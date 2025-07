FT: Trump og Zelenskyj skal diskutere amerikansk våpenstans

Financial Times har snakket med kilder med kjennskap til planleggingen, som også skal ha sagt at den ukrainske presidenten vil ta opp potensielle fremtidige våpensalg i telefonsamtalen fredag.

Kilden sier også at samtaletidspunktet kan bli flyttet.

Natt til onsdag kom beskjeden om at det amerikanske forsvarsdepartementet holder igjen våpenleveranser etter bekymringer om at deres egen beholdning er lav.

USA begrunner beslutningen med at landet må sette sine egne interesser først. Ikke navngitte kilder sier dessuten at en gjennomgang i forsvarsdepartementet har vist at USA har for få våpen på lager.

Annonse

Så langt har USA forsynt Ukraina med våpen og forsvarsmateriell til en verdi av omtrent 660 milliarder kroner siden Russland gikk til full krig mot landet i februar 2022.