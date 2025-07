Nå får byen parkene tilbake etter folkefestene

Sist helg var det folkefest i byen. Ekebergsletta ble omgjort til en hard metal scene og Kontraskjæret huset årets mest fargerike festival. På Voldsløkka svingte flere tusen seg til Åge Aleksandersen. Hvor mye røre lagde egentlig livet denne helgen?

Pride park

Med over 160 paroler og over 100.000 mennesker i paraden slo Oslo Pride oppslutningsrekord denne helga. Mange tok turen videre til Pride Park som ble arrangert på Kontraskjæret i Oslo. Nå har arrangørene satt i gang med nedriggen av festivalen, for å levere Kontraskjæret tilbake til byen.