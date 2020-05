Tre netter på rad har rasende demonstranter protestert mot politivold i gatene i Minneapolis etter at George Floyd døde etter en pågripelse mandag kveld. Nå har også protestene spredd seg til andre deler av landet og de er blitt voldsommere.

«Si navnet hans!» ropte demonstrantene i Minneapolis og svarte: «George Floyd» til politiet i fullt opprørsutstyr som grep tak i batongene sine, skriver avisa Washington Post.

Utstyrt med plakater med «Jeg får ikke puste» og «Rettferdighet for George Floyd» raserte de gater og butikker i byen. Noen brøt seg inn i en politistasjon og satte fyr på den.



Demonstranter utenfor den brennende politistasjonen i Minneapolis torsdag kveld. «Jeg får ikke puste» står det på plakaten, med henvisning til noen av George Floyds siste ord. Foto: John Minchillo / NTB scanpix

– Naturlig reaksjon

Aktivisten og grunnleggeren av bevegelsen Black Lives Matter i Minneapolis, Michael McDowell mener det er helt naturlig at det blir voldsomme protester etter George Floyds død.

– Folk reagerer på et voldelig system. Du kan erstatte fattigdom og selskaper, du kan erstatte materielle ting, men du kan ikke erstatte et liv. Denne mannen er borte for alltid fordi en politimann mente han hadde rett til å ta livet hans. Mange mennesker er lei av det. De kommer ikke til å godta det lenger.

– Derfor brenner Minneapolis, sier han til The Washington Post.

Black Lives Matter-bevegelsen oppstod i 2012 etter at den afroamerikanske tenåringen Trayvon Martin ble skutt av en politibetjent og emneknaggen #BlackLivesMatter dukket opp på Twitter.

George Floyd var en 46 år gammel svart amerikaner som døde mandag kveld etter å ha blitt utsatt for en brutal politipågripelse i Minneapolis. En video viser hvordan en politimann setter kneet på halsen til Floyd og presser ansiktet hans ned mot bakken. Floyd sier flere ganger at han ikke får puste. Han blir senere fraktet bort i en ambulanse og døde i politiets varetekt.

Etter at videoen spredte seg, ble fire politibetjenter som var involvert i pågripelsen, sparket.

To av svært mange

Trayvon Martin i 2013 og George Floyd denne uka er bare to av veldig mange mennesker som er døde etter politivold i USA de siste åra.

I fjor var det bare 27 dager der politiet ikke drepte noen, i følge nettstedet Mapping Police Violence, som kartlegger politivold i USA. I følge deres opptellinger ble totalt 1.099 mennesker drept av politiet i 2019 og antallet har ligget rundt 1.100 mennesker årlig de sju siste årene.

Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange som blir drept av politiet i USA fordi politiet ikke er pålagt å rapportere inn dette.

Avisa Washington Post har også gjort egne opptellinger. Siden 2015 er over 5.000 skutt og drept av politiet, i fjor var det 1.014 mennesker.

I 2016 konkluderte en føderal rapport at omlag 1.200 mennesker ble drept i perioden mai 2015 til mai 2016.

Svarte blir mer enn dobbelt så ofte drept som hvite, til tross for at de kun utgjør 13 prosent av befolkningen.

Regionalt er det likevel store forskjeller. Politidistrikt som har innført begrensninger på når og hvordan politiet kan ty til våpen har færre politidrap. Opplæring i teknikker for å håndtere mentalt syke personer har også ført til en nedgang i bruk av vold under pågripelser enkelte steder, skriver Washington Post.

Den høye andelen våpen i den amerikanske befolkningen gjør at USAs politi også utsettes for flere farlige situasjoner enn politi i andre land med færre våpen. Men det forklarer på langt nær alt. George Floyd var ubevæpnet da han ble pågrepet mandag kveld.



Demonstrantene er blitt møtt av tungt bevæpnet politi i St. Paul, Minnesotas nest største by etter Minneapolis. Foto: Stephen Maturen/NTB scanpix

FN-sjef kritiserer USA

Onsdag kveld rykket FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet ut og krevde at amerikanske myndigheter må gjøre mer for å hindre politiet fra å drepe ubevæpnede svarte amerikanere.

– Dette er den siste i en lang rekke drap på ubevæpnede svarte amerikanere av amerikanske politifolk, sier Bachelet, i følge NTB.

Hun oppfordrer amerikanske myndigheter til å sørge for at politifolk som bruker unødvendig makt, blir etterforsket og dømt. I følge nettstedet Mapping Police Violence ender 99 prosent av sakene om politidrap med at de ansvarlige ikke blir tiltalt og stilt for retten.

Også Demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus, krever nå at justisdepartementet må granske politidrap på afroamerikanere i USA.