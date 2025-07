Jota døde i bilulykke: – Helt uvirkelig

Diogo Jota er død. Joe Giddens / PA via AP / NTB

Spansk politi har bekreftet dødsfallet. Det samme har også Det portugisiske fotballforbundet gjort.

Marca og AS var blant mediene som omtalte ulykken først torsdag formiddag. Hendelsen fant sted vest i Spania.

«Liverpool er knust over Diogo Jotas tragiske bortgang, skriver klubben på sine nettsider.

Diogo Jota etterlater seg kone og tre barn. Peter Byrne / PA via AP / NTB

– Tragisk

– Man blir helt satt ut – helt uvirkelig. Det er veldig tragisk. Jeg har aldri opplevd noe sånt som supporter at en spiller omkommer. Vi mister en veldig god spiller og en fargerik person, sier Torbjørn Flatin, tidligere redaktør og grunnlegger av Liverpools norske supporterklubb til NTB.

BBC har fått opplyst at Jota og broren André Silva ble meldt døde omkring en halvtime etter midnatt. Politiet opplyser til BBC at bilen deres, en Lamborghini, fikk problemer med ett av hjulene i forbindelse med en forbikjøring.

Jota kom til Liverpool for fem år siden.

For under to uker siden giftet han seg med Rute Cardos. Jota etterlater seg tre barn.

– Diogo Jota var et enestående menneske, respektert av alle lagkamerater og motstandere, en person med smittende glede og et forbilde i sitt eget miljø, skriver Det portugisiske fotballforbundet.

Den 26 år gamle broren André Silva var som Jota profesjonell fotballspiller og spilte for klubben Penafiel på nivå to i Portugal.

Uefa bekrefter at det vil holdes ett minutts stillhet for brødreparet før kampene i fotball-EM i Sveits både torsdag og fredag.

Diogo Jota (t.v.) mistet livet i en bilulykke natt til torsdag. Christophe Ena / AP / NTB

– Spesielt sympatisk

Viaplay-reporter Jonas Bergh-Johnsen har intervjuet Jota en rekke ganger.

– I Premier League er han en av en håndfull spillere jeg ville trukket fram som spesielt sympatisk av dem jeg har truffet, forteller Bergh-Johnsen til NTB.

– Jota var en sånn type som utmerker seg med sitt varme smil og sin imøtekommenhet, selv i typiske intervjusoner som sjelden er preget av så mye av den slags, sier Bergh-Johnsen.

Jota startet karrieren i Portugal før han dro til Atlético Madrid. Han har også vært i Porto. I 2020 ble han solgt fra Wolverhampton til Liverpool.

Han fikk 49 landskamper og scoret 14 mål for Portugal. Sist måned var han med på å vinne nasjonsligaen.

Ronaldo i sorg

Cristiano Ronaldo (40) sørger over lagkameratens dødsfall.

– Det gir ingen mening. Vi var nettopp sammen på landslaget, du hadde nettopp giftet deg. Til familien din, kona di og barna dine sender jeg mine kondolanser og ønsker dem all styrke i verden. Jeg vet du alltid vil være med dem. Hvil i fred, Diogo og André. Vi kommer alle til å savne dere, skriver Ronaldo på X.

De to har spilt 32 landskamper sammen.

Jota og broren André Silva døde i en trafikkulykke i Spania natt til torsdag.

Jotas dødsfall har sendt sjokkbølger gjennom en hel fotballverden, og kondolansemeldingene fra fotballprofiler og -klubber har strømmet inn.

28-åringen var med på å vinne Premier League med Liverpool i mai.

– Meldingen om Diogo Jota, en idrettsutøver som i stor grad hedret Portugals navn, og hans bror er uventet og tragisk. Jeg sender mine dypeste kondolanser til deres familie. Det er en trist dag for fotball og internasjonal idrett, skriver Portugals statsminister Luis Montenegro på X.