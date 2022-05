Dette skal til for å velte Boris Johnson

«Min magefølelse er at det er høyt på 40-tallet».

Det sier en konservativ representant i det britiske Underhuset til BBC. Nok en gang går spekulasjonene høyt i britisk presse og blant politikere: Blir det mistillitsvotum mot Boris Johnson blant hans egne partifeller? Det telles, analyseres og spekuleres.

Tallet det refereres til over handler om hvor mange konservative representanter i Underhuset i parlamentet som hittil har levert et brev til sir Graham Brady, leder av partiets såkalte 1922-komité. Det magiske tallet er 54: For at det skal avholdes et mistillitsvotum må minst 15 prosent av det konservative partiets gruppe ha bedt om det ved å levere skriftlig beskjed til sir Graham Brady, og for øyeblikket utgjør det 54 representanter.

– Jeg vet om så mange representanter som er på nippet til å sende et brev. Vi kan ikke være langt unna, sier en annen torypolitiker til BBC.

Gransket festene

Boris Johnsons videre skjebne er nok en gang et tema, etter at rapporten fra toppbyråkraten Sue Gray kom ut i forrige uke. Etter rapporten har flere konservative enn tidligere bedt Johnson om å gå.

Rapporten har gransket den såkalte partygate-skandalen i regjeringsapparatet, der en rekke sammenkomster ble holdt midt under pandemien og strenge restriksjoner. Sue Gray har tatt for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært enda flere, og viser til at hun måtte lese om enkelte hendelser i mediene fremfor å få førstehåndsinformasjon.

Gray konkluderer blant annet med at mange av arrangementene, som også ledende regjeringsmedlemmer var med på, ikke skulle ha fått lov til å finne sted.

«Den sentrale toppledelsen, både den politiske og i embetsverket, må bære ansvar for denne kulturen», skriver Gray. Hun skriver at folket har rett til å forvente de aller høyeste atferdsstandarder i Downing Street, og at det som skjedde var klart under de standardene man må kunne forvente. Men hun sier samtidig at det i ettertid er gjort endringer i administrasjonen rundt Downing Street som skal tydeliggjøre hva som skal forventes av ledelsen.

Boris Johnson selv var til stede ved ni av tilstelningene, selv om han i flere av dem kun var innom kort. Han sier han ikke visste om mye av det som skjedde og hvor lenge festene varte.

[ – Giften sprer seg i partiet ]

Kritikerne øker

Tallet over innleverte brev til Sir Brady Graham er hemmelig, men en del har åpent uttrykt mistillit mot Johnson. 34 konservative representanter har åpent stilt spørsmål ved Johnsons stilling, mens 24 av disse har sagt rett ut at han må gå så fort som mulig, påpeker Sky News’ Tom Larkin, som driver opptelling. Det er ni flere enn før rapporten kom ut, påpeker han.

Det var sterke spekulasjoner om hvorvidt det ville bli mistillitsvotum også tidligere i vinter, da den ene avsløringen etter den andre kom. Men Gray kom i slutten av januar bare med en foreløpig rapport, der de overordnede konklusjonene ble lagt fram, men ikke detaljene og bevisene. Der konkluderte hun med at det ble utvist sviktende dømmekraft og lederskap i forbindelse med festene. Boris Johnson beklaget, og skaffet seg et lite pusterom, siden den fullstendige rapporten var klar. Også en politietterforskning var underveis, men ikke fullført.

Det kan bli et mistillitsvotum blant konservative parlamentsrepresentanter mot Boris Johnson, men det skal fortsatt en del til for at han må gå. (JOHN SIBLEY/Reuters)

Så kom Ukraina-krigen, og mange fikk andre ting å tenke på. I april fikk Boris Johnson, kona Carrie og finansminister Rishi Sunak bot for å ha brutt koronareglene i forbindelse med fester som ble holdt.

Nå som den endelige rapporten er her, er spørsmålet altså om antallet brev vil nå 54. Men selv om det skulle gjøre det, betyr det langt ifra automatisk kroken på døra for Boris Johnson. Om det skulle bli en mistillitsavstemning i den konservative parlamentsgruppen, må over halvparten stemme mot Johnson for at han skal bli nødt til å gå av. Det er hele 180 konservative representanter.

Men bråket rundt «partygate» er ikke det eneste som skaper hodebry for Johnson. Høye levekostnader for befolkningen gjør situasjonen ekstra vanskelig. At Det konservative partiet i lokalvalgene i begynnelsen av mai mistet flertallet i mange lokale styrer, blant annet i valgkretser som alltid har vært konservative, har forverret situasjonen. Mange mener partiet nå kan styre mot tap i neste parlamentsvalg dersom trenden ikke snur.

[ Julefestskandalen rundt Boris Johnson: – Et ekte raseri ]

Kan bli «fredet»

Dersom det blir en avstemning, og Boris Johnson taper, utløser det en lederkamp i partiet. Det er ingen åpenbar arvtaker, selv om flere sentrale navn som Rishi Sunak, Liz Truss og Jeremy Hunt er blant dem som nevnes.

Dersom Johnson derimot «overlever» en avstemning, vil han bli «fredet» i ett år. Derfor er det noen som spekulerer på om det kan være at Downing Street vil ha det overstått, med tro på at Johnson klarer seg, og saken dermed kan bli lagt død for en god stund.

Det er ingen presedens for at en statsminister blir kastet av sine egne etter så kort tid. Boris Johnson har ikke sittet lenge. Han sørget for brakseier ved forrige valg i desember 2019, noen måneder etter at han tok over som statsminister etter Theresa May, som hadde trukket seg. Mens enkelte mener Johnson nå må gå, tviler andre på om partiet har noen andre som vil gjøre jobben med å vinne neste valg bedre enn Johnson.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen