener endringen vil tillate politikerne å ta en beslutning om retten til abort, uten rettslig innblanding.

– Det vil rett og slett gjenopprette vår evne til å ha en samtale, sier Mackenzie Haddix til nyhetsbyrået AFP. Hun er talspersonen for «Value Them Both»-kampanjen, som ønsker å endre ordlyden i delstatens grunnlov.

– Kansas befolkning kan da komme sammen og diskutere seg fram til en konsensus, legger hun til, men understreker samtidig at kampanjens mål ikke er å forby abort.

«Dårlig maskert forsøk»

Det kjøper ikke aktivistene i den motsatte leiren, som ser på kampanjen som et dårlig skjult forsøk på å rydde vei for et direkte forbud mot abort i den republikansk-dominerte delstatsforsamlingen.

Tidligere i år la en konservativ delstatspolitiker fram et lovforslag som ville forby abort uten unntak for voldtekt, incest eller morens liv. En republikansk delstatssenator ble samtidig sitert på at han ønsket å vedta en lov som sier «livet starter ved unnfangelsen».

– Det hele koker ned til at endringen vil ta bort en rett og frihet som hele Kansas' befolkning nyter godt av, sier Ashley All, en talsperson for «Nei»-kampanjen Kansas for Constitutional Freedom (KCF).

Nei-siden ser med bekymring på nabostatene Oklahoma og Missouri, som har innført nærmest totalforbud mot abort.

[ Debatt om abort: Kvinner kommer til å dø ]

Plener fylt av rivaliserende skilt

Siden Roe vs. Wade ble opphevet for en drøy måned siden, har en rekke delstater innført stenge abortlover, senest Indiana i helgen. Totalt 30 av 50 amerikanske stater har varslet at de vil stramme inn eller endre på rettighetene til abort, ifølge en oversikt fra New York Times.

– Det er en grunnleggende rettighet at vi skal være i stand til å ta beslutninger om våre kropper, om våre familier, om vår fremtid, uten statlig innblanding, sier All.

Anne Melia, en frivillig i KCF, gikk nylig fra dør til dør i Leawood i håp om å vinne velgere.

– Jeg mener at styresmaktene ikke bør fortelle kvinner hva de skal gjøre, sier 59-åringen mens hun tar seg over velstelte plener dekorert med rivaliserende «stem nei»- og «stem ja»-skilt.

Leawood-innbygger Pat Boston på 85 år sier hun allerede har stemt, og at hun markerte nei på stemmeseddelen. I samme nabolag sier 43-årige Christine Vasquez at hun planlegger å stemme ja, og at hun håper å se en avstemning om et abortforbud i fremtiden.

– Jeg ser fram til et slik lovforslag. Da vil jeg stemme for nei til abort, jeg tror på at livet starter ved unnfangelsen, sier hun.

[ Dette blir de neste kampene i USAs høyesterett ]

Høstens viktigste sak

Utfallet av tirsdagens avstemning i Kansas kan ha stor påvirking på den forbitrede abortdebatten i USA – og nasjonens søkelys vil utvilsomt være rettet mot delstaten. Andre delstater, som California og Kentucky, har varslet at de vil stemme over abortrettighetene i november.

Samtidig håper både Demokratene og Republikanerne at spørsmålet om abort skal svinge høstens mellomvalg i deres favør. Over hele USA taler Demokratene sterkt til fordel for abortrettigheter, mens Republikanerne vil ha mest mulig restriksjoner.

Men bildet i Kansas avslører en mer kompleks politisk virkelighet. Delstaten heller sterkt mot Republikanerne og har ikke stemt på en demokrat som president siden 1964. Men i 2018 valgte Kansas' mest folkerike fylke en demokrat til representantens hus samtidig som Laura Kelly, en demokrat, ble valgt til guvernør.

Saken fortsetter under videoen

– Kansas er unik

Og når det gjelder synet på abort, fant en undersøkelse fra Fort Hays State University fra 2021 at færre enn 20 prosent av de spurte i Kansas var enige om at abort bør være ulovlig – selv i tilfeller av voldtekt eller incest. Faktisk mente halvparten av de spurte at Kansas ikke burde sette noen begrensninger på kvinners rett til abort.

KCF-frivillig Anne Melia tror mange kan bli overrasket over tirsdagens resultat.

– Folk ønsker ofte å forenkle og latterliggjøre de amerikanske delstatene i Midtvesten. Men jeg mener at Kansas er unik, sier hun.

