Kan Høyre lytte til lærerne – for en gangs skyld?

Høyre og Erna Solberg mener at «lærerne må tørre å bli sett i kortene», samt at elever bør ha én time mer per uke.

Hvis Erna tror lærere ikke ønsker mer kartlegging, prøver eller en ekstra time hver uke fordi lærere ikke vil bli sett i kortene, sier det sitt om hvor virkelighetsfjerne Høyre og Erna er.

Lærere er ikke nødvendigvis imot kartlegginger, lekser eller prøver heller. Alt med måte, som man sier.

Kanskje det er på tide at Høyre lytter til lærerne, for en gangs skyld? Problemet er at lærere blir undergravd av politikere som tror vi ikke evner å gjøre jobben vår.

Som kontaktlærer for 27 elever, er arbeidshverdagen min hektisk og gøy. Jeg valgte å gå fra det private næringsliv til offentlig sektor fordi jeg elsker å være lærer.

Læreryrket er krevende og spennende, og som lærer tar man på seg mange roller: Foresatt, sosionom, vernepleier, helsesykepleier, terapeut og pedagog. En lærer danner og utdanner.

Min hverdag handler ikke «bare» om undervisning. Det er også å lage opplegg eller rapportering om alt fra fravær til fagsamtaler, elevsamtaler, utviklingssamtaler, årsrapporter og IOP-er . Rapportskriving er lærere godt kjent med. Kartlegging er en del av det. Å bli sett i kortene ER noe som hører med jobben.

Lærerhverdagen kan også innebære stasjonsundervisning, tilrettelegging på ulike nivå, uteskole, og spesialundervisning for elever med ekstra behov. Lærerrollen rommer mye og mangt, som å være en støtte og veileder. Jeg skal gi klare rammer, og gi rom for utfoldelse – faglig og sosialt.

Høyre glemmer at det å være lærer også handler om relasjonsbygging. Flere undervisningstimer og flere prøver for elevene er ikke veien å gå. Kvalitet over kvantitet er viktigere.

Fagligheten forsvinner ikke av å skape rom til kreativitet og lek.

Min erfaring tilsier at rom for lek skaper trygghet, som igjen fremmer læring. Jeg har skjermfri frilek hver dag, hvilket gir rom for utfoldelse og kreativitet. Elevene tegner, leker med Lego og My Little Pony. Resultatet er tettere samhold og bedre klassemiljø.

Frileken skaper trygghet, forståelse og robusthet i møte med hverandre, som igjen gjør at de presterer godt faglig og sosialt.

Faglighet er en viktig del av lærerprofesjonen, slik skal det også være. Når elevene har fått «lekt fra seg», er det tid for å jobbe med fag. Min erfaring at det blir enklere etter frilek.

Kanskje husker man tierovergangen som en klassekamerat snakket om under frileken? Kanskje forstår man mønstre og sortering bedre, fordi man sorterte kosedyrene etter høyde sammen med en medelev? Frileken blir en spontan læringsarena. Frilek gir unik innsikt i elevenes verden.

En forutsetning for god læring er at elevene føler trygghet. Når elevene føler at de blir møtt av en lærer som tror på og ser dem, og ønsker å finne det beste i dem, skaper det både selvtillit og motivasjon. Det gjør at elevene tør mer, og dermed presterer bedre.

Jeg liker å ta med elevenes interesser inn i undervisningen, slik som legobygging i kunst og håndverk, bamsesykehus i naturfag, norsk og matte, og kodedans i matte. Fagligheten forsvinner ikke av å skape rom til kreativitet og lek.

Fokuset bør rettes mot flere ressurser – menneskelige og fysiske. Elevene trenger ikke mer undervisning, men gode voksenpersoner som ser dem, samt tilgjengelige ressurser; bøker og materiell. Hvorfor kan ikke Høyre rette søkelyset mot de tingene som kunne gjort lærerhverdagen enklere, eller læringen til elevene bedre?

Jeg savner mattebøker med mindre tekst. En førsteklassing trenger å lære seg grunnleggende ferdigheter, og da er det dumt å sette av helsider med tekst i en mattebok for elever som ennå ikke har lært seg å lese.

Mener jeg at vi ikke skal ha matte eller norsk? Selvfølgelig ikke. Jeg mener heller at kvalitet er viktigere enn kvantitet. Elevene går tross alt to år mer på skole nå (hvis man ser på timeantall), enn da jeg selv var barn.

Det blir for dumt å skulle presse inn nok en time med undervisning per uke, når man heller kan gjøre skolen bedre rustet der den er nå.