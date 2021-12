Julefestskandalen rundt Boris Johnson: – Ekte raseri

«Synet hos så godt som alle i Westminster – inkludert dypt sjokkerte ministere og regjeringsansatte – er at denne krisen kan være vendepunktet for Johnsons statsministergjerning, og noe som vil huskes av velgerne helt til neste valg», skriver nettstedet Politico, som har snakket med mange konservative politikere som mener onsdag var Boris Johnsons verste dag siden han ble statsminister.

Julefestskandalen som nå rulles opp får selv regjeringsvennlige kommentatorer og konservative politikere til å rase:

Ansatte i kretsen rundt statsministeren anklages for å ha deltatt på en fest i Downing Street 18. desember i fjor – i en tid da folk i London verken fikk lov til å møtes innendørs utenom husstandene eller besøke slektninger på sykehjem. Ifølge en kilde til The Financial Times skal det ha vært 40–50 personer der, men Downing Street benekter anklagene om fest.

En video som har kommet ut har styrket anklagene og provosert folk ytterligere: Der blir daværende rådgiver for Boris Johnson drillet i å holde pressekonferanse, med sine kolleger til stede. På spørsmål om hvorvidt det ble holdt en fest, ler og spøker hun i en øvelse i å bortforklare.

Hendelsen blir nå gransket, og flere andre sosiale tilstelninger er nå også i søkelyset.

– Ekte raseri

Skandalen kommer samtidig med at den britiske regjeringen nå har kunngjort sterkere tiltak i møte med omikronvarianten, som sprer seg rekordraskt i landet. Folk blir bedt om å ha hjemmekontor om de kan, og det innføres munnbind i flere situasjoner. Sakene rundt Downing Street kan føre til svekket tillit til det mektige regjeringsapparatet og føre til at flere ikke vil følge reglene, mener flere eksperter.

Saken har vekket sinne blant mange. Her en demonstrant i London. (Matt Dunham/AP)

Timingen gjør saken ekstra vanskelig, mener BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg.

– Det har gitt hele debatten en mye mer akutt og politisk side, sier Kuenssberg i podkasten Newscast, og sier dette er et svært dårlig øyeblikk for Boris Johnson.

– Det er ekte raseri innenfor det konservative partiet, og det er ekte raseri i deler av befolkningen. Jeg snakket med en i dag som mistet sin far og søster. Hun kunne nesten ikke snakke om hvor opprørt dette har gjort henne. Hun følte at folk som jobber i Downing Street hadde ledd av henne og av det forferdelige som hadde skjedd i deres familie, sier Kuenssberg.

[ Vaksiner og omikron: – Bedre enn jeg ventet ]

Trakk seg

Videoen som har kommet ut fra «pressekonferanseøvelsen» gjennom ITV News, blir av de fleste ansett som en bekreftelse av at en slik fest hadde funnet sted, og på at personer rundt statsministeren anså at reglene som gjaldt for befolkningen, ikke gjaldt for dem. På videoen forsøker Johnsons rådgiver Allegra Stratton å finne på formuleringer om hvordan festen kan benektes.

Onsdag trakk hun seg fra jobben. Gråtende leste hun opp en erklæring der hun beklaget det som har skjedd.

– Jeg vil angre på de uttalelsene resten av livet, og jeg vil på det sterkeste si unnskyld til alle dere hjemme, sa Stratton. Det er ingenting som tyder på at hun selv var på den påståtte festen.

Det er typisk at personer i lavere stillinger må gå i slike sammenhenger, mens de på toppen kommer unna, påpeker Laura Kuenssberg, som likevel ikke tror Stratton er den siste som vil komme til å gå.

Boris Johnson selv forklarte seg i statsministerens spørretime onsdag.

– Jeg var også rasende over å se det klippet, sa Johnson om videoen som viste ansatte ved Downing Street spøke og le. Johnson sa unnskyld for at dette har opprørt mange og for inntrykket dette etterlater, men hevder han ikke har visst om noen fest. Han er ikke selv anklaget for å ha deltatt på festen 18. desember i fjor.

– Jeg har gjentatte ganger, etter at disse anklagene kom fram, blitt forsikret om at det ikke var noen slik fest og at ingen covid-regler ble brutt, sa statsministeren, til buing i Underhuset fra politiske motstandere.

[ Covid-pasienter i Sør-Afrika: De fleste ble innlagt av andre grunner ]

Flertall: – Må gå

Men mye tyder på at de fleste ikke tror på statsministeren. 63 prosent av de spurte i en måling mener Johnson må gå av, mens 24 prosent mener han ikke må gå. Blant konservative velgere sier hele 46 prosent at han må gå.

Flere i den konservative pressen mener saken er helt spesiell. Kommentator Allister Heath i The Telegraph spør om dette er «slutten for Boris»: «At seniorrådgivere valgte å feste mens resten av landet var i en traumatisk jule-lockdown avslører en sjokkerende mangel på dømmekraft, men det er deres sjokkerende følelse av overlegenhet, deres hånende elitisme og løgnene etterpå som gjør velgerne aller mest sint», skriver Heath.

BBCs Laura Kuenssberg sier Boris Johnson alltid har hatt et «uvanlig forhold til sannheten, for å si det diplomatisk», og at konservative partifeller har tålt mye av ham fordi han har mange kvaliteter som er en fordel for partiet – blant annet vant toryene forrige valg suverent. Men nå føler mange seg ført bak lyset.

Opposisjonspartiet Labour har ikke spart på kritikken. Partileder Keir Starmer sa dette i Underhuset:

– De visste det hadde vært en fest, de visste det var imot reglene, de visste de ikke kunne innrømme det og de syntes det var morsomt. Det er åpenbart hva som skjedde.

Starmer trakk fram de millioner av mennesker som fulgte reglene sist jul, og trakk fram hvordan dronning Elizabeth hadde opptrådt da prins Philip døde i april.

– Hennes majestet Dronningen satt alene i begravelsen til mannen hun hadde vært gift med i 73 år. Lederskap. Oppofrelse. Det er det som gir ledere den moralske autoriteten til å lede. Mener statsministeren at han har den moralske autoriteten til å lede og be folket om å holde seg til reglene?

